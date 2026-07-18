Marc Cucurella, antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, de repente menciona a possibilidade de se aposentar da seleção nacional e vincula essa decisão a uma condição que, para ele, seria satisfatória.
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Aposentadoria sob uma condição! O lateral-esquerdo da Espanha, Marc Cucurella, faz um anúncio chocante antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina
"Se ganharmos a Copa do Mundo, ligarei para o Luis (de la Fuente, técnico da seleção espanhola – nota da redação) no dia seguinte e direi a ele que não deve mais contar comigo, pois vou me aposentar da seleção", explicou o jogador de 27 anos ao Movistar+.
Cucurella, que acabou de ser transferido do Chelsea para o Real Madrid e estará no time titular no domingo, na final contra a Albiceleste, acrescentou: “Com um título europeu e um título mundial, eu não poderia alcançar nada melhor.”
Cucurella quer tatuar o rosto do técnico de la Fuente
Para Cucurella, uma vitória contra Lionel Messi e companhia seria o segundo grande título em dois anos, já que a seleção espanhola havia conquistado o título no Euro 2024 na Alemanha, onde o lateral-esquerdo foi alvo de críticas severas por ter tocado a bola com a mão contra a seleção alemã.
Portanto, caso a Espanha se torne campeã mundial pela segunda vez na história, depois de 2010, a carreira internacional de Cucurella com a camisa da Fúria Roja chegaria ao fim após apenas 32 partidas pela seleção, tendo ele estreado apenas em junho de 2021.
Este é o segundo grande anúncio de Cucurella relacionado a um possível título mundial, depois que, antes do início do torneio, ele havia declarado em entrevista à Rádio Cope que, em caso de vitória, tatuaria o rosto de seu técnico.
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