A investigação sobre as relações entre clubes e árbitros conduzida pelo Ministério Público de Milão está passando por um desfecho conturbado, pelo menos em parte, já que parece haver divisões internas. De um lado, o promotor Maurizio Ascione está convencido de ter reunido provas suficientes para encerrar as investigações, visando o julgamento do ex-coordenador de arbitragem Gianluca Rocchi por ter “aceitado fraudulentamente interferências com o objetivo de alterar o correto andamento da competição, em conluio com representantes do clube Inter”. Por outro lado, parecem estar o promotor Marcello Viola e o promotor adjunto Paolo Ielo, que passou a atuar ao lado de Ascione na condução da investigação após um ano de inquérito, desde junho passado, conforme relatado pela Calcio e Finanza.
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Arbitropoli: o Ministério Público de Milão se divide: Ascione se opõe ao arquivamento do caso e não assina o processo
O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
Estes últimos, ao contrário de Ascione, que deixará a Promotoria amanhã, consideram que o material obtido por meio de escutas telefônicas, depoimentos e interrogatórios não é suficiente para justificar um pedido de julgamento com a “probabilidade razoável” de uma sentença condenatória, conforme exige a reforma Cartabia. Tudo isso com a possibilidade de que uma surpresa de última hora, com uma nova inclusão no registro de suspeitos, possa complicar a compreensão de um quadro já bastante complexo.
O QUE ACONTECE
Ascione tem até amanhã para decidir se assina ou não um pedido de arquivamento que não o convence. Caso o faça, o pedido já poderia ser encaminhado ao juiz de instrução amanhã. Se, porém, o promotor em processo de transferência mantiver uma posição de discordância, por questões de oportunidade, Viola e Ielo assinarão o pedido de arquivamento quando Ascione já não fizer mais parte do Ministério Público de Milão. Assim, pelo menos formalmente, sem que haja manifestação de oposição por parte de Ascione.
POSSÍVEIS INFRACÇÕES ESPORTIVAS
Por fim, sempre com o consentimento de todos, os documentos da longa investigação sobre o mundo do futebol serão encaminhados ao Ministério Público Federal para que este avalie se há irregularidades esportivas.
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