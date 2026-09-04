O ex-árbitro da Premier League Dean divulgou um comunicado nas redes sociais para defender seu histórico após uma onda de condenação.

A polêmica explodiu depois que Dean admitiu no podcast Jamie Vardy's Having a Party que costumava se entreter durante as partidas com desafios particulares. Entre eles, ver por quanto tempo conseguia ficar sem apitar e tentar permanecer dentro do círculo central por longos períodos de jogo.

O ex-árbitro de 56 anos agora esclareceu sua posição, insistindo que seus comentários foram em tom de brincadeira e não refletiam seus padrões profissionais.