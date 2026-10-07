Ronaldinho, que orientou um Messi adolescente durante sua ascensão no Barcelona, expressou enorme orgulho pelas conquistas do atacante. "Que prazer e que alegria foi fazer parte da sua história desde o primeiro dia, irmão", escreveu o brasileiro. "Você nos fez sorrir e aproveitar tanto o futebol. Seu nome está gravado na história do seu país e do mundo inteiro."

O campeão da Copa do Mundo de 2002 também reconheceu a enorme pressão que Messi enfrentou ao longo da carreira para conquistar títulos com a seleção. "Só nós sabemos a alegria que sentimos quando realizamos nosso sonho de infância, representando toda a nossa nação e nos tornando campeões do mundo", continuou Ronaldinho. "Você deu tudo pela sua seleção e pelo seu país."

Reconhecendo o desgaste pessoal de uma longa carreira no futebol, Ronaldinho deixou um conselho final e acrescentou: "Eu te entendo perfeitamente e sei que tudo que envolve a família nos faz repensar as coisas. Aproveite a vida, irmão. Desejo tudo de melhor para você, hoje e sempre."







