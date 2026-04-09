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"Arbitragem incompreensível" - Barcelona apresenta reclamação oficial à UEFA sobre incidente de mão na derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões
O Barça exige respostas da UEFA
O Barça confirmou a reclamação à UEFA em um comunicado oficial, que diz: “O Barcelona anuncia que, hoje, o departamento jurídico do clube apresentou uma reclamação formal à UEFA sobre os eventos ocorridos na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Atlético de Madrid. O clube considera que a atuação do árbitro foi contrária aos regulamentos em vigor, afetando diretamente o andamento da partida e seu resultado. A reclamação centra-se num incidente específico. Aos 54 minutos da partida, após o reinício regular do jogo, um jogador adversário tocou a bola com a mão dentro da área, mas não foi marcado pênalti. O FC Barcelona considera que esta decisão, juntamente com a grave falha do VAR em intervir, constitui um erro significativo. Consequentemente, o clube solicitou uma investigação, acesso às comunicações do árbitro e, se necessário, o reconhecimento oficial dos erros e a implementação de medidas adequadas. Nessa mesma linha, o FC Barcelona acredita que esta não é a primeira vez que, nas últimas edições da Liga dos Campeões da UEFA, decisões arbitrais incompreensíveis prejudicaram gravemente a equipe, criando uma clara desvantagem comparativa e impedindo-a de competir em igualdade de condições com outros clubes.”
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A bizarra polêmica sobre a mão na bola
No centro da indignação do Barça está um incidente ocorrido aos 54 minutos, envolvendo o reserva do Atlético, Marc Pubill. Depois que o goleiro Juan Musso cobrou um tiro de meta curto, a bola estava tecnicamente em jogo quando Pubill a parou deliberadamente com a mão e a rolou de volta para o seu goleiro, aparentemente acreditando que ainda não estava em jogo. Apesar da clara infração, o árbitro Istvan Kovacs permitiu que a cobrança fosse repetida sem tomar nenhuma medida adicional.
Hansi Flick ficou furioso na linha lateral, já que tanto o árbitro em campo quanto a sala do VAR deixaram de marcar pênalti. O Barcelona argumenta que se tratou de um erro fundamental na aplicação das regras do jogo, especialmente porque a ação ocorreu bem depois que a partida havia sido corretamente retomada.
Flick critica falha do VAR
Após a partida, Flick não mediu palavras ao avaliar a arbitragem. “Não sei por que o VAR não interveio... é inacreditável. Todos cometemos erros, mas nesse tipo de situação... Para que serve o VAR? Deveria ter sido pênalti e um segundo cartão amarelo para o jogador”, afirmou Flick.
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- AFP
Uma batalha difícil após o drama do cartão vermelho
O incidente de mão não foi o único ponto crítico da noite, já que o Barcelona jogou a maior parte da partida com dez jogadores. A expulsão de Pau Cubarsi pouco antes do intervalo mudou o rumo do jogo a favor da equipe de Diego Simeone. Embora Flick tenha se mostrado cético em relação ao cartão vermelho, ele afirmou que a falta de marcação do pênalti por mão foi o erro mais grave.
Com uma desvantagem de 2 a 0 a ser revertida na partida das quartas de final da Liga dos Campeões, após gols de Julian Alvarez e Alexander Sorloth, a história está contra o Barça. No entanto, o clube permanece desafiador tanto dentro quanto fora de campo enquanto se prepara para uma partida de volta hostil em Madri, na esperança de que seu protesto formal garanta, pelo menos, uma arbitragem mais rigorosa na partida de volta.