A aposta Alejandro Garnacho: Manchester United corre risco de ver argentino explodir fora de Old Trafford se concordar com Ruben Amorim

Os Diabos Vermelhos querem sacrificar seu jovem mais promissor em uma década por um capricho do técnico — mas e se Ruben Amorim não for o nome certo?

A última vez que o Manchester United registrou seu pior total de pontos na era Premier League, os torcedores voltaram os olhos à base do clube em busca de redenção. Encontraram Alejandro Garnacho — o garoto que brilhou com sete gols na campanha vitoriosa da FA Youth Cup, incluindo dois na final contra o Nottingham Forest em Old Trafford. Dois anos depois, Garnacho voltou a ser herói, desta vez na Copa da Inglaterra principal, marcando em Wembley ao lado do colega de base Kobbie Mainoo para derrotar o Manchester City.

Na temporada 2023/24, marcada como a pior do clube em mais de três décadas, Garnacho e Mainoo foram os raros pontos de luz. O argentino ganhou os holofotes com atuações de destaque, incluindo gols decisivos contra West Ham, Chelsea e Aston Villa, além da bicicleta antológica contra o Everton — premiada como Gol da Temporada da Premier League.

Mas o cenário mudou rapidamente. Após mais um fracasso coletivo e a pior posição do clube desde o rebaixamento em 1974, Garnacho já não é mais tratado como símbolo de esperança. O jovem agora vive o outro lado da moeda: se tornou o bode expiatório de um elenco em crise e está na mira de Ruben Amorim.