"Aprendi a estar preparada" - Khiara Keating, do Manchester City, fala sobre suas atuações heroicas na FA Cup, como lidar com momentos "difíceis" e as lições aprendidas com as Lionesses, à medida que se aproxima sua estreia em Wembley

Depois de se destacar na temporada 2023-24, sendo titular em todas as 22 partidas do City na WSL aos 18 anos, Keating dividiu as funções de maneira bastante equilibrada com a internacional japonesa Ayaka Yamashita no ano passado, antes de ficar um pouco mais à margem na liga nesta temporada, sendo titular em apenas quatro partidas, enquanto o City encerrava uma espera de 10 anos para conquistar mais um título da WSL. Apesar de ter desfrutado desse sucesso coletivo, a situação individual de Keating fez com que a jovem goleira entrasse e saísse da seleção inglesa e, em entrevista ao GOAL antes da final da FA Cup no domingo, ela admitiu que tem sido difícil às vezes.

“Tem sido difícil”, disse Keating. “No fim das contas, todo mundo quer jogar, então não ter tantos minutos quanto eu poderia na liga foi um pouco decepcionante, mas sempre há outra oportunidade. Sempre há uma chance de melhorar e acho que, nos jogos da copa que disputei, aproveitei [essas oportunidades].”

Ela acrescentou, ao refletir sobre seu papel como goleira reserva: “Acho que sempre aprendi a estar pronta. Acho que com a Inglaterra também, na Eurocopa, eu era a segunda opção, mas Sarina [Wiegman] sempre se certificou de que eu estivesse pronta. Acho que quando Karen Bardsley e Ellie Roebuck estavam aqui [no Man City], tive que ser paciente e esperar. No fim das contas, estou aqui para fazer um trabalho, então sempre me prepararei da melhor maneira possível, não importa o que aconteça.”