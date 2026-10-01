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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
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Arbitropoli, Chiné e a procuradoria da FIGC arquivam a investigação sobre Rocchi: nenhum contato ilícito com os clubes

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A investigação sobre o caso rebatizado de "arbitropoli" terminou em nada.

O caso rebatizado há tempos de "Arbitropoli" e que viu o ex-chefe dos designadores Gianluca Rocchi envolvido junto a outros membros da cúpula da arbitragem nas últimas 2 temporadas se encerrou não apenas na Justiça comum, mas também na Justiça desportiva, sem qualquer desdobramento.


A acusação era de concurso em fraude esportiva e dizia respeito às possíveis designações "forçadas" por reclamações de clubes como a Inter e às "batidas" em Lissone, na Sala VAR, para modificar as decisões da arbitragem, mas, segundo o que foi noticiado pela Sky Sport, a Procuradoria da FIGC optou por arquivar a investigação, inocentando o ex-árbitro.


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  • Segue a linha da Promotoria de Monza

    Segundo informações da Sky Sport, de fato, a procuradoria-geral da FIGC seguiu a diretriz adotada, em matéria de justiça ordinária, pelo Ministério Público de Monza que, em particular no caso das "batidas" na sala do VAR de Lissone durante a temporada 2024/2025, havia pedido o arquivamento do caso penal.

  • Arquivamento esportivo

    E, consequentemente, a procuradoria-geral da FIGC optou por acolher o pedido de arquivamento apresentado por Rocchi também na esfera da justiça esportiva, encerrando de fato o caso com a justificativa de que a Procuradoria da FIGC não encontrou prova de contatos diretos, inclusive telefônicos, entre Rocchi e dirigentes dos clubes no âmbito das contestação sobre as designações. As reclamações do clube de que se fala nos documentos teriam chegado por meio dos Club Referee Manager, e não por meio de uma relação direta entre Rocchi e os dirigentes.

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