Apresentador de TV pede desculpas após criticar Jeremy Doku por ter deixado a seleção da Bélgica para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho

A polêmica começou na sexta-feira, durante um debate no programa “L'Equipe de Choc”. Doku, que atualmente joga pela Bélgica na Copa do Mundo de 2026, revelou que talvez deixe seus companheiros de equipe em julho para o nascimento de seu primeiro filho. Essa decisão foi recebida com incompreensão por Pierron, que destacou o caráter único de uma competição internacional como essa.

“Você precisa entender que participar de uma Copa do Mundo é realmente um privilégio, é uma alegria incrível. Existem centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar no seu lugar; isso talvez nunca mais aconteça na sua vida. É realmente um momento especial, um sonho de infância que se tornou realidade”, disse ela ao vivo, antes de acrescentar: “E você vai deixar tudo isso de lado para estar presente no nascimento do seu filho, o que é um momento repugnante, desculpe a expressão, em que o pai é inútil, ele é apenas um coadjuvante.”