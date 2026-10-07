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'Aproveite a vida, irmão' - lenda do Brasil, Ronaldinho, escreve homenagem emocionante a Lionel Messi após ídolo do Barcelona encerrar a carreira pela Argentina
Uma despedida monumental
Messi encerrou sua ilustre carreira internacional de 21 anos em grande estilo. O jogador de 39 anos conduziu a Argentina a uma enfática vitória por 3 a 0 sobre o Benin, 93º colocado no ranking, no Estadio Monumental, em Buenos Aires. Ele teve uma atuação de gala em sua partida final, com duas assistências antes de marcar, aos 71 minutos, em cobrança de pênalti.
Essa cobrança marcou seu 126º e último gol por seu país. Depois de anunciar sua intenção de deixar a seleção nacional em agosto, a despedida de Messi provocou uma onda de carinho em todo o mundo. Entre os que acompanhavam de longe estava Ronaldinho, que rapidamente recorreu às redes sociais para homenagear seu ex-companheiro de equipe.
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"Aproveite a vida, irmão"
Ronaldinho, que orientou um Messi adolescente durante sua ascensão no Barcelona, expressou enorme orgulho pelas conquistas do atacante. "Que prazer e que alegria foi fazer parte da sua história desde o primeiro dia, irmão", escreveu o brasileiro. "Você nos fez sorrir e aproveitar tanto o futebol. Seu nome está gravado na história do seu país e do mundo inteiro."
O campeão da Copa do Mundo de 2002 também reconheceu a enorme pressão que Messi enfrentou ao longo da carreira para conquistar títulos com a seleção. "Só nós sabemos a alegria que sentimos quando realizamos nosso sonho de infância, representando toda a nossa nação e nos tornando campeões do mundo", continuou Ronaldinho. "Você deu tudo pela sua seleção e pelo seu país."
Reconhecendo o desgaste pessoal de uma longa carreira no futebol, Ronaldinho deixou um conselho final e acrescentou: "Eu te entendo perfeitamente e sei que tudo que envolve a família nos faz repensar as coisas. Aproveite a vida, irmão. Desejo tudo de melhor para você, hoje e sempre."
Lágrimas em Buenos Aires
Após o apito final, um Messi emocionado se dirigiu à multidão que lotava o estádio em Buenos Aires. O astro do Inter Miami dedicou sua última aparição ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto, aos 68 anos.
"São muitas emoções. Obviamente, a primeira coisa em que penso é no meu pai", admitiu Messi aos torcedores. "Tudo o que me resta fazer é dizer obrigado. Significou muito para mim vestir esta camisa por 20 anos. Eu nunca parei de me esforçar, lutar ou querer estar aqui."
Ao refletir sobre sua trajetória, o veterano atacante reconheceu a tristeza de sua despedida. "Este é um momento muito difícil para mim", acrescentou. "Não voltar será uma grande tristeza. Eu adoraria voltar para sempre, porque jogar na Argentina é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você."
- AFP
Focando na família e no clube
Com seus compromissos internacionais oficialmente encerrados, Messi agora dedicará os dias restantes de sua carreira exclusivamente ao Inter Miami. Afastar-se das exigências desgastantes do calendário internacional permitirá ao vencedor da Copa do Mundo de 2022 e bicampeão da Copa América administrar sua carga física de forma mais eficaz. Como Ronaldinho destacou em sua homenagem, essas novas pausas também darão a Messi a oportunidade vital de passar mais tempo com sua família à medida que se aproxima da reta final da carreira.
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