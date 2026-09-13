Na Arábia Saudita, durante a partida entre Al-Taawoun e Al-Hilal, terminada em 6 a 0 para a equipe comandada por Simone Inzaghi, os torcedores do time da casa atacaram o português Rúben Neves com cânticos vergonhosos sobre a morte do ex-companheiro de seleção Diogo Jota.





Os dois jogadores, que se conheceram nas seleções de base de Portugal, se tornaram grandes amigos nos tempos de Wolverhampton, tanto que, após a trágica morte de Diogo Jota, Neves vestiu na seleção a camisa número 21 em homenagem ao melhor amigo.





Ruben Neves comentou, como relata o Cronache di Spogliatoio: "Só espero que eles não vão rezar depois do que fizeram".