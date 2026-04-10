Apreensão de um Porsche e ameaças de morte: os motivos chocantes por trás do desaparecimento repentino do zagueiro estrela do São Paulo

O desaparecimento deixou os companheiros de equipe e os dirigentes do clube perplexos, sobretudo porque o experiente zagueiro é amplamente considerado uma das figuras mais respeitadas e queridas no vestiário. Diante da incerteza sobre o paradeiro do jogador, o São Paulo divulgou um comunicado oficial exigindo esclarecimentos.

“O São Paulo Futebol Clube informa que tomou todas as medidas cabíveis e enviou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não compareceu aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo um prazo de 24 horas para a apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional”, dizia o comunicado.