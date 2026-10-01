Arbitropoli, Chiné e a procuradoria da FIGC arquivam a investigação sobre Rocchi: nenhum contato ilícito com os clubes

O caso rebatizado há tempos de "Arbitropoli" e que viu o ex-chefe dos designadores Gianluca Rocchi envolvido junto a outros membros da cúpula da arbitragem nas últimas 2 temporadas se encerrou não apenas na Justiça comum, mas também na Justiça desportiva, sem qualquer desdobramento.





A acusação era de concurso em fraude esportiva e dizia respeito às possíveis designações "forçadas" por reclamações de clubes como a Inter e às "batidas" em Lissone, na Sala VAR, para modificar as decisões da arbitragem, mas, segundo o que foi noticiado pela Sky Sport, a Procuradoria da FIGC optou por arquivar a investigação, inocentando o ex-árbitro.





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