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Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin

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"Aquele cujo talento é mais subestimado": Vincent Kompany elogia de forma extraordinária a estrela do FC Bayern de Munique

Após a vitória do FC Bayern de Munique sobre o Union Berlin, Vincent Kompany elogiou efusivamente seu pupilo Serge Gnabry.

Na vitória por 4 a 0 sobre o Eisernen, o atacante de 30 anos marcou dois gols e ainda participou diretamente de muitas outras jogadas de ataque perigosas do clube mais titulado da Alemanha.

  • Quando questionado se estava surpreso com mais uma excelente atuação, Kompany comentou após o apito final: “Não me surpreende nem um pouco, mas sempre me deixa feliz. Serge é talvez, de todos os nossos jogadores, aquele cujo talento é mais subestimado. Porque às vezes ele se lesiona e fica de fora. Por isso, sempre fico feliz quando Serge mostra o quanto ele é bom.”

    Após uma pré-temporada irregular, na qual atuou frequentemente apenas como reserva e contribuiu com apenas 16 participações em gols (sete gols, nove assistências) em 47 partidas oficiais em todas as competições, Gnabry é, nesta temporada sob o comando de Kompany, um titular indispensável. Em 34 jogos, ele marcou dez gols e deu dez assistências.

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Gnabry também integra a seleção nacional sob o comando de Nagelsmann

    Por esse motivo, o Bayern renovou antecipadamente o contrato do jogador de 30 anos, que inicialmente vigoraria apenas até o verão de 2026, por mais dois anos, até 30 de junho de 2028.

    Além disso, Gnabry voltou a ganhar destaque na seleção alemã. Ele integra a convocação do técnico Julian Nagelsmann para os próximos jogos internacionais contra a Suíça e Gana, e suas chances de participar da Copa do Mundo também são boas.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

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