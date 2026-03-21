"Aquele cujo talento é mais subestimado": Vincent Kompany elogia de forma extraordinária a estrela do FC Bayern de Munique

Quando questionado se estava surpreso com mais uma excelente atuação, Kompany comentou após o apito final: “Não me surpreende nem um pouco, mas sempre me deixa feliz. Serge é talvez, de todos os nossos jogadores, aquele cujo talento é mais subestimado. Porque às vezes ele se lesiona e fica de fora. Por isso, sempre fico feliz quando Serge mostra o quanto ele é bom.”

Após uma pré-temporada irregular, na qual atuou frequentemente apenas como reserva e contribuiu com apenas 16 participações em gols (sete gols, nove assistências) em 47 partidas oficiais em todas as competições, Gnabry é, nesta temporada sob o comando de Kompany, um titular indispensável. Em 34 jogos, ele marcou dez gols e deu dez assistências.