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أrbeloa: Preciso de jogadores que queiram brilhar todos os dias... e as vaias contra Vinícius são naturais

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
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Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
A. Arbeloa
K. Mbappe
Vinicius Junior
Espanha
Alemanha
França
Brasil

O treinador espanhol não está satisfeito com o desempenho das estrelas do Real Madrid

Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, revelou sua insatisfação com o nível apresentado pelos jogadores da equipe na partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões da Europa, exigindo mais esforço.

O Real Madrid perdeu por 1 a 2 para o Bayern de Munique, em casa, anteontem, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, e agora precisa vencer por dois gols de diferença no estádio “Allianz Arena”, na próxima quarta-feira.

A equipe merengue se prepara para enfrentar o Girona no estádio “Santiago Bernabéu”, amanhã, quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, já que os comandados de Arbeloa querem reduzir a diferença de sete pontos para o líder Barcelona.

Arbeloa confirmou que não aplicará o princípio de rodízio entre os jogadores na partida contra o Girona para se preparar para o confronto com o Bayern, ao mesmo tempo em que elogiou as capacidades de Eduardo Camavinga e de Éder Militão, de volta de lesão.

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  • Não é apenas Mbappé

    Sobre o declínio de rendimento de Mbappé, o treinador comentou: "Não é só o Mbappé; quero jogadores que queiram ser jogadores do Real Madrid todos os dias. É importante que o jogador seja o mesmo, para lá do talento e da qualidade apenas".

    E acrescentou: "Não dá para jogar uns quartos de final da Liga dos Campeões ou jogos com um nível de motivação muito alto todos os dias, e é aqui que entra a importância da autodisciplina. A questão vai além do talento dele. Queremos que os jogadores sintam amanhã, quando enfrentarem o Girona, a necessidade de brilhar".

    E continuou: "É isto que precisamos: que sejam eles próprios diariamente e estejam prontos para dar o melhor de si. Não é fácil, mas é isto que pedimos: que a motivação deles seja dar o máximo que têm".

    Sobre se houve jogadores a quem faltou compromisso durante o jogo contra o Bayern, esclareceu: "Não, de forma alguma. Não sou das pessoas que gostam de entrar aqui em detalhes táticos. O importante é a vontade de sair com um grande espírito e um compromisso elevado. O talento existe e é fantástico, mas ganhar jogos não se consegue só com talento. Às vezes pode acontecer, mas se quisermos continuidade, precisamos de mais do que talento".

    E prosseguiu: "Se a nossa margem de erro já era curta antes, agora é ainda mais curta. Sabemos que cada jogo é muito importante. Mesmo que não tenhamos oportunidades, vamos continuar a lutar com o mesmo espírito. Sabemos quem representamos e o tamanho da responsabilidade que recai sobre nós, e estamos prontos para enfrentá-la".

    • Publicidade

  • صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس

    Sobre as vaias que Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, recebeu no Estádio Santiago Bernabéu no jogo contra o Bayern de Munique, Arbeloa disse: “Vocês sabem o que eu penso sobre o Vinícius e o que ele significa para mim como treinador e como torcedor do Real Madrid, assim como o desempenho que ele vem apresentando”.

    E continuou: “Para mim, seria uma sorte poder jogar cada partida no Bernabéu. As vaias fazem parte das exigências dessa torcida. Vejo isso como algo natural e compreensível. Alguns podem sentir um clima negativo, mas o que nós percebemos é o apoio da nossa torcida. Não podemos pedir mais do que isso”.

    E concluiu: “Se a equipe faz uma boa partida e cria chances, isso se deve à pressão que o Bernabéu exerce. Eu gostaria de ter a sorte de jogar nesse estádio. Todos os jogadores sentem o mesmo”.

  • مuito bem, a partida do Bayern começa agora

    Sobre a possibilidade de fazer rotação no elenco para se preparar bem para o jogo decisivo contra o Bayern de Munique na Alemanha, comentou: “Amanhã quero entrar para ganhar. Ainda acredito, apesar do resultado, que escalei os melhores jogadores no jogo contra o Mallorca. Não penso em rotação. O jogo mais importante para mim como treinador é o de amanhã. Vou entrar com uma formação à altura deste confronto”.

    Sobre a possibilidade de fazer testes no jogo contra o Girona, em preparação para o jogo contra o Bayern, respondeu: “Não estamos em condições de fazer testes. Estamos entusiasmados com a chegada do jogo em Munique. Desde o apito final (do jogo anterior), queremos testar as nossas capacidades na Allianz Arena. Mas, antes disso, temos de nos concentrar no jogo de amanhã. O jogo de quarta-feira começa agora. Temos de fazer um grande jogo. Temos 4 dias para recuperar, e tudo o que nos ocupa o pensamento é apresentar o nosso melhor. Esse é o único objetivo: entrar com uma equipa forte e fazer um grande jogo”.

  • Militão, Bellingham e Camavinga são titulares

    Arbeloa foi questionado sobre a situação de Mendy, Militão e Bellingham, e respondeu: “Militão e Bellingham vão começar como titulares amanhã, e Mendy terá alguns minutos durante a partida”.

    E acrescentou: “Como já disse antes, quando o Militão está no seu melhor nível, ele é provavelmente o melhor do mundo. Fisicamente é um jogador dominante, forte nos duelos individuais, defende grandes espaços em campo aberto e tem muita força no jogo aéreo”.

    Prosseguiu: “Ele também tem uma capacidade distinta de iniciar a construção desde trás, além da sua personalidade de liderança e da sua voz dentro de campo. A sua importância para a equipa é indiscutível. É motivo de orgulho ter um jogador deste nível”.

    E continuou: “Camavinga jogou muito comigo, mais do que jogou no início da época. Foi titular e será titular amanhã. Considero-o um jogador importante para mim e para o clube. Já demonstrou muitas vezes o tipo de jogador que é, tem a confiança de todos no clube e, claro, a confiança do treinador”.

    Sobre as declarações de Camavinga de que quer oferecer mais, comentou: “O facto de ele sentir isso é positivo. Cada treinador pede coisas diferentes. Ele tem capacidades físicas excecionais, bom controlo de bola e um grande potencial. Estou satisfeito com o seu desempenho. Quero que evolua e que entenda o que lhe pedimos dentro de campo. Continuará a ser um jogador importante no futuro”.

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