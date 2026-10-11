A busca do Corinthians por um novo treinador para tentar recuperar uma temporada até aqui quase desastrosa terminou hoje com uma escolha inusitada: Clarence Seedorf, ex-astro holandês que passou por Milan, Inter e outros clubes, volta a assumir um time após um longo período afastado.

O treinador estava sem trabalhar havia 7 anos, mas foi contratado até dezembro de 2027 para tentar melhorar a situação do Timão na tabela. A equipe ocupa a 16ª posição no Brasileirão, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.



