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'Aquilo foi só uma brincadeira minha!' - Mike Dean responde à reação furiosa depois de revelar que fazia 'minijogos' durante partidas da Premier League
Dean quebra o silêncio sobre a bomba das 'mini partidas'
O ex-árbitro da Premier League Dean divulgou um comunicado nas redes sociais para defender seu histórico após uma onda de condenação.
A polêmica explodiu depois que Dean admitiu no podcast Jamie Vardy's Having a Party que costumava se entreter durante as partidas com desafios particulares. Entre eles, ver por quanto tempo conseguia ficar sem apitar e tentar permanecer dentro do círculo central por longos períodos de jogo.
O ex-árbitro de 56 anos agora esclareceu sua posição, insistindo que seus comentários foram em tom de brincadeira e não refletiam seus padrões profissionais.
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Dean defende seu histórico como árbitro
Em um comunicado publicado em sua conta no Instagram, Dean abordou a reação furiosa à revelação sobre os "mini jogos", que dominou as manchetes do futebol.
Ele escreveu: "Ao longo dos meus 25 anos como árbitro profissional, sempre apliquei as Leis do Jogo da melhor forma possível. Minha abordagem como árbitro sempre foi permitir que o jogo fluísse e, sempre que possível, preferia adotar um alto limiar para contato, do que os jogadores gostavam. No entanto, se eu visse uma entrada faltosa que exigisse que eu tomasse a ação apropriada, eu a marcaria da posição correta."
Confissões bizarras do círculo central
Os comentários originais que deram início à polêmica foram notavelmente francos, já que Dean descreveu as maneiras pelas quais ele e sua equipe de arbitragem buscavam "se divertir" durante jogos intensos da Premier League.
Falando no podcast, ele detalhou partidas específicas: "Havia jogos em que nós, por diversão, dizíamos: 'Certo, vamos começar agora, certo? Vamos ver quanto tempo conseguimos ficar sem apitar.' Fiz isso algumas vezes na Premier, antes do VAR, obviamente. Fiquei 20 a 25 minutos sem apitar algumas vezes. Deixa seguir, deixa seguir, deixa seguir."
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Dean revela outro “minijogo”
Dean não parou nos desafios com o apito e explicou ainda como limitava seus movimentos como parte desses jogos secretos. Ele acrescentou: "Eu costumava fazer outra coisa na Premier League. Eu costumava ficar no círculo central e ver quanto tempo conseguia permanecer no círculo central antes de ter de sair. Era só uma brincadeira minha. Os caras costumavam ficar na linha dizendo: 'você não consegue'. Eu disse: 'vou tentar'. Eu só corria de um lado para o outro, mas sem sair dali. Consegui cerca de 15 minutos uma vez em um jogo, sem deixar o círculo central."
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