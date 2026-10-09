Questionado sobre o presente e o futuro de Estevao, o ex-atacante do Chelsea Cole, que falava em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “No momento, o esquema é que não favorece ele. Acho que o que Alonso quer é alguém com uma mentalidade mais defensiva pelo lado direito. Mas às vezes você diz isso e, se não tentar, nunca vai saber. E ele ainda não tentou.

“Não vi nenhum sinal de Estevao começando partidas nesta temporada até agora. Provavelmente ele ainda não mostrou o suficiente nos treinos para justificar uma vaga entre os titulares. Ele é um jogador jovem. Vai ter que desenvolver esse lado do jogo. Se quiser ir para qualquer outro time de qualquer forma, precisa saber defender e se comprometer com isso.

“Todos nós sabemos como ele é bom com a bola nos pés e indo ao ataque. Mas o outro lado do jogo precisa ser desenvolvido. E é por isso que ele é um jogador tão jovem. E ele ainda não chegou lá.

“E provavelmente estão trabalhando com ele nos bastidores para tentar colocá-lo no ritmo, porque ele definitivamente é um daqueles jogadores para quem você olha e diz: ‘sabe de uma coisa? Se eu conseguir levá-lo ao padrão do futebol sem a bola, então temos um baita jogador aqui’. E acho que Alonso sabe disso.

“Não dá para negar o talento do garoto. Então, vai haver alguma forma de tentarem colocá-lo. Você precisa de profundidade no elenco para chegar ao próximo nível. E é nisso que acho que o Chelsea está trabalhando agora. Ter Estevao no grupo e aprendendo os macetes nos bastidores não vai ser algo ruim. A questão é mantê-lo feliz.”