"Arbitragem incompreensível" - Barcelona apresenta reclamação oficial à UEFA sobre incidente de mão na derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

No centro da indignação do Barça está um incidente ocorrido aos 54 minutos, envolvendo o reserva do Atlético, Marc Pubill. Depois que o goleiro Juan Musso cobrou um tiro de meta curto, a bola estava tecnicamente em jogo quando Pubill a parou deliberadamente com a mão e a rolou de volta para o seu goleiro, aparentemente acreditando que ainda não estava em jogo. Apesar da clara infração, o árbitro Istvan Kovacs permitiu que a cobrança fosse repetida sem tomar nenhuma medida adicional.

Hansi Flick ficou furioso na linha lateral, já que tanto o árbitro em campo quanto a sala do VAR deixaram de marcar pênalti. O Barcelona argumenta que se tratou de um erro fundamental na aplicação das regras do jogo, especialmente porque a ação ocorreu bem depois que a partida havia sido corretamente retomada.