Após vaias, Roger revela apoio do elenco e rebate críticas no São Paulo: "Não vou desistir"

Roger Machado deixou o gramado do Morumbis sob vaias mesmo após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Juventude, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O cenário resume o momento de pressão vivido pelo treinador no clube.

O Tricolor abriu o placar com Luciano e controlou as ações, com cerca de 65% de posse de bola no primeiro tempo. Apesar do domínio, desperdiçou oportunidades claras, viu o adversário ter um jogador expulso no início da etapa final e, mesmo com vantagem numérica, ainda perdeu um pênalti com Jonathan Calleri.

Questionado sobre as vaias na coletiva, Roger desabafou e deixou claro que não pretende abandonar o trabalho.

"Sempre a gente se questiona. O que eu daria como exemplo para minhas duas filhas se nesse momento de maior dificuldade, de pressão externa, que em alguns momentos me parece um pouco injusta, eu desistisse? Não vou desistir", afirmou.

"Todos os jogadores ao final do jogo vieram me dar um abraço e pedir que eu seguisse firme. Vamos seguir e colher coisas boas aqui. Agora, até quando... esse cargo não é meu. Eu estou treinador do São Paulo, e até quando entenderem que seja necessário e possível", completou.