Arbitropoli: o Ministério Público de Milão se divide: Ascione se opõe ao arquivamento do caso e não assina o processo

A investigação sobre as relações entre clubes e árbitros conduzida pelo Ministério Público de Milão está passando por um desfecho conturbado, pelo menos em parte, já que parece haver divisões internas. De um lado, o promotor Maurizio Ascione está convencido de ter reunido provas suficientes para encerrar as investigações, visando o julgamento do ex-coordenador de arbitragem Gianluca Rocchi por ter “aceitado fraudulentamente interferências com o objetivo de alterar o correto andamento da competição, em conluio com representantes do clube Inter”. Por outro lado, parecem estar o promotor Marcello Viola e o promotor adjunto Paolo Ielo, que passou a atuar ao lado de Ascione na condução da investigação após um ano de inquérito, desde junho passado, conforme relatado pela Calcio e Finanza.















