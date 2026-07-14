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Gianluca Rocchi desktopGetty Images

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Arbitropoli: o Ministério Público de Milão se divide: Ascione se opõe ao arquivamento do caso e não assina o processo

Inter de Milão

O promotor Maurizio Ascione, que deixará o cargo amanhã, não está tão convencido de assinar o pedido. Por outro lado, o promotor Marcello Viola e o promotor adjunto Paolo Ielo tendem a concordar com essa conclusão.

A investigação sobre as relações entre clubes e árbitros conduzida pelo Ministério Público de Milão está passando por um desfecho conturbado, pelo menos em parte, já que parece haver divisões internas. De um lado, o promotor Maurizio Ascione está convencido de ter reunido provas suficientes para encerrar as investigações, visando o julgamento do ex-coordenador de arbitragem Gianluca Rocchi por ter “aceitado fraudulentamente interferências com o objetivo de alterar o correto andamento da competição, em conluio com representantes do clube Inter”. Por outro lado, parecem estar o promotor Marcello Viola e o promotor adjunto Paolo Ielo, que passou a atuar ao lado de Ascione na condução da investigação após um ano de inquérito, desde junho passado, conforme relatado pela Calcio e Finanza.





  • O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO

    Estes últimos, ao contrário de Ascione, que deixará a Promotoria amanhã, consideram que o material obtido por meio de escutas telefônicas, depoimentos e interrogatórios não é suficiente para justificar um pedido de julgamento com a “probabilidade razoável” de uma sentença condenatória, conforme exige a reforma Cartabia. Tudo isso com a possibilidade de que uma surpresa de última hora, com uma nova inclusão no registro de suspeitos, possa complicar a compreensão de um quadro já bastante complexo.





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  • O QUE ACONTECE

    Ascione tem até amanhã para decidir se assina ou não um pedido de arquivamento que não o convence. Caso o faça, o pedido já poderia ser encaminhado ao juiz de instrução amanhã. Se, porém, o promotor em processo de transferência mantiver uma posição de discordância, por questões de oportunidade, Viola e Ielo assinarão o pedido de arquivamento quando Ascione já não fizer mais parte do Ministério Público de Milão. Assim, pelo menos formalmente, sem que haja manifestação de oposição por parte de Ascione.




  • POSSÍVEIS INFRACÇÕES ESPORTIVAS

    Por fim, sempre com o consentimento de todos, os documentos da longa investigação sobre o mundo do futebol serão encaminhados ao Ministério Público Federal para que este avalie se há irregularidades esportivas.

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