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'Aprenda as regras do jogo!' - Ex-médica do Chelsea Eva Carneiro detona Jose Mourinho e John Terry enquanto documentário da Netflix reabre controvérsia de 2015
Carneiro rebate lendas do Chelsea
Carneiro não poupou palavras depois de ver Mourinho e Terry discutirem o fim de sua trajetória no Chelsea no documentário 'Mourinho'. A disputa remonta a agosto de 2015, quando Carneiro e o fisioterapeuta-chefe Jon Fearn entraram em campo para atender Eden Hazard nos acréscimos de um empate por 2 a 2.
Como Thibaut Courtois havia sido expulso mais cedo, a intervenção dos dois deixou temporariamente o Chelsea com apenas nove jogadores em campo. Isso provocou uma explosão pública de Mourinho, o que acabou levando Carneiro a deixar Stamford Bridge e a chegar a um acordo em uma ação por demissão construtiva em um tribunal trabalhista.
Respondendo às novas imagens nas redes sociais, Carneiro expressou sua frustração com o fato de a situação voltar aos holofotes. "11 anos depois, aqui estamos nós revivendo o pior. Espero que tenham ganhado algum dinheiro", escreveu no X. Ela mirou especificamente as alegações de Terry sobre um "entendimento" no vestiário a respeito do tratamento médico, afirmando: "Estamos vinculados a um código de conduta médico-legal. Sinceramente, seria saudável para John Terry aprender as regras do jogo. Já faz tempo, amigo."
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Mourinho insiste em declarações sobre "ingenuidade"
No documentário, Mourinho segue firme em sua convicção de que a equipe médica errou ao interferir no andamento do jogo quando o resultado estava em jogo, chamando seus integrantes de "impulsivos e ingênuos".
"Não sou médico, mas meus olhos sabem quando um jogador está lesionado, e sabem quando um jogador não está lesionado", explicou o lendário treinador em seu documentário da Netflix. "Eu sabia que ele não estava lesionado, mas os médicos foram ao gramado, e naquele momento ficamos com nove jogadores.
"Para mim, uma médica é a mesma coisa que um médico. Então, como sempre, uso meu vocabulário quando não estou feliz. Há palavras em momentos em que a tensão é muito, muito alta. Normalmente, pessoas com cultura do futebol, com DNA do futebol, com vivência no futebol, superam isso em um segundo. Naquele caso, foi diferente."
Terry revela regras não escritas do vestiário
Ex-capitão do Chelsea, Terry ofereceu a perspectiva dos jogadores, corroborando a visão de Mourinho de que a equipe médica deveria ter permanecido no banco. Terry explicou que o elenco tinha um acordo não escrito sobre como e quando deveria receber atendimento.
"Do ponto de vista médico, ele diria que, a menos que fosse realmente, realmente grave, eles não entrariam", observou Terry durante seu trecho no filme. "Esse era o entendimento para nós, jogadores, equipe médica, todos compraram essa ideia."
Terry admitiu que as consequências do jogo contra o Swansea se tornaram uma enorme distração durante uma difícil defesa de título. O clube acabou terminando em 10º em 2015-16, marcando sua pior campanha da era Roman Abramovich. Ele acrescentou: "Foi um grande momento, obviamente, e ele recebeu muitas críticas por isso. Havia muita pressão sobre o clube."
No entanto, Carneiro insiste que as opiniões tanto dos jogadores quanto do técnico eram irrelevantes em comparação com as instruções do árbitro e as necessidades médicas imediatas da atleta.
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A realidade médica do incidente com Hazard
Carneiro esclareceu ainda que suas ações foram determinadas pelo árbitro e pelo próprio jogador, sem lhe deixar outra opção profissional a não ser agir. Ela acrescentou em seu X: "Então É realmente simples. O árbitro Michael Oliver nos chamou DUAS VEZES, o jogador Eden Hazard solicitou atendimento médico, então fizemos contato visual da linha lateral e ele confirmou que precisava de atendimento médico, DUAS VEZES. Naquele momento, eu estava de mãos atadas como profissional médica."
A ex-médica também destacou uma declaração da British Association of Sport and Exercise Medicine para sustentar sua posição. A organização enfatiza que, quando uma equipe médica é solicitada por um árbitro, é seu "dever absoluto de cuidado atender e avaliar o jogador".
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