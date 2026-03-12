Neymar ainda espera conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, como o maior artilheiro de todos os tempos do seu país, com 79 gols. Se ele participar dessa competição, enquanto redescobre a forma e a preparação física no clube, então há todos os motivos para acreditar que uma carreira icônica será prolongada.

É possível que ele vá para os Estados Unidos, com seu compatriota Kleberson, vencedor da Copa do Mundo, falando em associação com a AceOdds Best Bet Calculator, dizendo ao GOAL quando questionado se ele vê Neymar jogando em algum lugar em 2027: “Neymar passou por tantos momentos difíceis em sua vida, ele teve tantas lesões e tentou voltar a jogar futebol. Todas essas lesões não o ajudam, mas sua vida fora do campo de futebol também não o ajuda. Ele tem muitas coisas acontecendo, também no aspecto comercial. Ele se esforça muito, mas depois da cirurgia tem sido difícil cuidar do corpo. Obviamente, a Copa do Mundo provavelmente é muito cedo para ele.

“Mas temos que lembrar que estamos falando de Neymar. Neymar, mesmo a 70% ou 80%, é um jogador fantástico. Ele não é um cara que precisa estar 100% para jogar em um bom nível. Não vejo muitos outros jogadores com as qualidades dele. Ele é o único jogador, talvez Ronaldinho também, que consegue jogar assim. Acho que ele é o único no momento.

“A lesão prejudicou a carreira dele, mas realmente não acho que ele vai se aposentar. Acho que ele pode vir para a MLS para jogar. Jogar no Brasil tem sido difícil para ele, porque há muita pressão sobre seus ombros. As pessoas esperam que ele seja a versão Neymar de 2010. Mas ele está ficando mais velho agora e tem uma vida diferente. Espero que ele possa continuar jogando e indo bem pelo Brasil. Acho que seria ótimo vê-lo na MLS.”