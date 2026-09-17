Getty Images Sport
Traduzido por
'Aqui estou, e muito feliz!' - Kylian Mbappe revela que Florentino Perez manteve contato por 10 anos antes de finalmente levá-lo ao Real Madrid
Uma década de persistência de Perez
Mbappé finalmente abriu o jogo sobre a longa saga que o levou ao Santiago Bernabéu, revelando que o presidente do Real Madrid, Perez, manteve uma relação com ele por uma década inteira antes de o acordo ser fechado. O atacante francês, em uma entrevista franca ao AS, destacou o papel pessoal desempenhado por Perez para conduzir as complexidades de sua trajetória na carreira.
"Foi ele quem me trouxe para cá. Mantivemos contato por dez anos antes de eu chegar", explicou Mbappé. "Ele sempre demonstrou carinho e compreensão diante de cada decisão tomada, tanto positiva quanto negativa para o Real Madrid. Ele sempre me disse que um dia eu jogaria pelo Real Madrid, e aqui estou eu, muito feliz."
A admiração do atacante francês pelo mandatário do clube de Madri também repercutiu nas redes sociais, onde ele foi citado dizendo: "Estive em contato com Perez por 10 anos antes de me juntar ao Real Madrid."
- AFP
A irresistível atração do Bernabéu
Embora a influência de Perez tenha sido significativa, Mbappe fez questão de destacar que a grandeza do próprio Real Madrid torna quase redundante qualquer discurso para convencer um reforço. Para um jogador que cresceu com pôsteres de lendas do Madrid na parede do quarto, a transferência teve menos a ver com persuasão e mais com destino.
"Para ser sincero, nada nem ninguém precisa convencer você a ir para o Real Madrid", insistiu o campeão da Copa do Mundo. "Na minha história com o Madrid, eu queria ir, mas não foi possível e, no fim das contas, no futebol, há momentos e decisões que estão além do seu controle. No futebol, o timing é fundamental, e você tem que esperar que tudo esteja certo antes de poder ir."
Mbappé relembra transferências frustradas para o Real Madrid
Ao refletir sobre o impacto emocional das tentativas frustradas anteriores de se juntar ao gigante espanhol, Mbappe admitiu que houve decepção, mas sustentou que seus olhos sempre estiveram voltados para o futuro. Ele deixou claro que nem o homem mais poderoso do futebol espanhol precisou convencê-lo sobre o projeto, porque o prestígio do clube fala por si só. "Claro, há decepção, mas a vida de um jogador de futebol é sobre olhar para a frente, não para trás", observou.
"Ninguém precisou me convencer a vir para o Real Madrid, nem mesmo Perez, por maior que seja o clube dele. Era óbvio." O francês articulou ainda mais esse sentimento ao afirmar: "Se você quer fazer parte da história do futebol, um dia tem que jogar pelo Real Madrid."
- Getty Images Sport
Vivendo o sonho madridista
Desde que chegou à Espanha, Mbappe se adaptou à vida em Valdebebas e ao estilo de vida da capital. Ele reconheceu que a transição da França trouxe uma nova sensação de paz, ainda que o status de ser jogador do Real Madrid eleve a projeção de uma estrela a níveis sem precedentes.
"Eu esperava o melhor clube do mundo, receber muito entusiasmo dos madridistas de todo o mundo", disse. "Quando cheguei aqui, eu já tinha um status, mas quando você é jogador do Real Madrid passa para outro nível, para um nível superior. Acho que, se você quer pertencer à história do futebol, precisa passar pelo Real Madrid."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.