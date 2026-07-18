Árbitro foi vaiado ao sair de campo na derrota do Manchester United para o Wrexham em amistoso de pré-temporada, na estreia de Andrey Santos, contratação de 50 milhões de libras

O apito final em Helsinque foi recebido com uma onda de vaias dirigidas à equipe de arbitragem, após a derrota do United na estreia da pré-temporada. Diante de 20.069 torcedores presentes, o clima azedou nos minutos finais, quando o jovem meio-campista Dan Gore caiu dentro da área. Apesar da forte pressão dos jogadores dos Red Devils e dos protestos veementes vindos das arquibancadas, o árbitro ignorou os apelos, o que resultou em uma recepção hostil quando os árbitros deixaram o campo.

Embora os resultados em julho raramente tenham significado a longo prazo, a maneira como a derrota ocorreu deixará Michael Carrick frustrado. O United esperava começar sua programação de verão com o pé direito, mas acabou lamentando a falta de criatividade e de chances claras de gol. Para o Wrexham, time apoiado por investidores de Hollywood, foi mais uma vitória famosa para adicionar à sua coleção cada vez maior, já que havia derrotado o United por 3 a 1 durante a turnê de 2023 do clube pelos Estados Unidos, em San Diego.