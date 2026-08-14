Carneiro não poupou palavras depois de ver Mourinho e Terry discutirem o fim de sua trajetória no Chelsea no documentário 'Mourinho'. A disputa remonta a agosto de 2015, quando Carneiro e o fisioterapeuta-chefe Jon Fearn entraram em campo para atender Eden Hazard nos acréscimos de um empate por 2 a 2.

Como Thibaut Courtois havia sido expulso mais cedo, a intervenção dos dois deixou temporariamente o Chelsea com apenas nove jogadores em campo. Isso provocou uma explosão pública de Mourinho, o que acabou levando Carneiro a deixar Stamford Bridge e a chegar a um acordo em uma ação por demissão construtiva em um tribunal trabalhista.

Respondendo às novas imagens nas redes sociais, Carneiro expressou sua frustração com o fato de a situação voltar aos holofotes. "11 anos depois, aqui estamos nós revivendo o pior. Espero que tenham ganhado algum dinheiro", escreveu no X. Ela mirou especificamente as alegações de Terry sobre um "entendimento" no vestiário a respeito do tratamento médico, afirmando: "Estamos vinculados a um código de conduta médico-legal. Sinceramente, seria saudável para John Terry aprender as regras do jogo. Já faz tempo, amigo."



