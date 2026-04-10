Quem são os três árbitros brasileiros escolhidos pela FIFA para a Copa do Mundo 2026; relembre os nomes do país que estiveram nos outros Mundiais

A FIFA anunciou a seleção dos árbitros para a Copa do Mundo de 2026, e o Brasil terá presença de destaque. Foram escolhidos três árbitros principais: Raphael Claus (SP), Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO), que integrarão o quadro de oficiais do torneio, marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além deles, o país contará com cinco árbitros assistentes: Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), e ainda com Rodolpho Toski Marques (PR), que atuará como árbitro de vídeo (VAR).

Ao todo, a FIFA convocou 52 árbitros, 87 assistentes e 30 árbitros de vídeo para as 104 partidas da competição. O Brasil, com nove representantes na arbitragem, atinge um recorde histórico. Em 2022, no Catar, haviam sido sete, incluindo a pioneira Neuza Inês Back, primeira mulher brasileira em um Mundial.

Claus e Wilton Pereira Sampaio repetem presença após atuarem na última Copa, enquanto Ramon Abatti Abel fará sua estreia em Mundiais, após participação recente na Copa do Mundo de Clubes. A última vez que o Brasil teve três árbitros principais em uma mesma edição havia sido em 1950, justamente no Mundial disputado em casa.

A seguir, relembre a presença brasileira na arbitragem ao longo das Copas do Mundo...