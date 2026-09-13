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Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Arábia Saudita, cantos vergonhosos sobre a morte de Diogo Jota para atingir Rúben Neves: até Cristiano Ronaldo se revolta

R. Neves
Al-Hilal
C. Ronaldo

Episódio para censurar na Saudi Pro League

Na Arábia Saudita, durante a partida entre Al-Taawoun e Al-Hilal, terminada em 6 a 0 para a equipe comandada por Simone Inzaghi, os torcedores do time da casa atacaram o português Rúben Neves com cânticos vergonhosos sobre a morte do ex-companheiro de seleção Diogo Jota.


Os dois jogadores, que se conheceram nas seleções de base de Portugal, se tornaram grandes amigos nos tempos de Wolverhampton, tanto que, após a trágica morte de Diogo Jota, Neves vestiu na seleção a camisa número 21 em homenagem ao melhor amigo.


Ruben Neves comentou, como relata o Cronache di Spogliatoio: "Só espero que eles não vão rezar depois do que fizeram".

  • RONALDO: "NUNCA MAIS ESSA GENTE NO ESTÁDIO"

    Sobre o caso, também se pronunciou Cristiano Ronaldo, estrela portuguesa que joga na Arábia pelo Al-Nassr: "Essas pessoas nunca mais deveriam entrar em um estádio".


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