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"Aprendi a estar preparada" - Khiara Keating, do Manchester City, fala sobre suas atuações heroicas na FA Cup, como lidar com momentos "difíceis" e as lições aprendidas com as Lionesses, à medida que se aproxima sua estreia em Wembley
Conquista incrível do título da WSL, mas uma campanha individual "difícil"
Depois de se destacar na temporada 2023-24, sendo titular em todas as 22 partidas do City na WSL aos 18 anos, Keating dividiu as funções de maneira bastante equilibrada com a internacional japonesa Ayaka Yamashita no ano passado, antes de ficar um pouco mais à margem na liga nesta temporada, sendo titular em apenas quatro partidas, enquanto o City encerrava uma espera de 10 anos para conquistar mais um título da WSL. Apesar de ter desfrutado desse sucesso coletivo, a situação individual de Keating fez com que a jovem goleira entrasse e saísse da seleção inglesa e, em entrevista ao GOAL antes da final da FA Cup no domingo, ela admitiu que tem sido difícil às vezes.
“Tem sido difícil”, disse Keating. “No fim das contas, todo mundo quer jogar, então não ter tantos minutos quanto eu poderia na liga foi um pouco decepcionante, mas sempre há outra oportunidade. Sempre há uma chance de melhorar e acho que, nos jogos da copa que disputei, aproveitei [essas oportunidades].”
Ela acrescentou, ao refletir sobre seu papel como goleira reserva: “Acho que sempre aprendi a estar pronta. Acho que com a Inglaterra também, na Eurocopa, eu era a segunda opção, mas Sarina [Wiegman] sempre se certificou de que eu estivesse pronta. Acho que quando Karen Bardsley e Ellie Roebuck estavam aqui [no Man City], tive que ser paciente e esperar. No fim das contas, estou aqui para fazer um trabalho, então sempre me prepararei da melhor maneira possível, não importa o que aconteça.”
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Destacando-se com uma defesa "incrível"
A capacidade de Keating de aproveitar essas oportunidades quando elas surgem ficou particularmente evidente na FA Cup, onde ela tem sido a goleira titular do novo técnico Andree Jeglertz. A jogadora de 21 anos não sofreu gols em nenhuma das três primeiras partidas do City na competição, ajudando a equipe a chegar às semifinais. Depois, na prorrogação, ela fez uma defesa incrível que levou seu time a Wembley.
Com apenas dois minutos restantes da prorrogação, o City vencia por 3 a 2, depois de ter recuperado de uma desvantagem de 2 a 0 nos últimos instantes dos 90 minutos. Sjoeke Nusken deve ter pensado que havia empatado a partida quando cabeceou em direção ao gol visitante, mas Keating esticou o braço esquerdo e desviou a bola para a trave.
Isso aconteceu depois que Keating cometeu um erro no segundo gol do Chelsea, falhando ao tentar defender um cruzamento e permitindo que Sam Kerr cabeceasse para o gol vazio, dobrando a vantagem do Blues. Após a partida, Jeglertz elogiou a “força mental” de Keating por se recuperar tão bem daquele momento.
“Eu sabia que precisava me redimir e que haveria algum momento naquela partida em que eu precisaria fazer uma grande defesa”, disse a goleira. “No fim das contas, grandes defesas como essa são sempre legais. É como comemorar um gol. Estou feliz por ter defendido, por a bola não ter entrado e por não termos ido para os pênaltis.”
Lauren Hemp, ponta do City, disse ao GOAL: “Aquela defesa foi ridícula. A Khiara simplesmente surgiu do nada! Ela tem sido incrível para nós também, porque quando você entra e sai dos jogos, é difícil conseguir aquele impulso e consistência que você quer, mas ser capaz de entrar em um jogo como aquele e fazer defesas como essa, é algo enorme.”
Futebol de alto risco e aprender a lidar com os erros
Num estilo de jogo de alto risco e alta recompensa como o do Manchester City, os goleiros tendem a cometer erros, e isso é ainda mais provável quando são jovens, como é o caso de Keating. A jogadora de 21 anos teve que lidar com esses momentos em sua carreira até agora, mesmo naquela incrível temporada de 2023-24, quando se tornou a goleira mais jovem a ganhar a Luva de Ouro da WSL. Ela acredita que, com o tempo, aprendeu a lidar melhor com essas situações.
“Acho que ajuda ter uma equipe incrível ao meu redor, que não me deixou perder a cabeça nem esquecer o quanto sou boa”, explicou ela. “Acho que sua rede de apoio é realmente importante. No fim das contas, jogamos um futebol de alto risco, então erros vão acontecer. Acho que é só saber disso e saber que você vai ficar bem e que sempre há outra oportunidade. Essa é a melhor coisa do futebol.”
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Wembley nos espera! Keating está pronto para uma final da FA Cup “muito especial”
A genialidade de Keating ao se recuperar e fazer aquela grande defesa no final da vitória na semifinal é um dos principais motivos pelos quais ela agora poderá entrar em campo no Wembley no domingo e disputar uma partida neste local icônico pela primeira vez.
Ela já viveu momentos importantes em sua jovem carreira até agora, principalmente ao fazer sua estreia pela Inglaterra no Etihad Stadium no ano passado, e não é estranha a Wembley, tendo feito parte de elencos em dias de jogo no estádio, tanto pelo clube quanto pela seleção, ao longo dos anos. Jogar naquele gramado sagrado, porém, será um novo marco. “Acho que é com isso que toda criança sonha”, disse ela. “Obviamente, por ser também a casa da Inglaterra, isso torna tudo ainda mais especial.”
Outra grande atuação pode ser fundamental para tornar o momento ainda mais memorável. O City não vence a FA Cup há seis anos e já se passaram quatro anos desde que disputou uma final, quando Keating estava no banco e o Chelsea venceu na prorrogação. Ela e sua equipe esperam que a história seja diferente neste fim de semana, quando o City enfrenta o Brighton na final da FA Cup de 2026, no domingo.