Segundo informações da Sport Bild, o Hull City, recém-promovido à Premier League, se informou sobre a possibilidade de uma transferência do goleiro do SC Freiburg.
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Após vários contratempos nas negociações: será que Noah Atubolu, do Freiburg, vai se transferir de forma surpreendente para um time recém-promovido?
Embora Atubolu ainda tenha um contrato válido até 2027 com o time de Freiburg, sua saída neste verão é considerada praticamente certa. O motivo é que o jogador de 24 anos já havia comunicado ao clube, há semanas, seu desejo irrefutável de mudar de ares, o que levou o SC a reagir e contratar Mio Backhaus, do Werder Bremen, por doze milhões de euros como substituto.
Além disso, Atubolu recusou uma renovação de contrato, o que representa para o Freiburg a última chance nesta janela de transferências de receber uma quantia adequada pela saída do jogador formado nas categorias de base do clube.
Posteriormente, por muito tempo, cogitou-se uma transferência para o Newcastle United, da Premier League; no entanto, os Magpies acabaram decidindo não contratar o alemão e, em vez disso, contrataram Ewen Jaouen (28,5 milhões de euros de valor de transferência) do Stade Reims.
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Será que Atubolu “perdeu tudo nas apostas”?
Mais tarde, a revista *Sport Bild* falou de um fiasco iminente para Atubolu, já que, desde então, nem ele nem o Freiburg haviam recebido uma oferta concreta de algum clube interessado. “Ele jogou tudo fora”, dizia a reportagem, que traçava o cenário ameaçador de o jogador de 24 anos ficar na arquibancada.
Uma transferência agora para o recém-promovido Hull não corresponderia de forma alguma às expectativas esportivas do goleiro — afinal, ele imaginava uma transferência para um clube de ponta da Premier League com ambições de disputar a Liga dos Campeões —, mas poderia ser a última opção neste verão.
Atubolu é considerado um possível goleiro da seleção alemã no futuro, mas o jogador do Freiburg não conseguiu entrar na convocação para a Copa do Mundo de 2026. Em outubro do ano passado, o ex-goleiro da seleção sub-21 já havia feito parte da equipe do técnico Julian Nagelsmann nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Atubolu ainda aguarda sua primeira partida pela seleção principal.