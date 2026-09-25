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Aposta de cinco estrelas! Tzolis inspira reação grega eletrizante, enquanto o corajoso Jovanovic lança os cinco atacantes contra a Sérvia
Tzolis inicia reação antes de Jovanovic lançar ataque total
O ponta do Arsenal Christos Tzolis foi decisivo quando a Grécia se recuperou de uma desvantagem inicial para conquistar uma memorável vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações da UEFA, no Estádio Rajko Mitic. Depois de Andrija Zivkovic colocar os anfitriões em vantagem de cabeça logo aos quatro minutos, Tzolis atormentou a defesa sérvia antes de marcar o merecido gol de empate aos 74 minutos.
Em busca de uma virada dramática, o técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, promoveu uma mudança tática sem precedentes.
O treinador passou a equipe para um esquema 4-2-4, utilizando os cinco atacantes do elenco nos minutos finais.
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Tzolis elogia a compostura da equipe após atuação dominante fora de casa
Ao refletir sobre sua contribuição decisiva para a vitória, Tzolis elogiou os companheiros de equipe por se recusarem a entrar em pânico após sofrer um gol no início, em um ambiente hostil fora de casa. O jogador de 24 anos expressou enorme satisfação com a tranquilidade da equipe, destacando que a Grécia finalizou 21 vezes na partida, apesar de ter pela frente um inspirado Vanja Milinkovic-Savic no gol.
Tzolis enfatizou que começar sua campanha na Liga A com três pontos fora de casa justifica sua abordagem agressiva.
"Estou muito feliz por termos virado esse resultado", afirmou Tzolis. "Sofremos o gol muito rapidamente, o que foi difícil de administrar na casa do adversário. Acho que não jogamos com ansiedade. Foi uma vitória justa, embora tenha vindo no último minuto. Nós a merecíamos um pouco antes."
Jovanovic admite ansiedade com aposta ousada em cinco atacantes
Ao falar com os repórteres depois de o reserva Tasos Douvikas marcar de cabeça o gol da vitória aos 95 minutos, Jovanovic admitiu com franqueza o desgaste emocional causado por sua aposta tática no fim. O treinador grego colocou Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis e Douvikas juntos em campo para tentar furar o bloqueio defensivo baixo da Sérvia.
Jovanovic observou que, embora a aposta ultraofensiva tenha criado vulnerabilidade defensiva nos minutos finais, a pressão persistente da equipe acabou sendo recompensada.
"Eu também sofri por colocar os cinco", admitiu Jovanovic, com um sorriso. "Às vezes, você assume alguns riscos. Estou feliz porque todos eles fizeram um bom jogo. Não vou esconder de vocês que eu também sofri com isso. Foi um jogo em que, depois de tantas oportunidades, você assume um risco."
- Starsport
Gregos confiantes voltam foco para duro teste contra a Alemanha
A vitória dramática coloca a Grécia no topo do Grupo A2 ao lado da Holanda antes do jogo fora de casa de domingo contra a Alemanha, em Augsburg. Tzolis pediu aos companheiros de equipe que mantenham o foco tático e a disciplina defensiva diante de uma oposição europeia superior.
A Grécia conclui sua recuperação pós-jogo em Belgrado antes de viajar para a Alemanha para sua segunda partida do grupo.
O time de Jovanovic busca levar sua confiança ofensiva para Augsburg.
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