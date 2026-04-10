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Árbitros brasileiros Copa do Mundo 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Quem são os três árbitros brasileiros escolhidos pela FIFA para a Copa do Mundo 2026; relembre os nomes do país que estiveram nos outros Mundiais

Copa do Mundo
R. Claus
R. Abatti
W. Sampaio

Brasil terá número recorde de representantes na arbitragem, incluindo três árbitros de campo e equipe completa de apoio

A FIFA anunciou a seleção dos árbitros para a Copa do Mundo de 2026, e o Brasil terá presença de destaque. Foram escolhidos três árbitros principais: Raphael Claus (SP), Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO), que integrarão o quadro de oficiais do torneio, marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além deles, o país contará com cinco árbitros assistentes: Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), e ainda com Rodolpho Toski Marques (PR), que atuará como árbitro de vídeo (VAR).

Ao todo, a FIFA convocou 52 árbitros, 87 assistentes e 30 árbitros de vídeo para as 104 partidas da competição. O Brasil, com nove representantes na arbitragem, atinge um recorde histórico. Em 2022, no Catar, haviam sido sete, incluindo a pioneira Neuza Inês Back, primeira mulher brasileira em um Mundial.

Claus e Wilton Pereira Sampaio repetem presença após atuarem na última Copa, enquanto Ramon Abatti Abel fará sua estreia em Mundiais, após participação recente na Copa do Mundo de Clubes. A última vez que o Brasil teve três árbitros principais em uma mesma edição havia sido em 1950, justamente no Mundial disputado em casa.

A seguir, relembre a presença brasileira na arbitragem ao longo das Copas do Mundo...

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  • Copa do Mundo de 1930

    - Gilberto de Almeida Rego (3 partidas)

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  • Copa do Mundo de 1950

    - Alberto da Gama Malcher (1 partida)

    - Mario Gardelli (1 partida)

    - Mário Vianna (1 partida)

  • Copa do Mundo de 1954

    - Mário Vianna (1 partida)

  • Copa do Mundo de 1962

    - João Etzel Filho (1 partida)

  • Copa do Mundo de 1966

    - Armando Marques (1 partida)

  • Copa do Mundo de 1970

    - Airton Vieira de Moraes (1 partida)

  • Copa do Mundo de 1974

    - Armando Marques (1 partida)

  • Arnaldo Cezar Coelho adeus 2018TV Globo/Reprodução

    Copa do Mundo de 1978

    - Arnaldo Cezar Coelho (1 partida)

  • Arnaldo Cezar Coelho adeus 2018TV Globo/Reprodução

    Copa do Mundo de 1982

    - Arnaldo Cezar Coelho (1 partida)

  • WORLD CUP-1986-FRA-RUS-FOOTBALLAFP

    Copa do Mundo de 1986

    - Romualdo Arppi Filho (3 partidas)

  • Copa do Mundo de 1990

    - José Roberto Wright (4 partidas)

  • Copa do Mundo de 1994

    - Renato Marsiglia (2 partidas)

  • CUP-FR98-BEL-KOR-BORKELMANS-DEJECTIONAFP

    Copa do Mundo de 1998

    - Márcio Rezende de Freitas (2 partidas)

  • Recent portrait taken in Sao Paulo of Brazilian soAFP

    Copa do Mundo de 2002

    - Carlos Eugênio Simon (2 partidas)

  • FBL-WC2006-MATCH31-ESP-TUN-PENALTYAFP

    Copa do Mundo de 2006

    - Carlos Eugênio Simon (3 partidas)

  • Referee Carlos Simon holds the JabulaniAFP

    Copa do Mundo de 2010

    - Carlos Eugênio Simon (2 partidas)

  • Germany v Algeria: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Copa do Mundo de 2014

    - Sandro Meira Ricci (3 partidas)

  • Russia v Croatia: Quarter Final - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Copa do Mundo de 2018

    - Sandro Meira Ricci (3 partidas)

  • Raphael Claus e Wilton SampaioGetty/GOAL

    Copa do Mundo de 2022

    - Raphael Claus (2 partidas)

    - Wilton Pereira Sampaio (4 partidas)