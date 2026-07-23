Árbitro responde às críticas de Didier Deschamps às decisões tomadas na derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo

Após a eliminação da França, Deschamps não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, criticando especificamente o árbitro central Barton. Ele questionou se o árbitro salvadorenho possuía as credenciais e a experiência necessárias para conduzir uma partida de tamanha magnitude. No entanto, em entrevista exclusiva concedida a Jorge Ramos, publicada pelo Diario AS, Barton deixou claro que as palavras do francês não abalaram sua confiança nem sua reputação profissional no futebol.

Quando questionado diretamente sobre seus sentimentos em relação aos comentários feitos por Deschamps, Barton foi firme em sua resposta, afirmando: “Cada pessoa tem o direito de ter sua opinião sobre qualquer coisa, mas não, de forma alguma. A verdade é que sabemos pelo que passamos, pelo que lutamos, como conquistamos isso e sabemos por que estamos lá. Portanto, nenhum comentário vai nos fazer duvidar do motivo pelo qual estamos lá.”