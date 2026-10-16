Guler vai permanecer no Real Madrid após acertar um novo contrato que estende sua permanência no Bernabeu até 2031, segundo o TEAMtalk. O meia de 21 anos decidiu se comprometer a longo prazo com o clube, apesar das dúvidas anteriores sobre seu papel no elenco.

A notícia é um grande impulso para o Real Madrid, que busca assegurar a permanência de seus jovens talentos mais promissores. Guler deve continuar consolidando sua importância para a equipe ao longo do restante da temporada atual.

Seu compromisso encerra oficialmente as especulações sobre uma possível saída e tranquiliza a torcida quanto à permanência do meia turco como peça fundamental do projeto de longo prazo do clube.