Arda Güler, jogador do Real Madrid, reage com raiva à eliminação da Turquia da Copa do Mundo

A campanha da Turquia na Copa do Mundo chegou a um fim prematuro depois que a derrota por 1 a 0 para o Paraguai acabou matematicamente com suas esperanças de chegar às oitavas de final. A equipe de Vincenzo Montella chegou ao torneio com grandes expectativas, após sua impressionante trajetória até as quartas de final da Euro 2024.

Em vez disso, a seleção turca teve um início desastroso. Uma surpreendente derrota por 2 a 0 para a Austrália foi seguida pela derrota por uma diferença mínima para o Paraguai, deixando a Turquia sem nenhum ponto e sem marcar nenhum gol nas duas primeiras partidas.