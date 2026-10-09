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Aprenda em vez de sair! Estêvão recebe conselho sobre o futuro no Chelsea após ter apenas 23 minutos em campo na Premier League e gerar especulações sobre transferência
Messinho viu lesão arruinar sonho da Copa do Mundo de 2026
Estevao, que surgiu no Palmeiras em seu país natal, se mudou para a Inglaterra após comemorar seu 18º aniversário. Ele estava sendo apontado como Messinho (Pequeno Messi) e a próxima grande esperança do futebol brasileiro.
Energia sem limites e pés rápidos, sempre jogando com um sorriso no rosto, rapidamente fizeram o jovem cair nas graças de uma nova torcida no oeste de Londres. Ele marcou oito gols antes de ver uma lesão no tendão da coxa encurtar sua campanha de estreia e acabar com o sonho da Copa do Mundo de 2026.
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Estevão tem sido um jogador de papel secundário no sistema de Alonso
Já recuperado fisicamente, esperava-se que Estevao brilhasse em sua segunda temporada como jogador da Premier League, mas outra mudança no comando técnico do Chelsea tem jogado contra ele. Xabi Alonso está privilegiando um esquema defensivo com três jogadores que não inclui pontas de origem.
Com isso, ele teve apenas 23 minutos em campo na elite, com Cole Palmer e Morgan Rogers ocupando as funções de camisa 10 na criação, e muitos se apressaram em sugerir que a evolução chamativa de Estevao pode acabar sendo prejudicada.
Já surgiram rumores de interesse de outros lugares, de equipes dispostas a oferecer o tempo de jogo que uma promessa tão promissora deseja, então o que 2027 reservará?
Fica ou sai? As grandes questões em torno de Estevao
Questionado sobre o presente e o futuro de Estevao, o ex-atacante do Chelsea Cole, que falava em associação com LiveScore Bet, disse à GOAL: “No momento, o esquema é que não favorece ele. Acho que o que Alonso quer é alguém com uma mentalidade mais defensiva pelo lado direito. Mas às vezes você diz isso e, se não tentar, nunca vai saber. E ele ainda não tentou.
“Não vi nenhum sinal de Estevao começando partidas nesta temporada até agora. Provavelmente ele ainda não mostrou o suficiente nos treinos para justificar uma vaga entre os titulares. Ele é um jogador jovem. Vai ter que desenvolver esse lado do jogo. Se quiser ir para qualquer outro time de qualquer forma, precisa saber defender e se comprometer com isso.
“Todos nós sabemos como ele é bom com a bola nos pés e indo ao ataque. Mas o outro lado do jogo precisa ser desenvolvido. E é por isso que ele é um jogador tão jovem. E ele ainda não chegou lá.
“E provavelmente estão trabalhando com ele nos bastidores para tentar colocá-lo no ritmo, porque ele definitivamente é um daqueles jogadores para quem você olha e diz: ‘sabe de uma coisa? Se eu conseguir levá-lo ao padrão do futebol sem a bola, então temos um baita jogador aqui’. E acho que Alonso sabe disso.
“Não dá para negar o talento do garoto. Então, vai haver alguma forma de tentarem colocá-lo. Você precisa de profundidade no elenco para chegar ao próximo nível. E é nisso que acho que o Chelsea está trabalhando agora. Ter Estevao no grupo e aprendendo os macetes nos bastidores não vai ser algo ruim. A questão é mantê-lo feliz.”
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Chelsea tem adolescente com contrato de longo prazo
Estevão está vinculado a um contrato de longo prazo com o Chelsea até o verão de 2033. O Chelsea ficará relutante em se desfazer de um jogador com tanto potencial, mas também sabe que ele não ficará satisfeito em ter um papel secundário nos planos de Alonso.
Algumas decisões importantes precisam ser tomadas, pelo jogador e pelo clube, já que há um limite para o tempo que um adolescente ansioso por uma oportunidade está disposto a esperar por chances regulares antes que sua cabeça inevitavelmente seja virada por pretendentes de transferência alternativos.
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