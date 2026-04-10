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Apreensão de um Porsche e ameaças de morte: os motivos chocantes por trás do desaparecimento repentino do zagueiro estrela do São Paulo
Estrela de São Paulo desaparece antes de reaparecer no Equador
O desaparecimento repentino de Arboleda se transformou em uma grave crise para o São Paulo. O zagueiro equatoriano estaria ilicito desde o último sábado, após não comparecer aos compromissos profissionais com o clube. A preocupação cresceu rapidamente dentro da diretoria, já que repetidas tentativas de contato com o zagueiro ficaram sem resposta por mais de 48 horas. A situação sofreu uma nova reviravolta quando notícias do Brasil sugeriram que Arboleda havia viajado para o Equador, onde foi visto na cidade de Esmeraldas passando tempo com amigos.
O clube exige uma explicação imediata do zagueiro ausente
O desaparecimento deixou os companheiros de equipe e os dirigentes do clube perplexos, sobretudo porque o experiente zagueiro é amplamente considerado uma das figuras mais respeitadas e queridas no vestiário. Diante da incerteza sobre o paradeiro do jogador, o São Paulo divulgou um comunicado oficial exigindo esclarecimentos.
“O São Paulo Futebol Clube informa que tomou todas as medidas cabíveis e enviou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não compareceu aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo um prazo de 24 horas para a apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional”, dizia o comunicado.
Crise financeira, carro apreendido e supostas ameaças
Nos bastidores, surgiram detalhes preocupantes sobre as finanças pessoais de Arboleda. Apesar de ganhar cerca de € 160.000 por mês, o jornal A Bola afirma que o jogador de 34 anos tem enfrentado uma “total falta de controle financeiro”. A situação teria se agravado quando as autoridades apreenderam seu Porsche Carrera no Brasil como garantia de dívidas não pagas.
Ainda mais alarmantes são as alegações de que Arboleda pode ter recebido ameaças de morte relacionadas às suas dívidas. Alguns relatos sugerem que sua viagem repentina ao Equador poderia ter sido uma tentativa de escapar de uma situação perigosa, e não uma simples licença pessoal. Investigações sobre suas finanças também revelaram que restavam apenas cerca de € 2.000 em suas contas bancárias, enquanto uma ação movida pela ex-advogada Karoline Brandão busca o pagamento de aproximadamente € 132.000 em honorários advocatícios não pagos.
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O futuro do zagueiro no Morumbi é incerto
O futuro imediato de Arboleda no São Paulo permanece incerto, enquanto o clube aguarda sua resposta à notificação formal. A falta de retorno e de explicação sobre sua ausência pode acarretar medidas disciplinares ou até mesmo a rescisão de seu contrato, com relatos indicando que o clube já estaria considerando essa última opção. O zagueiro tem sido uma figura-chave no Morumbi desde que chegou do CD Universidad Católica em 2017. Durante sua passagem pelo Brasil, ele ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista em 2021, a Taça do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024.