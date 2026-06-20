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Arda Güler, jogador do Real Madrid, reage com raiva à eliminação da Turquia da Copa do Mundo
O sonho da Turquia na Copa do Mundo chega ao fim mais cedo do que o esperado
A campanha da Turquia na Copa do Mundo chegou a um fim prematuro depois que a derrota por 1 a 0 para o Paraguai acabou matematicamente com suas esperanças de chegar às oitavas de final. A equipe de Vincenzo Montella chegou ao torneio com grandes expectativas, após sua impressionante trajetória até as quartas de final da Euro 2024.
Em vez disso, a seleção turca teve um início desastroso. Uma surpreendente derrota por 2 a 0 para a Austrália foi seguida pela derrota por uma diferença mínima para o Paraguai, deixando a Turquia sem nenhum ponto e sem marcar nenhum gol nas duas primeiras partidas.
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Guler pede desculpas aos torcedores
Guler ficou visivelmente abalado após o apito final. O jogador de 21 anos, considerado uma das principais figuras da geração emergente da Turquia ao lado de Kenan Yildiz, teve dificuldade em esconder sua frustração quando a eliminação se tornou uma realidade. Em entrevista à TRT Spor após a derrota, Guler fez uma avaliação direta do desempenho da Turquia e pediu desculpas aos torcedores.
“Estamos envergonhados. Pedimos desculpas a todo o nosso povo”, disse Guler. “Jogamos em times muito importantes e precisamos mostrar isso em campo. Não conseguimos marcar nenhum gol em duas partidas. Ao longo da minha carreira na seleção, farei tudo o que puder para que eles esqueçam este torneio. Pedimos desculpas ao nosso povo.”
A tradicional falta de eficiência custa caro a Montella
As estatísticas por trás da eliminação da Turquia traçam um quadro sombrio de seu desempenho diante do gol. Ao longo das duas derrotas, a seleção registrou a impressionante marca de 62 chutes sem marcar um único gol. De acordo com a Opta, esse é o maior número de tentativas sem balançar as redes em qualquer sequência de duas partidas na história da Copa do Mundo, que remonta a 1966. Somente na partida contra o Paraguai, a Turquia teve 78,5% de posse de bola e 33 chutes a gol, mas nenhum deles foi convertido em gol.
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A atenção se volta para a reconstrução
A Turquia ainda tem uma partida pela fase de grupos contra os Estados Unidos, mas o resultado não terá impacto algum sobre seu destino. O foco será, ao contrário, encerrar o torneio com uma atuação mais sólida e recuperar um pouco do orgulho.