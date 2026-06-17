Embora Atubolu ainda tenha um contrato válido até 2027 com o time de Freiburg, sua saída neste verão é considerada praticamente certa. O motivo é que o jogador de 24 anos já havia comunicado ao clube, há semanas, seu desejo irrefutável de mudar de ares, o que levou o SC a reagir e contratar Mio Backhaus, do Werder Bremen, por doze milhões de euros como substituto.

Além disso, Atubolu recusou uma renovação de contrato, o que representa para o Freiburg a última chance nesta janela de transferências de receber uma quantia adequada pela saída do jogador formado nas categorias de base do clube.

Posteriormente, por muito tempo, cogitou-se uma transferência para o Newcastle United, da Premier League; no entanto, os Magpies acabaram decidindo não contratar o alemão e, em vez disso, contrataram Ewen Jaouen (28,5 milhões de euros de valor de transferência) do Stade Reims.