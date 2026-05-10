Além de Mbappé, também estão ausentes da escalação do Real Madrid Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler e Fede Valverde. Este último havia sido o centro das atenções da mídia recentemente devido a uma briga com Aurélien Tchouameni, na sequência da qual precisou ser levado ao hospital com um corte na cabeça e foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico.

Ambos os envolvidos na briga receberam, em seguida, uma multa de 500 mil euros cada um.