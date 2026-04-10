Enquanto a atenção da UEFA se concentrava na expulsão de Cubarsi, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, ficou indignado com um incidente diferente durante a derrota por 2 a 0. O técnico alemão criticou os árbitros depois que Marc Pubill pareceu tocar a bola com a mão dentro da grande área, após um chute curto de meta do goleiro Juan Musso.

“Não sei por que o VAR não interveio”, disse Flick àMovistar. “Todos cometemos erros, mas qual é o sentido do VAR? Não consigo entender. Deveria ter sido pênalti, um segundo cartão amarelo e um vermelho. Isso é o que não pode acontecer.”