Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, revelou sua insatisfação com o nível apresentado pelos jogadores da equipe na partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões da Europa, exigindo mais esforço.

O Real Madrid perdeu por 1 a 2 para o Bayern de Munique, em casa, anteontem, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e agora precisa vencer por dois gols de diferença no estádio “Allianz Arena”, na próxima quarta-feira.

A equipe merengue se prepara para enfrentar o Girona no estádio “Santiago Bernabéu”, amanhã, quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, já que os comandados de Arbeloa querem reduzir a diferença de sete pontos para o líder Barcelona.

Arbeloa confirmou que não aplicará o princípio de rodízio entre os jogadores na partida contra o Girona para se preparar para o confronto com o Bayern, ao mesmo tempo em que elogiou as capacidades de Eduardo Camavinga e de Éder Militão, de volta de lesão.

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