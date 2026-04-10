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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Árbitro afastado pela UEFA pelo resto da temporada após decisões polêmicas na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
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Barcelona x Atlético de Madrid

A UEFA teria afastado o árbitro Istvan Kovacs pelo restante da temporada da Liga dos Campeões após decisões polêmicas durante a vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0 sobre o Barcelona. A partida foi marcada por controvérsias envolvendo um cartão vermelho e uma falta por mão não marcada, o que deixou o técnico do Barcelona, Hansi Flick, furioso.

  • A UEFA suspende árbitro após noite polêmica no Camp Nou

    O árbitro Kovacs não apitará mais nenhuma partida da Liga dos Campeões nesta temporada, após o acirrado confronto da primeira partida das quartas de final entre Barcelona e Atlético de Madrid no Spotify Camp Nou. De acordo com o programa de rádio da Cope “El Partidazo”, a decisão da UEFA esteve relacionada principalmente à forma como Kovacs lidou com um momento disciplinar crucial envolvendo o zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsi. O jovem zagueiro central recebeu inicialmente apenas um cartão amarelo por sua falta em Giuliano Simeone, antes que o VAR aconselhasse o árbitro a elevar a punição para um cartão vermelho direto. 

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    Especialistas apontam erro grave da arbitragem

    Segundo relatos, os dirigentes da UEFA consideraram a falta de emissão imediata do cartão vermelho um grave erro de arbitragem, o que levou a entidade a retirar Kovacs da lista de árbitros de elite para as fases finais da competição. O jornalista espanhol Isaac Fouto comentou a posição da UEFA sobre a polêmica expulsão de Cubarsí durante o programa El Partidazo de Cope. “O árbitro de ontem não vai apitar novamente, mas pelo erro de não ter expulsado Cubarsí na hora”, afirmou.

  • Flick, furioso com a falta de marcação de uma falta de mão

    Enquanto a atenção da UEFA se concentrava na expulsão de Cubarsi, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, ficou indignado com um incidente diferente durante a derrota por 2 a 0. O técnico alemão criticou os árbitros depois que Marc Pubill pareceu tocar a bola com a mão dentro da grande área, após um chute curto de meta do goleiro Juan Musso.

    “Não sei por que o VAR não interveio”, disse Flick àMovistar. “Todos cometemos erros, mas qual é o sentido do VAR? Não consigo entender. Deveria ter sido pênalti, um segundo cartão amarelo e um vermelho. Isso é o que não pode acontecer.”

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    A situação da Copa do Mundo de 2026 permanece inalterada

    Apesar de ter sido efetivamente suspenso pelo restante da temporada 2025-26 da Liga dos Campeões, Kovacs não parece estar enfrentando uma suspensão de longo prazo de suas funções internacionais, segundo o Diario Sport. O romeno continua na lista preliminar de árbitros para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos EUA, Canadá e México.

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