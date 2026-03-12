Getty/GOAL
Traduzido por
Aposentar-se ou juntar-se a Lionel Messi na MLS? Ex-jogador da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo, Kleberson, faz uma afirmação “verdadeiramente impressionante” sobre o futuro de Neymar
Neymar vai se aposentar? O que disse o astro brasileiro
As lesões físicas começaram a afetar Neymar, que passou por mais uma cirurgia no final de 2025, e ele admitiu que talvez seja necessário considerar a possibilidade de pendurar as chuteiras definitivamente. Ele ficou um ano afastado dos gramados após sofrer uma lesão no ligamento do joelho no outono de 2023.
Neymar tem jogado com dor desde que voltou às suas raízes no Santos, mas há um limite para o tempo que ele pode submeter seu corpo a esse tipo de estresse. Ele disse à CazeTV: “Não sei o que o futuro me reserva. É possível que em dezembro eu queira me aposentar. Estou vivendo um dia de cada vez. Este ano é crucial, não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira e para mim.”
- Getty/GOAL
Neymar estará jogando em algum lugar em 2027? Será que será na MLS?
Neymar ainda espera conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, como o maior artilheiro de todos os tempos do seu país, com 79 gols. Se ele participar dessa competição, enquanto redescobre a forma e a preparação física no clube, então há todos os motivos para acreditar que uma carreira icônica será prolongada.
É possível que ele vá para os Estados Unidos, com seu compatriota Kleberson, vencedor da Copa do Mundo, falando em associação com a AceOdds Best Bet Calculator, dizendo ao GOAL quando questionado se ele vê Neymar jogando em algum lugar em 2027: “Neymar passou por tantos momentos difíceis em sua vida, ele teve tantas lesões e tentou voltar a jogar futebol. Todas essas lesões não o ajudam, mas sua vida fora do campo de futebol também não o ajuda. Ele tem muitas coisas acontecendo, também no aspecto comercial. Ele se esforça muito, mas depois da cirurgia tem sido difícil cuidar do corpo. Obviamente, a Copa do Mundo provavelmente é muito cedo para ele.
“Mas temos que lembrar que estamos falando de Neymar. Neymar, mesmo a 70% ou 80%, é um jogador fantástico. Ele não é um cara que precisa estar 100% para jogar em um bom nível. Não vejo muitos outros jogadores com as qualidades dele. Ele é o único jogador, talvez Ronaldinho também, que consegue jogar assim. Acho que ele é o único no momento.
“A lesão prejudicou a carreira dele, mas realmente não acho que ele vai se aposentar. Acho que ele pode vir para a MLS para jogar. Jogar no Brasil tem sido difícil para ele, porque há muita pressão sobre seus ombros. As pessoas esperam que ele seja a versão Neymar de 2010. Mas ele está ficando mais velho agora e tem uma vida diferente. Espero que ele possa continuar jogando e indo bem pelo Brasil. Acho que seria ótimo vê-lo na MLS.”
O Inter Miami pode reformar o “MSN” com Neymar, Messi e Suárez?
Tem havido muita especulação sugerindo que Neymar poderia reformar o lendário ataque “MSN” do Barcelona com Messi e Luis Suárez no Inter Miami. Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, assinou um contrato no sul da Flórida até 2028, enquanto o veterano atacante uruguaio Suárez está negociando contratos de 12 meses nos Estados Unidos.
Kleberson acrescentou sobre uma transferência impressionante que está sendo negociada pelos atuais campeões da MLS Cup e que chamaria a atenção do público global: “Idealmente, você gostaria de ver Neymar, Suárez e Messi juntos novamente no Inter Miami. Esses caras juntos seriam de primeira classe, também para a MLS.
“A MLS também é um negócio, e a parte comercial com David Beckham seria incrível. Mesmo que eles não estejam em grande forma, todos adorariam vê-los. Os fãs americanos querem ver isso. Esses jogadores juntos seriam incríveis. Realmente incríveis.”
- Getty
Beckham & Co trabalhando para adquirir mais “Galácticos”
O Inter Miami nunca escondeu o fato de que deseja imitar o Real Madrid, gigante da La Liga, implementando sua própria política de recrutamento de “galácticos”, e Neymar certamente se encaixaria nesse perfil se Beckham e companhia conseguissem convencê-lo a trocar a América do Sul pela América do Norte.
Publicidade