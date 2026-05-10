Devido a uma lesão na coxa, o francês não integra a escalação da equipe do jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger para o importante jogo do Real Madrid no domingo à noite (21h), apesar de ter retornado recentemente aos treinos com o time.
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Após um escândalo de graves consequências: o Real Madrid terá ausências de nada menos que oito estrelas, incluindo Fede Valverde e Kylian Mbappé, no Clássico contra o Barça
Além de Mbappé, também estão ausentes da escalação do Real Madrid Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler e Fede Valverde. Este último havia sido o centro das atenções da mídia recentemente devido a uma briga com Aurélien Tchouameni, na sequência da qual precisou ser levado ao hospital com um corte na cabeça e foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico.
Ambos os envolvidos na briga receberam, em seguida, uma multa de 500 mil euros cada um.
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Real Madrid: Arbeloa está de saída — será que Mourinho vai chegar?
No Real, os ânimos estão à flor da pele há semanas, o que culminou agora na disputa entre Valverde e Tchouameni. Além disso, o técnico Álvaro Arbeloa já não teria praticamente nenhum apoio dentro do time. Segundo informações, ele estaria prestes a ser demitido devido à segunda temporada consecutiva sem títulos e poderia ser substituído por José Mourinho.
O Real Madrid só pode manter suas chances já escassas de conquistar o campeonato com uma vitória sobre seu arquirrival. Antes da quarta última partida da temporada contra a equipe do técnico alemão do Barça, Hansi Flick, o Real está onze pontos atrás dos catalães.