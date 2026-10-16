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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Arda Guler encerra especulações sobre transferência para Arsenal e Manchester City ao acertar um novo contrato gigantesco com o Real Madrid

A. Guler
Real Madrid
La Liga
Arsenal
Manchester United
Premier League

Arda Guler acertou uma renovação de contrato de longo prazo para permanecer no Real Madrid até 2031. O jovem talento turco tomou a decisão apesar do crescente interesse de clubes da Premier League e das especulações iniciais sobre seu espaço sob o comando de Jose Mourinho.

  • Guler se compromete a permanecer a longo prazo

    Guler vai permanecer no Real Madrid após acertar um novo contrato que estende sua permanência no Bernabeu até 2031, segundo o TEAMtalk. O meia de 21 anos decidiu se comprometer a longo prazo com o clube, apesar das dúvidas anteriores sobre seu papel no elenco.

    A notícia é um grande impulso para o Real Madrid, que busca assegurar a permanência de seus jovens talentos mais promissores. Guler deve continuar consolidando sua importância para a equipe ao longo do restante da temporada atual.

    Seu compromisso encerra oficialmente as especulações sobre uma possível saída e tranquiliza a torcida quanto à permanência do meia turco como peça fundamental do projeto de longo prazo do clube.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Interesse da Premier League é oficialmente descartado

    A chegada de Jose Mourinho ao comando do Real Madrid já era vista como um fator capaz de provocar mudanças no elenco. Havia quem especulasse que Guler poderia ser um dos jogadores prejudicados, diante da suspeita de que seu estilo refinado talvez não se encaixasse nas exigências de Mourinho.

    Essa incerteza despertou grande interesse de clubes da Premier League antes da janela de transferências de verão. Arsenal e Manchester City sondavam o talentoso turco para saber se poderiam tirá-lo do Real Madrid.

    No entanto, a possibilidade de contratá-lo para os clubes rivais agora está oficialmente descartada. Guler pôs fim aos rumores de transferência ao afirmar seu compromisso com o clube.

  • Apoio de Perez e contribuições importantes

    Guler continuou a mostrar seu valor em campo, apesar de não ter lugar garantido entre os titulares todas as semanas. Ele saiu do banco contra a Roma e deu duas assistências decisivas, ajudando sua equipe a reagir de forma dramática após estar perdendo por 3 a 1 e a vencer a partida.

    Essa atuação decisiva saindo do banco consolidou ainda mais sua condição de importante opção de ataque para Mourinho. Além disso, o jovem é apontado como um dos grandes favoritos do presidente do Real Madrid, Florentino Perez. Esse forte apoio da cúpula do clube reforçou a sensação de que o jogador nunca esteve de saída.

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    Consolidando-se no mais alto nível

    O meio-campista buscará dar sequência às recentes atuações decisivas e conquistar ainda mais oportunidades como titular. Com seu futuro a longo prazo garantido, Guler pode se concentrar inteiramente em seu desenvolvimento e em seu papel tático no elenco.

    Nesta temporada, ele marcou um gol e deu cinco assistências em nove partidas por todas as competições. Agora, Guler tentará contribuir novamente quando o Real Madrid enfrentar o Sevilla em uma partida de La Liga neste fim de semana.