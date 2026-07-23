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Árbitro responde às críticas de Didier Deschamps às decisões tomadas na derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo
Barton descarta a inveja do francês
Após a eliminação da França, Deschamps não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, criticando especificamente o árbitro central Barton. Ele questionou se o árbitro salvadorenho possuía as credenciais e a experiência necessárias para conduzir uma partida de tamanha magnitude. No entanto, em entrevista exclusiva concedida a Jorge Ramos, publicada pelo Diario AS, Barton deixou claro que as palavras do francês não abalaram sua confiança nem sua reputação profissional no futebol.
Quando questionado diretamente sobre seus sentimentos em relação aos comentários feitos por Deschamps, Barton foi firme em sua resposta, afirmando: “Cada pessoa tem o direito de ter sua opinião sobre qualquer coisa, mas não, de forma alguma. A verdade é que sabemos pelo que passamos, pelo que lutamos, como conquistamos isso e sabemos por que estamos lá. Portanto, nenhum comentário vai nos fazer duvidar do motivo pelo qual estamos lá.”
- AFP
Apoio da elite da arbitragem
Enquanto Deschamps expressou abertamente sua desaprovação, Barton encontrou apoio significativo vindo do topo da hierarquia do futebol. Ele revelou que recebeu apoio e reconhecimento do lendário Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA.
Refletindo sobre o feedback interno que recebeu após a partida da semifinal entre Espanha e França, Barton confirmou que esse foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira. “Sim, sem dúvida”, admitiu. “No fim das contas, o reconhecimento das pessoas que estão no comando, que conhecem nosso percurso, sabem de onde viemos, as dificuldades pelas quais passamos e todo o empenho que dedicamos, além do reconhecimento até mesmo dos próprios colegas, acho que é uma das maiores satisfações que levo comigo depois desta Copa do Mundo.”
Collina responde às críticas de Deschamps à arbitragem
A origem da fúria de Deschamps em relação ao árbitro remonta à arbitragem de Barton durante a derrota da França por 2 a 0, que frustrou as esperanças da seleção de conquistar seu terceiro título mundial. O ponto crítico ocorreu aos 22 minutos, quando foi marcado um pênalti a favor de Lamine Yamal após falta cometida por Lucas Digne, permitindo que Mikel Oyarzabal cobrasse e convertesse a penalidade, mudando o rumo da partida.
A resposta de Collina foi explícita e direta diante das críticas dirigidas à equipe de arbitragem. “Em resposta aos comentários de Didier Deschamps questionando se o árbitro tinha o nível necessário para apitar uma semifinal, a FIFA é clara: ‘Sim, com certeza’”, afirmou Collina. O italiano enfatizou que o processo de seleção para essas partidas é rigoroso, defendendo os profissionais envolvidos ao acrescentar: “Nossos árbitros são de nível mundial.”
- AFP
Quebrando barreiras para a arbitragem centro-americana
Além do atrito pessoal com a comissão técnica francesa, Barton aproveitou a oportunidade para destacar a importância de sua presença no cenário mundial para as nações menores no futebol. Ele acredita que sua convocação para um evento tão prestigiado serve como um farol de esperança para os árbitros de toda a região da CONCACAF.
Barton expressou profundo orgulho de sua trajetória, dizendo: “Pessoalmente, sinto-me feliz e orgulhoso, mas também ciente de que conquistei algo muito importante: demonstrar que o futebol e a paixão pelo futebol existem em qualquer canto do mundo, independentemente da bandeira. As capacidades, tanto dos jogadores quanto dos árbitros, técnicos ou de quem quer que seja, não estão necessariamente ligadas ao país de origem ou ao tamanho do país. Acho que uma porta está se abrindo para nossa região, que conta com muitas federações afiliadas. De repente, os árbitros não podem mais dizer: ‘Não, não consigo alcançar isso porque sou de um país que não é muito grande no futebol’. Acho que ficou demonstrado que essa é uma barreira que pode ser superada. Essa é uma das coisas que mais me enche de satisfação.”
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