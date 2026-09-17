'Aqui estou, e muito feliz!' - Kylian Mbappe revela que Florentino Perez manteve contato por 10 anos antes de finalmente levá-lo ao Real Madrid

Mbappé finalmente abriu o jogo sobre a longa saga que o levou ao Santiago Bernabéu, revelando que o presidente do Real Madrid, Perez, manteve uma relação com ele por uma década inteira antes de o acordo ser fechado. O atacante francês, em uma entrevista franca ao AS, destacou o papel pessoal desempenhado por Perez para conduzir as complexidades de sua trajetória na carreira.

"Foi ele quem me trouxe para cá. Mantivemos contato por dez anos antes de eu chegar", explicou Mbappé. "Ele sempre demonstrou carinho e compreensão diante de cada decisão tomada, tanto positiva quanto negativa para o Real Madrid. Ele sempre me disse que um dia eu jogaria pelo Real Madrid, e aqui estou eu, muito feliz."

A admiração do atacante francês pelo mandatário do clube de Madri também repercutiu nas redes sociais, onde ele foi citado dizendo: "Estive em contato com Perez por 10 anos antes de me juntar ao Real Madrid."



