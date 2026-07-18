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Andreas Koenigl

Traduzido por

Aposentadoria sob uma condição! O lateral-esquerdo da Espanha, Marc Cucurella, faz um anúncio chocante antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina

Copa do Mundo
Espanha
Espanha x Argentina
M. Cucurella
Real Madrid

Apenas 120 minutos e uma vitória contra a Argentina separam Marc Cucurella de sua aposentadoria da Seleção Espanhola, conforme ele mesmo anunciou.

Marc Cucurella, antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, de repente menciona a possibilidade de se aposentar da seleção nacional e vincula essa decisão a uma condição que, para ele, seria satisfatória.

  • "Se ganharmos a Copa do Mundo, ligarei para o Luis (de la Fuente, técnico da seleção espanhola – nota da redação) no dia seguinte e direi a ele que não deve mais contar comigo, pois vou me aposentar da seleção", explicou o jogador de 27 anos ao Movistar+.

    Cucurella, que acabou de ser transferido do Chelsea para o Real Madrid e estará no time titular no domingo, na final contra a Albiceleste, acrescentou: “Com um título europeu e um título mundial, eu não poderia alcançar nada melhor.”

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  • Cucurella quer tatuar o rosto do técnico de la Fuente

    Para Cucurella, uma vitória contra Lionel Messi e companhia seria o segundo grande título em dois anos, já que a seleção espanhola havia conquistado o título no Euro 2024 na Alemanha, onde o lateral-esquerdo foi alvo de críticas severas por ter tocado a bola com a mão contra a seleção alemã.

    Portanto, caso a Espanha se torne campeã mundial pela segunda vez na história, depois de 2010, a carreira internacional de Cucurella com a camisa da Fúria Roja chegaria ao fim após apenas 32 partidas pela seleção, tendo ele estreado apenas em junho de 2021.

    Este é o segundo grande anúncio de Cucurella relacionado a um possível título mundial, depois que, antes do início do torneio, ele havia declarado em entrevista à Rádio Cope que, em caso de vitória, tatuaria o rosto de seu técnico.

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