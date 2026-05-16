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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Aposta de 100 milhões em Londres! O FC Barcelona parece estar atrás de um novo atacante como alternativa a Julian Alvarez

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O FC Barcelona parece ter colocado o atacante João Pedro, do Chelsea FC, na mira como alternativa a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. No entanto, a transferência parece que vai ser complicada.

Segundo notícias coincidentes dos jornais espanhóis *Mundo Deportivo*e *Sport*, os catalães decidiram, por enquanto, não voltar a concentrar sua atenção no campeão mundial argentino. Nos bastidores do Camp Nou, chegou-se à conclusão de que a contratação da estrela do Atlético de Madrid neste verão poderia revelar-se simplesmente muito difícil. A busca pelo próximo grande nome, no entanto, já começou há muito tempo — e leva à Premier League.

  • Assim, o atacante do Chelsea, Pedro, teria se tornado a prioridade absoluta do tradicional clube, que está altamente endividado. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, já teria iniciado negociações concretas para contratar o jogador da seleção brasileira. 

    O atacante de 1,86 m de altura tem um estilo de jogo completamente diferente do de Alvarez, mas no Barça estão convencidos de que o artilheiro poderia oferecer muito ao clube. O ponto crucial nas especulações internas: nas primeiras estimativas, Pedro era considerado, acima de tudo, uma opção significativamente mais barata em comparação com o pacote que seria necessário para contratar Alvarez. De acordo com o Mundo Deportivo, os primeiros contatos preliminares entre as partes já ocorreram em meados de abril.

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  • Joao Pedro Chelsea 2025-26Getty

    O Chelsea não quer vender o Pedro

    No entanto, segundo o jornal inglês Daily Mail, uma transferência neste verão está praticamente descartada. Aparentemente, os Blues não teriam “nenhum interesse” em deixar seu artilheiro principal sair após apenas um ano. 

    Enquanto a mídia catalã afirma com otimismo que o Barcelona acredita poder fechar um acordo por cerca de 70 milhões de euros, a realidade em Stamford Bridge é outra. Segundo o Mundo Deportivo, o Chelsea não tem muita vontade de vender o brasileiro por um valor dessa magnitude. O preço pedido pelo clube londrino pelo artilheiro, que eles consideram internamente um dos seus melhores jogadores, estaria, na verdade, em 100 milhões de euros.

  • Parece que Deco vai para Londres

    Parte do problema para o Barcelona pode estar também no fato de que o clube estaria disposto a desembolsar até 100 milhões de euros por Álvarez. O Chelsea sabe, portanto, muito bem que o Barça tem capacidade financeira para ir além dos 70 milhões de euros que têm sido cogitados. 

    Para dar um impulso nas negociações, o diretor esportivo Deco chegou a Londres na sexta-feira. Após semanas de contato com o agente do jogador, a principal preocupação de Deco agora é sentar-se diretamente à mesa com os dirigentes do Chelsea para conhecer a posição deles em relação a uma transferência.

    O Chelsea disputa no sábado a final da FA Cup contra o Manchester City, razão pela qual o agente de Pedro também viajou para assistir ao jogo ao vivo no estádio. Um fator decisivo no jogo de blefe da transferência também poderia ser se o Chelsea disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que é muito improvável.

    Caso não consigam se classificar para a competição, os londrinos estariam sob maior pressão para vender jogadores a fim de equilibrar suas finanças. Para Pedro, a não classificação para a principal competição europeia seria mais um argumento para exigir uma transferência.

  • joao pedroGetty Images

    João Pedro: 23 gols em 51 jogos pelo Chelsea

    Os números mostram que o Chelsea não vai deixar o artilheiro sair sem lutar: o atacante só havia se transferido para Londres no verão passado por cerca de 64 milhões de euros e não possui cláusula de rescisão em seu contrato de longo prazo, válido até 2033, com o Stamford Bridge. 

    Em 51 partidas oficiais disputadas até agora pelo Chelsea, o brasileiro marcou 23 gols e deu seis assistências.

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