Apesar da tempestade que se formou, o presidente da Federação Portuguesa, Proença, declarou total apoio ao capitão da seleção nacional. Ele buscou acalmar os ânimos ao lembrar os torcedores das contribuições históricas de Cristiano Ronaldo ao seu país.

A rede "ESPN" citou Proença dizendo: "Estamos falando do maior jogador da história, um jogador que entregou mais de duas décadas ao futebol português".

E acrescentou: "Ele sempre fará parte deste time se estiver em condições técnicas de jogar. O Cristiano sabe disso, e tem consciência da verdade desse sentimento. O que aconteceu foi apenas um mal-entendido e deve ser resolvido internamente".