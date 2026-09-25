O ponta do Arsenal Christos Tzolis foi decisivo quando a Grécia se recuperou de uma desvantagem inicial para conquistar uma memorável vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia pela Liga das Nações da UEFA, no Estádio Rajko Mitic. Depois de Andrija Zivkovic colocar os anfitriões em vantagem de cabeça logo aos quatro minutos, Tzolis atormentou a defesa sérvia antes de marcar o merecido gol de empate aos 74 minutos.

Em busca de uma virada dramática, o técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, promoveu uma mudança tática sem precedentes.

O treinador passou a equipe para um esquema 4-2-4, utilizando os cinco atacantes do elenco nos minutos finais.