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Apresentador de TV pede demissão após afirmar erroneamente que o pai de Lionel Messi havia falecido durante uma transmissão ao vivo
Um erro durante uma transmissão ao vivo
Florencia Pena fez essa afirmação sensacionalista e incorreta durante uma transmissão ao vivo no canal argentino Luzu TV. A transmissão ocorreu logo após a vitória da Argentina na estreia da fase de grupos contra a Argélia, partida em que Lionel Messi foi o destaque em campo. A polêmica surgiu depois que Messi marcou três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a seleção africana. O jogador de 38 anos parecia emocionado durante a partida e, mais tarde, disse ter passado por “dias difíceis” por motivos pessoais não relacionados ao futebol.
Dirigindo-se ao público durante o programa, Peña afirmou: “Não quero trazer más notícias, mas o pai de Messi acaba de falecer. Foi repentino. No meio da Copa do Mundo.” A declaração viralizou imediatamente nas redes sociais, causando pânico e confusão entre os torcedores do astro do Inter Miami e da seleção argentina.
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A família Messi se pronuncia
À medida que a notícia se espalhava, a família Messi se viu obrigada a esclarecer a situação para impedir a disseminação de informações incorretas. Eles confirmaram que Jorge Messi, de 68 anos, está vivo, mas atualmente recebe tratamento médico para um problema de saúde não divulgado, sob supervisão profissional.
Em um comunicado oficial, a família informou que Jorge está se recuperando e, ao mesmo tempo, aproveitou a oportunidade para criticar as especulações irresponsáveis sobre seu bem-estar. Eles pediram privacidade durante o que descreveram como um período difícil, enfatizando que o foco deve permanecer em sua saúde, e não em notícias da mídia não comprovadas.
Pena assume a responsabilidade e renuncia
Após a onda de críticas, Pena divulgou um pedido público de desculpas e anunciou sua decisão de deixar o cargo na Luzu TV. Ela alegou que a informação lhe havia sido apresentada como um fato comprovado pela equipe de produção do programa enquanto ela estava ao vivo no ar.
Pena escreveu nas redes sociais na quinta-feira: “Peço desculpas à família Messi. Sinto-me profundamente envergonhada por ter me envolvido nesse erro. Preciso esclarecer que essa informação falsa me foi passada ao vivo, como se tivesse sido verificada pela equipe de produção do programa, e eu confiei nela. Mesmo assim, assumo a responsabilidade por ter feito parte desse erro e é por isso que decidi me afastar e encerrar minha participação na Luzu. Peço desculpas novamente do fundo do coração; eu estava errada.”
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Emissora de TV toma medidas disciplinares
A emissora não se limitou à renúncia de Pena, tendo o apresentador e produtor Nicolás Occhiato confirmado que vários membros da equipe haviam sido demitidos devido ao incidente. O canal enfatizou que a divulgação de informações tão delicadas sem uma verificação rigorosa era totalmente inaceitável de acordo com seus padrões editoriais.
Occhiato declarou: “Nós, da Luzu TV, lamentamos profundamente o que aconteceu ao vivo durante o programa El Show de Verano. Para o nosso canal, a veiculação de informações confidenciais sem a devida verificação prévia é inaceitável. Por esse motivo, a direção da Luzu TV decidiu rescindir o contrato de trabalho de todos os responsáveis, e Florencia Pena decidiu se demitir. Reafirmamos nosso compromisso com um jornalismo responsável, respeitoso e rigoroso.”