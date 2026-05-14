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Roc Nation GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Aqui para causar impacto" - Do Chelsea FC ao KS Cracovia: por dentro da iniciativa da Roc Nation para reformular o mundo do futebol antes da chegada da Copa do Mundo aos Estados Unidos

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C. Richards

Desde parcerias com clubes de grande e pequeno porte até seu papel na representação de algumas das maiores estrelas do futebol, a Roc Nation tem como objetivo construir marcas de novas maneiras em todo o mundo.

Há sete anos, Michael Yormark reuniu-se com os principais acionistas da Roc Nation. Jay-Z estava lá, é claro. Também estavam presentes os cofundadores da Roc Nation, Juan Perez e Desiree Perez. Aquele grupo entrou na sala com uma grande questão: e agora? Saíram com uma resposta: futebol.

Agora, às vésperas de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, a Roc Nation Sports International está fazendo coisas que nem mesmo Yormark poderia ter imaginado. A organização está envolvida em quase todas as áreas do negócio do futebol moderno. É uma agência, mas também uma consultoria. Trabalha com jogadores, mas também tem parcerias com algumas das maiores marcas do esporte. Ajuda os clubes a crescerem fora de campo enquanto expandem seu alcance além dele, transformando estádios de locais esportivos em locais de shows e vice-versa. Afinal, esse é o esporte moderno. Não dá mais para ser apenas uma coisa.

Essa é a mentalidade da Roc Nation, diz Yormark, e essa mentalidade ajudou a ditar as duas últimas iniciativas da organização. Uma delas vem de uma parceria com um dos maiores clubes do esporte, o Chelsea FC. A outra? Ela vem junto com um clube um tanto fora do comum, o time polonês KS Cracovia. Em teoria, há muito poucos pontos em comum entre os dois clubes. O Chelsea é um negócio de bilhões de dólares que compete regularmente nos níveis mais altos. O KS Cracovia é um clube local polonês que não vence seu próprio campeonato desde 1948.

Então, qual é o panorama geral aqui? Por que uma empresa sediada nos Estados Unidos está fazendo parcerias com clubes na Polônia, em Londres e praticamente em todos os lugares entre eles? Por que a Roc Nation está dando esses passos neste momento específico? Oportunidade, diz Yormark. A oportunidade está lá para quem estiver disposto a aproveitá-la.

"Acho que o traço comum entre todos esses clubes é que os proprietários agora enxergam seus clubes de futebol como algo além de meros clubes de futebol", diz Yormark aoGOAL. "Eles entendem que esses clubes são marcas. São marcas de estilo de vida; então, como monetizar isso além do público tradicional do futebol? Para mim, esse é o segredo. O Wrexham está fazendo isso. O Como está fazendo isso. Esperamos fazer o mesmo na Polônia.

"Veja o que o PSG fez. Mesmo em uma escala muito maior, eles foram um dos primeiros clubes a dizer: 'Não somos apenas uma marca de futebol; somos uma marca de estilo de vida ligada à cultura, por isso acreditamos que podemos ser maiores do que um clube de futebol'. Para mim, essa é a tendência. O PSG tem uma loja em Londres, no coração da Premier League. Esses clubes estão se vendo como marcas e indo além do futebol tradicional. Como criamos uma experiência única para o torcedor casual e, ao mesmo tempo, globalizamos nossas marcas?”

É um desafio, Yormark admite, mas um que se tornou ainda mais empolgante com a aproximação deste verão. A Copa do Mundo está prestes a mudar tudo, e não apenas nos Estados Unidos. Aos olhos da Roc Nation, o esporte está prestes a mudar para sempre, e essa mudança será sentida em todos os lugares onde a bola rolar.

  • The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - ArrivalsGetty Images Entertainment

    Mudando o jogo

    Yormark pode admitir isso agora: quando começou a se envolver nisso, ele não sabia muito sobre futebol. Ele acredita que isso é uma vantagem. A Roc Nation Sports International não faria as coisas à maneira do futebol; eles fariam do jeito deles. A esperança era que o jeito deles funcionasse e que isso levasse a oportunidades que outros estavam deixando passar.

    “Atravessei o oceano com uma mala e, ao contrário dos nossos concorrentes, dissemos que iríamos começar do zero”, diz ele. “Não vamos simplesmente comprar uma empresa, mudar o nome e entrar no mundo do futebol; vamos pegar nossos princípios orientadores dos Estados Unidos, que nos trouxeram tanto sucesso na gestão de artistas e atletas, e aplicá-los ao mundo do futebol.

    "Todos diziam que não havia como conseguirmos. Quer saber qual foi a nossa resposta? 'Vão ver'."

    Claro que ajudou o fato de a Roc Nation ter entrado no futebol com prestígio cultural. Jay-Z é o rosto da marca, e a empresa já tinha anos de experiência nos esportes e na música americanos. Ela também apostou alto logo no início, com Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Jerome Boateng entre seus primeiros clientes.

    Naqueles primeiros dias, Yormark diz que a Roc Nation parecia uma marca desafiadora, que estava desafiando o status quo. Agora, como uma das maiores partes interessadas do setor, eles ainda se sentem assim. Eles viram essa mesma mentalidade em uma oportunidade recente, que poucos poderiam ter previsto.

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  • This picture taken on April 13, 2012 shoAFP

    Autenticidade na Polônia

    Yormark foi apresentado à cidade de Cracóvia por Robert Platek, um amigo de longa data. Platek adquiriu a participação majoritária no KS Cracovia em agosto de 2025. Como parte desse processo, ele pediu a Yormark que desse uma olhada. Após uma visita, Yormark percebeu a visão e como a Roc Nation poderia concretizá-la.

    “Eu me apaixonei por tudo isso”, diz ele. “Me apaixonei pela cidade, pelo projeto e pelo potencial do projeto. O futebol polonês está indo na direção certa. Quando você olha para a liga e vê o quanto ela é competitiva, percebe que é um mercado que nós, da Roc Nation Sports International, consideramos muito interessante e empolgante. Combine isso com a ambição que o clube tem e onde eles querem chegar no futebol mundial, além do fato de que agora eles têm um proprietário incrível como Rob, e simplesmente parecia ser o projeto certo para nos envolvermos.

    "Dá para sentir a história da cidade. Ela tem um verdadeiro coração pulsante. Dá para perceber que as pessoas que moram lá amam sua comunidade e adoram fazer parte dela. Elas têm orgulho de fazer parte dela, e acho que isso é extremamente importante. A cidade tem dois clubes de futebol, e a rivalidade é grande, então o futebol é uma parte importante do tecido social da comunidade. Dá para sentir isso."

    Em abril, o KS Cracovia e a Roc Nation Sports International anunciaram formalmente sua parceria. A união teria como foco a narrativa, com a Roc Nation ajudando a elevar a marca do clube em escala global. Para a Roc Nation, foi uma chance de ajudar a construir o perfil internacional de um clube a partir do zero, com uma base local sólida. Para o clube, foi uma chance de crescer de maneiras que, de outra forma, não seriam possíveis.

    “Quando você está dentro do clube, percebe muito rapidamente que o Cracovia não é apenas um time esportivo — é parte da identidade das pessoas”, diz David Amdurer, vice-presidente e diretor de receitas do KS Cracovia, aoGOAL. “Você vê gerações de famílias vindo ao estádio; é uma herança compartilhada que as pessoas carregam com muito orgulho. No estádio, há uma energia palpável neste momento — uma mistura de profundo respeito pelas nossas tradições e uma emoção genuína e vibrante pelo futuro. Os torcedores daqui são extremamente leais e têm um alto padrão de autenticidade. Eles não querem que percamos nossa essência, e não deveriam.

    "Trabalhando nessa comunidade, você sente a responsabilidade de proteger esse espírito 'original' ao mesmo tempo em que abre as portas para o resto do mundo. É um lugar onde o passado e o futuro se combinam constantemente, e ver essa transição acontecer em tempo real — ver o clube começar a encontrar sua voz em uma conversa global enquanto permanece enraizado em Cracóvia — é incrivelmente gratificante."

    Como Amdurer sugeriu, o desafio é estabelecer esse crescimento da maneira certa. Tem que parecer real, não forçado, e tem que ser construído do zero. A narrativa tem que ser real. Não pode ser forçada.

    “A autenticidade se tornou a moeda mais valiosa no futebol”, diz Amdurer. “No Cracovia, não estamos tentando fabricar uma identidade para acompanhar uma tendência; estamos nos apoiando em uma história que existe há mais de um século. O que queremos ser é um clube que permaneça assumidamente original. Queremos provar que não é preciso ser um megaclube para ser uma marca global, se você tiver uma alma e uma história com as quais as pessoas possam se identificar. Para nós, o sucesso na próxima década e além significa nos tornarmos uma instituição com ressonância cultural.”

    Então, como fazer isso? Bem, ao que parece, é algo multifacetado.

  • CracoviaRoc Nation Sports International

    O que envolve uma parceria?

    Mesmo agora, nos primeiros dias da parceria entre a Roc Nation e o KS Cracovia, já existem alguns objetivos. O primeiro é realmente contar a história dos 120 anos do clube. O objetivo é ampliar essa história, levá-la para além da Polônia e mostrá-la ao mundo. Trata-se de um clube com história, afirmam tanto Yormark quanto Amdurer, mas não é uma história conhecida por muitos fora de Cracóvia. Como eles podem despertar interesse por essa história e, mais importante ainda, como podem despertar interesse por um clube e uma cidade que atualmente não são um dos principais destinos do futebol?

    Parte disso acontece fora de campo. Naturalmente, a Roc Nation planeja ajudar o KS Cracovia a encontrar novos usos para seu estádio, transformando-o em uma casa de shows que mude a forma como a instalação é utilizada. Ele pode ser o coração da comunidade local, sim, mas também um destino que atraia diferentes tipos de torcedores para Cracóvia. Atrair novos torcedores leva à comercialização. Isso leva a novos acordos, novas histórias e um novo perfil que ajudam a levar o clube a um palco maior.

    Há um aspecto dentro de campo também. Apesar de o esporte estar se transformando em algo novo culturalmente, ainda existe uma base central do futebol em si. A Roc Nation, por meio de seus contatos com agências, pode ajudar nisso também.

    “A África é um grande mercado para nós”, diz Yormark. “Fazemos muitos recrutamentos por lá e esperamos ter a oportunidade de transferir alguns de nossos jogadores africanos para o clube deles. Vemos o clube deles como um trampolim onde jovens jogadores podem ir, se desenvolver e seguir para um clube maior. Trazer grandes talentos jovens, acho que é uma ótima oportunidade para eles.”

    No geral, porém, isso não será fácil. É simples apontar exemplos de clubes que tiveram sucesso, como o Wrexham, por exemplo. Mas aquele clube foi um caso único. Foi uma mistura de proprietários de Hollywood, charme galês, um reality show e a narrativa certa. É quase impossível replicar, pelo menos nessa escala.

    Então, o que é sucesso para o Kracovia? É uma pergunta complicada, mas também direta. Para simplificar, o clube só quer ser maior e melhor do que é agora.

    “Em cinco anos, adoraria que os fãs de futebol de todas as partes do mundo reconhecessem nossas cores, não apenas por causa de um placar, mas porque viram nossas histórias ou se envolveram com nosso conteúdo”, diz Amdurer. “Em 10 a 20 anos, o sucesso será o Cracovia se tornar um destino cultural multifuncional. Queremos que nosso estádio seja um centro de eventos internacionais — música, entretenimento e esporte —, mantendo ao mesmo tempo aquela conexão profunda com a comunidade local que nos define. Nosso objetivo é estabelecer uma ponte entre um passado de prestígio e um futuro global e modernizado.”

    O KS Cracovia não é o único clube com o qual a Roc Nation está trabalhando. Mamelodi Sundowns, Como, Burnley e Marselha também estão sendo assessorados pela organização. Na quinta-feira, porém, foi anunciado que a organização havia acabado de adicionar mais um parceiro, um com alcance global único.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma marca global em Chelsea

    Se você é fã desse esporte, certamente conhece o Chelsea. Por isso, o trabalho que a Roc Nation realiza com o Chelsea não se compara, nem de longe, ao que fará com o KS Cracovia. Trata-se de dois projetos distintos, com objetivos diferentes. Ambos, porém, têm o mesmo objetivo final.

    Embora o Chelsea seja uma marca global, o clube acredita que ainda há espaço para crescimento. Como todos os clubes desse porte, os Blues estão sempre de olho no mercado internacional. A parceria com a Roc Nation, então, é uma nova maneira de atrair esse mercado, colocando o Chelsea na interseção entre futebol, música e cultura, especialmente no mercado americano.

    “Hoje, os fãs de futebol querem mais do seu clube além dos 90 minutos em campo”, diz Scott Fenton, diretor de marca do Chelsea, aoGOAL. “No Chelsea, temos uma visão forte sobre cultura e entendemos que o futebol pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Nos últimos anos, fizemos esforços inovadores e estratégicos para colocar o Chelsea no centro da cultura e nos conectar com os fãs de várias maneiras.

    "Desde rappers brasileiros vestindo o uniforme do Chelsea em seus shows, um lutador da WWE aparecendo em nossa mais recente campanha de Natal, o terceiro uniforme do Chelsea aparecendo em um videoclipe do Gorillaz, até o pianista canadense mundialmente famoso Tony Ann remixando o famoso hino do Chelsea, 'Blue is the Colour' — estamos em constante evolução e indo além das tendências típicas para nos mostrarmos fora do campo de maneiras inovadoras, que tenham amplo alcance. Há um motivo para as celebridades quererem ser vistas em Stamford Bridge: de Central Cee a Timothée Chalamet, e por que colaborações em edição limitada — como a marca de roupas OVO, de Drake — continuam a repercutir junto ao público além do futebol.”



    Juntas, as duas partes desenvolverão campanhas projetadas principalmente para explorar a cultura pop americana. Isso será feito por meio de uma série de campanhas, lançamentos de conteúdo e experiências ao vivo que serão reveladas nos próximos meses.

    "Para o Chelsea, trata-se de compreender o panorama completo dos torcedores e identificar a próxima geração de adeptos e seus pontos de entrada no futebol", diz Fenton. "Conectar-se com novos públicos e marcar presença no mundo deles por meio do entretenimento e da cultura é fundamental para ampliar a base de torcedores em Londres, mas também globalmente, tanto a curto quanto a longo prazo."

    Essa visão de longo prazo não é por acaso. De Londres a Cracóvia, clubes e marcas estão de olho nos Estados Unidos com a Copa do Mundo chegando à América do Norte neste verão, um torneio que muitos acreditam que pode se tornar um ponto de inflexão para o esporte como um todo.

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    Um futuro nos Estados Unidos

    Espera-se que a Roc Nation tenha vários clientes em campo na Copa do Mundo deste verão. Entre eles estão Vinicius Júnior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli e Endrick. Chris Richards, estrela da Seleção Masculina dos Estados Unidos, também faz parte da lista de clientes da agência. O esporte é movido pelo carisma das estrelas, diz Yormark, e a Roc Nation espera que seus clientes possam ser as estrelas do torneio. Se isso acontecer, a notoriedade deles disparará, e a maré alta levanta todos os barcos.

    “Olhe para 1994: Alex Lalas é o rosto do futebol americano; talvez seja Chris Richards neste verão”, diz Yormark. “Olhe para trás: os EUA tiveram uma ótima campanha; talvez ele seja o Capitão América depois disso.”

    Essas duas últimas palavras são fundamentais, e são nelas que todos estão pensando. O que acontecerá depois disso? Como o jogo mudará nos EUA e além? O que vem a seguir?

    Essas são as perguntas que a Roc Nation Sports International quer ajudar a responder. O trabalho começou há anos, mas vai entrar em alta velocidade neste verão.

    “Esta Copa do Mundo em solo americano tem que ser o catalisador para que tudo passe para o próximo nível”, diz Yormark. “Se isso acontecer, será um momento extraordinário nos Estados Unidos, e nós da Roc Nation Sports International acreditamos que isso vai acontecer, por isso estamos dando maior ênfase ao mercado americano em termos de recrutamento.

    "Nós realmente acreditamos que o mercado americano pode ser muito promissor; por isso, estamos voltando para os Estados Unidos e investindo mais recursos no crescimento de nossos negócios em solo americano. Francamente, a motivação para isso é a Copa do Mundo."

    Quando Yormark se reuniu com Jay-Z e outros acionistas da Roc Nation naquela sala há sete anos, foi logo após o anúncio da Copa do Mundo. Aquilo não era o ponto final, é claro, mas era uma meta. Quando o esporte mais popular do mundo chegasse aos Estados Unidos, a Roc Nation Sports International precisava ter se tornado algo. Poucos poderiam ter previsto o que seria e quais clubes ela iria envolver ao longo do caminho.

    Então, agora, com esse grande momento de decolagem se aproximando, o que vem a seguir? É difícil prever, mas Yormark tem alguns objetivos em mente.

    “Queremos ter certeza de que influenciamos o ecossistema do futebol. Falo muito sobre impacto, seja em relação aos nossos clientes, nossos atletas ou nossos parceiros de consultoria — trata-se de usar nossa influência no setor para fazer o esporte crescer, mas também para fazer as coisas de maneira diferente”, diz ele.

    “É por isso que estou aqui. Não estou aqui pela glória. Não estamos aqui pelas manchetes. Estamos aqui para causar impacto, para usar nossa influência e nossa experiência de maneira positiva a fim de deixar uma marca duradoura no futebol e, se conseguirmos fazer isso, cara, teremos vencido em grande estilo.”