Aposta de 100 milhões em Londres! O FC Barcelona parece estar atrás de um novo atacante como alternativa a Julian Alvarez

Parte do problema para o Barcelona pode estar também no fato de que o clube estaria disposto a desembolsar até 100 milhões de euros por Álvarez. O Chelsea sabe, portanto, muito bem que o Barça tem capacidade financeira para ir além dos 70 milhões de euros que têm sido cogitados.

Para dar um impulso nas negociações, o diretor esportivo Deco chegou a Londres na sexta-feira. Após semanas de contato com o agente do jogador, a principal preocupação de Deco agora é sentar-se diretamente à mesa com os dirigentes do Chelsea para conhecer a posição deles em relação a uma transferência.

O Chelsea disputa no sábado a final da FA Cup contra o Manchester City, razão pela qual o agente de Pedro também viajou para assistir ao jogo ao vivo no estádio. Um fator decisivo no jogo de blefe da transferência também poderia ser se o Chelsea disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que é muito improvável.

Caso não consigam se classificar para a competição, os londrinos estariam sob maior pressão para vender jogadores a fim de equilibrar suas finanças. Para Pedro, a não classificação para a principal competição europeia seria mais um argumento para exigir uma transferência.