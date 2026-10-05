O futuro de Cristiano Ronaldo pela seleção ficou em xeque após uma desavença pública com o técnico Jorge Jesus durante a última data Fifa referente à Liga das Nações. No entanto, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, interveio para minimizar a dimensão da discordância, descrevendo a situação como um simples mal-entendido que será resolvido internamente.
Após seu embate com Jesus, presidente da Federação Portuguesa intervém para definir o futuro de Cristiano Ronaldo pela seleção
Desavença pública em Oslo
A carreira internacional de Cristiano Ronaldo passou a ser cercada de dúvidas após um confronto aberto com o técnico da seleção portuguesa, Jesus. O atacante do Al-Nassr, de 41 anos, deixou a concentração da seleção nacional durante a última data Fifa. A tensão começou quando Jesus decidiu manter Ronaldo como suplente não utilizado durante a partida que terminou com a vitória de Portugal fora de casa sobre a Noruega por 2 a 1 na Liga das Nações da Uefa, no dia 27 de setembro. Depois de ter sido titular na partida de abertura, em que Portugal venceu em casa o País de Gales, ficar no banco de reservas em Oslo foi uma medida que o veterano atacante não aceitou.
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Pruzzo defende o ídolo português
Apesar da tempestade que se formou, o presidente da Federação Portuguesa, Proença, declarou total apoio ao capitão da seleção nacional. Ele buscou acalmar os ânimos ao lembrar os torcedores das contribuições históricas de Cristiano Ronaldo ao seu país.
A rede "ESPN" citou Proença dizendo: "Estamos falando do maior jogador da história, um jogador que entregou mais de duas décadas ao futebol português".
E acrescentou: "Ele sempre fará parte deste time se estiver em condições técnicas de jogar. O Cristiano sabe disso, e tem consciência da verdade desse sentimento. O que aconteceu foi apenas um mal-entendido e deve ser resolvido internamente".
Jogar pelo amor puro
Cristiano Ronaldo detém atualmente o recorde de maior número de gols na história do futebol internacional, tendo balançado as redes impressionantes 146 vezes em 234 partidas internacionais com Portugal.
Segundo Proença, a permanência do atacante na seleção decorre, essencialmente, de sua dedicação ao time nacional. Ele revelou que o lendário atacante havia cogitado anteriormente se afastar dos palcos internacionais.
Proença explicou: "Ronaldo é um símbolo do nosso país. É um ícone português, um jogador excepcional sob todos os aspectos, que poderia ter encerrado sua carreira internacional após a Copa do Mundo, mas escolheu não o fazer por amor à seleção nacional".
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Seguir em frente sem seu amuleto
E enquanto esse drama fora de campo tomava conta das manchetes dos jornais, Jesus conseguiu manter a concentração de seu time na caminhada pela Liga das Nações da Europa. A resposta da seleção portuguesa a toda essa confusão foi contundente, com uma vitória por 4 a 2 fora de casa diante da Dinamarca.
Em seguida, a equipe encerrou a bem-sucedida data Fifa com um triunfo tranquilo em casa sobre a Noruega. Esses resultados significam que o grupo de Jesus ocupa atualmente, com total firmeza, a liderança do Grupo 4, com uma campanha perfeita de 12 pontos em 12 possíveis. Resta saber se Cristiano Ronaldo retornará na próxima janela de partidas. A federação agora precisa trabalhar nos bastidores para resolver o impasse antes da próxima convocação da seleção.
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