AFP
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Árbitro foi vaiado ao sair de campo na derrota do Manchester United para o Wrexham em amistoso de pré-temporada, na estreia de Andrey Santos, contratação de 50 milhões de libras
Reviravolta no final deixa os torcedores furiosos
O apito final em Helsinque foi recebido com uma onda de vaias dirigidas à equipe de arbitragem, após a derrota do United na estreia da pré-temporada. Diante de 20.069 torcedores presentes, o clima azedou nos minutos finais, quando o jovem meio-campista Dan Gore caiu dentro da área. Apesar da forte pressão dos jogadores dos Red Devils e dos protestos veementes vindos das arquibancadas, o árbitro ignorou os apelos, o que resultou em uma recepção hostil quando os árbitros deixaram o campo.
Embora os resultados em julho raramente tenham significado a longo prazo, a maneira como a derrota ocorreu deixará Michael Carrick frustrado. O United esperava começar sua programação de verão com o pé direito, mas acabou lamentando a falta de criatividade e de chances claras de gol. Para o Wrexham, time apoiado por investidores de Hollywood, foi mais uma vitória famosa para adicionar à sua coleção cada vez maior, já que havia derrotado o United por 3 a 1 durante a turnê de 2023 do clube pelos Estados Unidos, em San Diego.
- Getty Images
Santos faz sua estreia pelo Manchester
A grande atração para os torcedores do United foi a estreia de Santos, contratado por 50 milhões de libras. O meio-campista brasileiro de 22 anos, trazido como parte de uma significativa reformulação do meio-campo, teve uma tarde de altos e baixos em sua primeira partida desde que chegou do Chelsea. Inicialmente, Santos parecia fora de ritmo, perdendo a posse de bola duas vezes em áreas centrais perigosas. No entanto, ele foi gradualmente encontrando seu ritmo, demonstrando a disciplina defensiva e a garra com as quais Carrick contará nesta temporada.
A chegada de Santos ocorre em um momento de transição para o meio-campo do United, após a saída de Casemiro e uma grave lesão no joelho de Manuel Ugarte. Ao lado do também recém-chegado Youri Tielemans, espera-se que Santos seja um pilar da equipe renovada. Seu nervosismo inicial ficou evidente quando ele se envolveu em uma discussão acalorada com Sam Smith, do Wrexham, acusando o atacante de uma abordagem excessivamente física. Apesar do atrito inicial, Santos acabou se adaptando ao seu papel como o “número seis” designado da equipe.
Ex-jogador promissor da base assombra Carrick
Em um enredo que quase parecia ter sido escrito para as câmeras do “Welcome to Wrexham”, foi um ex-jogador da base do Manchester United quem decidiu a partida. Smith, que foi dispensado pelos Red Devils em 2014, provou ser um espinho no lado do seu ex-clube. Smith aproveitou uma falha momentânea na defesa do United, aparecendo como um fantasma na trave oposta para converter um cruzamento preciso de Lewis O’Brien. O gol foi suficiente para garantir a vitória da equipe de Phil Parkinson na Championship.
Os astros titulares do United tiveram dificuldades para romper a resistente linha defensiva do Wrexham. Mason Mount foi quem mais chegou perto do empate no primeiro tempo, quando seu escanteio cobrado com efeito quase foi desviado para o gol por Smith, que, sem querer, cabeceou a bola contra a própria trave. Além dessa bola na trave, o time titular de Carrick teve dificuldades para criar chances claras antes que o técnico optasse por fazer uma renovação total do elenco para o segundo tempo.
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Segunda etapa com time jovem não dá certo
Carrick seguiu o protocolo padrão da pré-temporada ao trocar toda a escalação para o segundo tempo, colocando em campo vários jogadores formados em Carrington para enfrentar o experiente time do Wrexham. Os jovens, liderados por Gore, conseguiram controlar o ritmo do jogo durante grande parte do tempo contra jogadores internacionais experientes como Kiffer Moore e Conor Coady. Apesar da posse de bola superior e das sequências de passes precisas, os jogadores da base do United não conseguiram dar o passe final necessário para testar seriamente o goleiro reserva do Wrexham, Danny Ward.
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