Segundo notícias coincidentes dos jornais espanhóis *Mundo Deportivo*e *Sport*, os catalães decidiram, por enquanto, não voltar a concentrar sua atenção no campeão mundial argentino. Nos bastidores do Camp Nou, chegou-se à conclusão de que a contratação da estrela do Atlético de Madrid neste verão poderia revelar-se simplesmente muito difícil. A busca pelo próximo grande nome, no entanto, já começou há muito tempo — e leva à Premier League.
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Aposta de 100 milhões em Londres! O FC Barcelona parece estar atrás de um novo atacante como alternativa a Julian Alvarez
Assim, o atacante do Chelsea, Pedro, teria se tornado a prioridade absoluta do tradicional clube, que está altamente endividado. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, já teria iniciado negociações concretas para contratar o jogador da seleção brasileira.
O atacante de 1,86 m de altura tem um estilo de jogo completamente diferente do de Alvarez, mas no Barça estão convencidos de que o artilheiro poderia oferecer muito ao clube. O ponto crucial nas especulações internas: nas primeiras estimativas, Pedro era considerado, acima de tudo, uma opção significativamente mais barata em comparação com o pacote que seria necessário para contratar Alvarez. De acordo com o Mundo Deportivo, os primeiros contatos preliminares entre as partes já ocorreram em meados de abril.
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O Chelsea não quer vender o Pedro
No entanto, segundo o jornal inglês Daily Mail, uma transferência neste verão está praticamente descartada. Aparentemente, os Blues não teriam “nenhum interesse” em deixar seu artilheiro principal sair após apenas um ano.
Enquanto a mídia catalã afirma com otimismo que o Barcelona acredita poder fechar um acordo por cerca de 70 milhões de euros, a realidade em Stamford Bridge é outra. Segundo o Mundo Deportivo, o Chelsea não tem muita vontade de vender o brasileiro por um valor dessa magnitude. O preço pedido pelo clube londrino pelo artilheiro, que eles consideram internamente um dos seus melhores jogadores, estaria, na verdade, em 100 milhões de euros.
Parece que Deco vai para Londres
Parte do problema para o Barcelona pode estar também no fato de que o clube estaria disposto a desembolsar até 100 milhões de euros por Álvarez. O Chelsea sabe, portanto, muito bem que o Barça tem capacidade financeira para ir além dos 70 milhões de euros que têm sido cogitados.
Para dar um impulso nas negociações, o diretor esportivo Deco chegou a Londres na sexta-feira. Após semanas de contato com o agente do jogador, a principal preocupação de Deco agora é sentar-se diretamente à mesa com os dirigentes do Chelsea para conhecer a posição deles em relação a uma transferência.
O Chelsea disputa no sábado a final da FA Cup contra o Manchester City, razão pela qual o agente de Pedro também viajou para assistir ao jogo ao vivo no estádio. Um fator decisivo no jogo de blefe da transferência também poderia ser se o Chelsea disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que é muito improvável.
Caso não consigam se classificar para a competição, os londrinos estariam sob maior pressão para vender jogadores a fim de equilibrar suas finanças. Para Pedro, a não classificação para a principal competição europeia seria mais um argumento para exigir uma transferência.
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João Pedro: 23 gols em 51 jogos pelo Chelsea
Os números mostram que o Chelsea não vai deixar o artilheiro sair sem lutar: o atacante só havia se transferido para Londres no verão passado por cerca de 64 milhões de euros e não possui cláusula de rescisão em seu contrato de longo prazo, válido até 2033, com o Stamford Bridge.
Em 51 partidas oficiais disputadas até agora pelo Chelsea, o brasileiro marcou 23 gols e deu seis assistências.