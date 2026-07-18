Para Cucurella, uma vitória contra Lionel Messi e companhia seria o segundo grande título em dois anos, já que a seleção espanhola havia conquistado o título no Euro 2024 na Alemanha, onde o lateral-esquerdo foi alvo de críticas severas por ter tocado a bola com a mão contra a seleção alemã.

Portanto, caso a Espanha se torne campeã mundial pela segunda vez na história, depois de 2010, a carreira internacional de Cucurella com a camisa da Fúria Roja chegaria ao fim após apenas 32 partidas pela seleção, tendo ele estreado apenas em junho de 2021.

Este é o segundo grande anúncio de Cucurella relacionado a um possível título mundial, depois que, antes do início do torneio, ele havia declarado em entrevista à Rádio Cope que, em caso de vitória, tatuaria o rosto de seu técnico.