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Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Após vaias, Roger revela apoio do elenco e rebate críticas no São Paulo: "Não vou desistir"

São Paulo
R. Machado
São Paulo x Juventude
Juventude
Copa do Brasil

Treinador volta a ser alvo da torcida mesmo após vitória no Morumbis e reforça intenção de seguir no cargo

Roger Machado deixou o gramado do Morumbis sob vaias mesmo após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Juventude, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O cenário resume o momento de pressão vivido pelo treinador no clube.

O Tricolor abriu o placar com Luciano e controlou as ações, com cerca de 65% de posse de bola no primeiro tempo. Apesar do domínio, desperdiçou oportunidades claras, viu o adversário ter um jogador expulso no início da etapa final e, mesmo com vantagem numérica, ainda perdeu um pênalti com Jonathan Calleri.

Questionado sobre as vaias na coletiva, Roger desabafou e deixou claro que não pretende abandonar o trabalho.

"Sempre a gente se questiona. O que eu daria como exemplo para minhas duas filhas se nesse momento de maior dificuldade, de pressão externa, que em alguns momentos me parece um pouco injusta, eu desistisse? Não vou desistir", afirmou.

"Todos os jogadores ao final do jogo vieram me dar um abraço e pedir que eu seguisse firme. Vamos seguir e colher coisas boas aqui. Agora, até quando... esse cargo não é meu. Eu estou treinador do São Paulo, e até quando entenderem que seja necessário e possível", completou.

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    Sentimento de tristeza

    O treinador admitiu incômodo com a rejeição por parte da torcida, que, segundo ele, vai além dos resultados recentes.

    "Essa resposta eu não consigo te dar. Eu gostaria de ouvir do torcedor. Essa manifestação com tanto peso não veio agora, por resultado ou desempenho. Ela foi anterior à minha chegada e só aumentou nesses 40 dias. Vencemos hoje, podíamos ter vencido por muito mais", analisou.

    "Saio com muita tristeza. Parece que estou sendo julgado além dos resultados. O contexto do clube entra nessa conta. O clima pesado gera insegurança e impacta diretamente no rendimento. Sinceramente, nunca vi algo assim", completou.

    Mesmo sob críticas, o São Paulo segue competitivo na temporada: está na quinta fase da Copa do Brasil, ocupa o G-4 do Brasileirão e lidera seu grupo na Sul-Americana.

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    Lidando com as críticas

    Roger também comentou como separa a pressão externa do ambiente interno, que ele classifica como positivo.

    "O ambiente interno é saudável. Todos estão comprometidos. Já o externo, com pressão e cobrança, acaba impactando os atletas", explicou.

    "Sigo forte, acreditando na reversão. Tenho dividido isso com minha família. É um momento que vai além do futebol", disse.

    O treinador ainda destacou a importância da rotina para lidar com o cenário.

    "Dormir bem, se alimentar bem e estar cercado de pessoas que passam confiança. O ambiente interno me motiva muito. Muitas vezes, na batalha, o comandante veste vermelho para ninguém ver que está ferido. Seguimos."

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    Pressão já esperada

    Internamente, Roger Machado já previa um cenário de cobrança desde sua chegada, após a saída de Hernán Crespo. Apesar disso, mantém boa relação com o elenco.

    O desempenho, porém, ainda oscila: são três vitórias, um empate e quatro derrotas sob seu comando — aproveitamento que mantém o alerta ligado.

    No Morumbis, a pressão ficou evidente: enquanto os jogadores receberam apoio, Roger foi novamente vaiado ao ter seu nome anunciado. O diretor Rui Costa também foi alvo de protestos.

    Nos bastidores, há o entendimento de que uma eventual saída do treinador poderia desencadear mudanças mais amplas no departamento de futebol, o que, por ora, mantém a diretoria cautelosa.

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