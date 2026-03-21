Na vitória por 4 a 0 sobre o Eisernen, o atacante de 30 anos marcou dois gols e ainda participou diretamente de muitas outras jogadas de ataque perigosas do clube mais titulado da Alemanha.
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"Aquele cujo talento é mais subestimado": Vincent Kompany elogia de forma extraordinária a estrela do FC Bayern de Munique
Quando questionado se estava surpreso com mais uma excelente atuação, Kompany comentou após o apito final: “Não me surpreende nem um pouco, mas sempre me deixa feliz. Serge é talvez, de todos os nossos jogadores, aquele cujo talento é mais subestimado. Porque às vezes ele se lesiona e fica de fora. Por isso, sempre fico feliz quando Serge mostra o quanto ele é bom.”
Após uma pré-temporada irregular, na qual atuou frequentemente apenas como reserva e contribuiu com apenas 16 participações em gols (sete gols, nove assistências) em 47 partidas oficiais em todas as competições, Gnabry é, nesta temporada sob o comando de Kompany, um titular indispensável. Em 34 jogos, ele marcou dez gols e deu dez assistências.
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Gnabry também integra a seleção nacional sob o comando de Nagelsmann
Por esse motivo, o Bayern renovou antecipadamente o contrato do jogador de 30 anos, que inicialmente vigoraria apenas até o verão de 2026, por mais dois anos, até 30 de junho de 2028.
Além disso, Gnabry voltou a ganhar destaque na seleção alemã. Ele integra a convocação do técnico Julian Nagelsmann para os próximos jogos internacionais contra a Suíça e Gana, e suas chances de participar da Copa do Mundo também são boas.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)