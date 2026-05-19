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Aposentação de Lionel Messi adiada? Técnico da Argentina expressa esperança de que ele “continue jogando”, ao mesmo tempo em que faz uma comparação “triste” com Diego Maradona
O apelo de Scaloni para que Messi fique
Em entrevista à Conmebol, Scaloni expressou seu desejo de manter Messi em campo pelo maior tempo possível. O capitão, que ostenta 198 partidas pela seleção e 116 gols, levou a Argentina à glória na Copa do Mundo de 2022 no Catar, além de dois títulos da Copa América. Embora a Argentina já tenha apresentado sua lista preliminar de 55 jogadores para o próximo torneio, o técnico não está pronto para dizer adeus. Focando no presente, ele disse: “Poder vê-lo jogar é algo maravilhoso. Independentemente de ser ou não sua última Copa do Mundo. Não gosto de ficar remoendo ou pensando no que vai acontecer, quero aproveitar o momento. Todo mundo quer vê-lo jogar.”
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A triste comparação com Maradona
O peso emocional de perder um talento único pesa sobre o técnico da Argentina, o que o leva a traçar paralelos com o lendário Diego Maradona, famoso por ter conquistado a Copa do Mundo de 1986. Scaloni acha difícil aceitar a ideia de um time sem seu craque. Ele acrescentou: “Gosto de pensar que ele vai continuar jogando, porque fica triste, como aconteceu com o Diego, não vê-lo mais em campo. São jogadores que marcaram a história do futebol. Pensar que ele não vai mais jogar não deixa a gente em paz. Prefiro pensar no presente.”
Uma parceria de sonho para a Argentina
Os tricampeões mundiais estão em busca do quarto título, preparando-se com vitórias recentes por 2 a 1 e 5 a 0 em amistosos contra a Mauritânia e a Zâmbia. Quando questionado sobre como lidaria com Messi e Maradona, o técnico insistiu que não haveria nenhum dilema tático. “É claro que eles teriam jogado juntos na minha seleção. Não penso em um sistema de jogo baseado no técnico, mas nos jogadores; eles eram os melhores do mundo e sabem se adaptar. Eles se complementariam facilmente, e o problema seria para os adversários”, explicou.
- AFP
O que vem a seguir para os campeões?
Antes de iniciar sua campanha no Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta Honduras no dia 7 de junho e a Islândia no dia 10 de junho. A equipe de Scaloni então dá início à defesa do título contra a Argélia no dia 17 de junho, antes de enfrentar a Áustria no dia 22 de junho e a Jordânia no dia 28 de junho, na esperança de que seu lendário capitão volte a brilhar.