"Aqui para causar impacto" - Do Chelsea FC ao KS Cracovia: por dentro da iniciativa da Roc Nation para reformular o mundo do futebol antes da chegada da Copa do Mundo aos Estados Unidos

Há sete anos, Michael Yormark reuniu-se com os principais acionistas da Roc Nation. Jay-Z estava lá, é claro. Também estavam presentes os cofundadores da Roc Nation, Juan Perez e Desiree Perez. Aquele grupo entrou na sala com uma grande questão: e agora? Saíram com uma resposta: futebol.

Agora, às vésperas de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, a Roc Nation Sports International está fazendo coisas que nem mesmo Yormark poderia ter imaginado. A organização está envolvida em quase todas as áreas do negócio do futebol moderno. É uma agência, mas também uma consultoria. Trabalha com jogadores, mas também tem parcerias com algumas das maiores marcas do esporte. Ajuda os clubes a crescerem fora de campo enquanto expandem seu alcance além dele, transformando estádios de locais esportivos em locais de shows e vice-versa. Afinal, esse é o esporte moderno. Não dá mais para ser apenas uma coisa.

Essa é a mentalidade da Roc Nation, diz Yormark, e essa mentalidade ajudou a ditar as duas últimas iniciativas da organização. Uma delas vem de uma parceria com um dos maiores clubes do esporte, o Chelsea FC. A outra? Ela vem junto com um clube um tanto fora do comum, o time polonês KS Cracovia. Em teoria, há muito poucos pontos em comum entre os dois clubes. O Chelsea é um negócio de bilhões de dólares que compete regularmente nos níveis mais altos. O KS Cracovia é um clube local polonês que não vence seu próprio campeonato desde 1948.

Então, qual é o panorama geral aqui? Por que uma empresa sediada nos Estados Unidos está fazendo parcerias com clubes na Polônia, em Londres e praticamente em todos os lugares entre eles? Por que a Roc Nation está dando esses passos neste momento específico? Oportunidade, diz Yormark. A oportunidade está lá para quem estiver disposto a aproveitá-la.

"Acho que o traço comum entre todos esses clubes é que os proprietários agora enxergam seus clubes de futebol como algo além de meros clubes de futebol", diz Yormark aoGOAL. "Eles entendem que esses clubes são marcas. São marcas de estilo de vida; então, como monetizar isso além do público tradicional do futebol? Para mim, esse é o segredo. O Wrexham está fazendo isso. O Como está fazendo isso. Esperamos fazer o mesmo na Polônia.

"Veja o que o PSG fez. Mesmo em uma escala muito maior, eles foram um dos primeiros clubes a dizer: 'Não somos apenas uma marca de futebol; somos uma marca de estilo de vida ligada à cultura, por isso acreditamos que podemos ser maiores do que um clube de futebol'. Para mim, essa é a tendência. O PSG tem uma loja em Londres, no coração da Premier League. Esses clubes estão se vendo como marcas e indo além do futebol tradicional. Como criamos uma experiência única para o torcedor casual e, ao mesmo tempo, globalizamos nossas marcas?”

É um desafio, Yormark admite, mas um que se tornou ainda mais empolgante com a aproximação deste verão. A Copa do Mundo está prestes a mudar tudo, e não apenas nos Estados Unidos. Aos olhos da Roc Nation, o esporte está prestes a mudar para sempre, e essa mudança será sentida em todos os lugares onde a bola rolar.