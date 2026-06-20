Apresentador de TV pede demissão após afirmar erroneamente que o pai de Lionel Messi havia falecido durante uma transmissão ao vivo

Florencia Pena fez essa afirmação sensacionalista e incorreta durante uma transmissão ao vivo no canal argentino Luzu TV. A transmissão ocorreu logo após a vitória da Argentina na estreia da fase de grupos contra a Argélia, partida em que Lionel Messi foi o destaque em campo. A polêmica surgiu depois que Messi marcou três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a seleção africana. O jogador de 38 anos parecia emocionado durante a partida e, mais tarde, disse ter passado por “dias difíceis” por motivos pessoais não relacionados ao futebol.

Dirigindo-se ao público durante o programa, Peña afirmou: “Não quero trazer más notícias, mas o pai de Messi acaba de falecer. Foi repentino. No meio da Copa do Mundo.” A declaração viralizou imediatamente nas redes sociais, causando pânico e confusão entre os torcedores do astro do Inter Miami e da seleção argentina.