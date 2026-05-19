Aposentação de Lionel Messi adiada? Técnico da Argentina expressa esperança de que ele “continue jogando”, ao mesmo tempo em que faz uma comparação “triste” com Diego Maradona

Em entrevista à Conmebol, Scaloni expressou seu desejo de manter Messi em campo pelo maior tempo possível. O capitão, que ostenta 198 partidas pela seleção e 116 gols, levou a Argentina à glória na Copa do Mundo de 2022 no Catar, além de dois títulos da Copa América. Embora a Argentina já tenha apresentado sua lista preliminar de 55 jogadores para o próximo torneio, o técnico não está pronto para dizer adeus. Focando no presente, ele disse: “Poder vê-lo jogar é algo maravilhoso. Independentemente de ser ou não sua última Copa do Mundo. Não gosto de ficar remoendo ou pensando no que vai acontecer, quero aproveitar o momento. Todo mundo quer vê-lo jogar.”