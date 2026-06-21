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Apresentador de TV pede desculpas após criticar Jeremy Doku por ter deixado a seleção da Bélgica para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho
Uma aparição na mídia que não foi bem recebida
A polêmica começou na sexta-feira, durante um debate no programa “L'Equipe de Choc”. Doku, que atualmente joga pela Bélgica na Copa do Mundo de 2026, revelou que talvez deixe seus companheiros de equipe em julho para o nascimento de seu primeiro filho. Essa decisão foi recebida com incompreensão por Pierron, que destacou o caráter único de uma competição internacional como essa.
“Você precisa entender que participar de uma Copa do Mundo é realmente um privilégio, é uma alegria incrível. Existem centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar no seu lugar; isso talvez nunca mais aconteça na sua vida. É realmente um momento especial, um sonho de infância que se tornou realidade”, disse ela ao vivo, antes de acrescentar: “E você vai deixar tudo isso de lado para estar presente no nascimento do seu filho, o que é um momento repugnante, desculpe a expressão, em que o pai é inútil, ele é apenas um coadjuvante.”
- AFP
Pierron faz um pedido público de desculpas
A reação nas redes sociais foi rápida e veemente, com muitos usuários condenando Pierron por suas opiniões sobre a paternidade e a importância dos marcos familiares. Diante da indignação generalizada nas redes sociais e das críticas de seus colegas, Pierron decidiu se pronunciar sobre a situação em sua conta pessoal no X, a fim de acalmar os ânimos. Ela enfatizou que seus comentários refletiam apenas sua opinião pessoal e não a de seu empregador ou da equipe de produção.
“Eu estava expressando uma opinião pessoal no contexto de um debate. Essas observações são exclusivamente minhas e de forma alguma refletem uma posição coletiva. Entendo que elas possam ter chocado, ofendido ou magoado alguns de vocês, e peço desculpas”, escreveu ela antes de concluir: “Minha intenção nunca foi minimizar o lugar ou o papel dos pais junto a suas parceiras e filhos.”
Doku mantém suas prioridades familiares
O ponta do Manchester City deixou bem claras suas intenções desde o início da semana. Para ele, a família vem em primeiro lugar, embora esteja ciente de suas responsabilidades profissionais para com os Red Devils. “Vai depender de quando isso acontecer, mas é meu primeiro filho, então eu realmente quero estar presente”, disse ele à imprensa.
O jogador de 24 anos continuou, explicando sua posição: “Se me perguntarem o que eu quero, minha resposta é que ninguém quer perder o nascimento do primeiro filho. Mas também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e compreende suas situações. Vamos ver o que podemos fazer.”
- AFP
Aumentam as preocupações com a preparação física da Bélgica
O debate em torno da licença familiar de Doku surge em um momento difícil para a Bélgica, já que o ponta também vem enfrentando dificuldades físicas em campo. Além dos dilemas pessoais, o craque do City vem lidando com problemas de saúde que atrapalharam seu ritmo na competição, após o empate de 1 a 1 na estreia contra o Egito. Os Red Devils lutam atualmente pela sobrevivência no acirrado Grupo D. Notícias recentes confirmaram que uma infecção respiratória recorrente já tirou o ponta da partida decisiva contra o Irã.