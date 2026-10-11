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Capello SeedorfGOAL
Emanuele Tramacere
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Após sete anos afastado, Seedorf retoma a carreira no Brasil: é o novo técnico do Corinthians

Corinthians
C. Seedorf
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Milan

O ex-meio-campista retoma a carreira de treinador após uma longa pausa.

A busca do Corinthians por um novo treinador para tentar recuperar uma temporada até aqui quase desastrosa terminou hoje com uma escolha inusitada: Clarence Seedorf, ex-astro holandês que passou por Milan, Inter e outros clubes, volta a assumir um time após um longo período afastado.

O treinador estava sem trabalhar havia 7 anos, mas foi contratado até dezembro de 2027 para tentar melhorar a situação do Timão na tabela. A equipe ocupa a 16ª posição no Brasileirão, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.


  • O COMUNICADO

    O Sport Club Corinthians Paulista contratou Clarence Seedorf como técnico de sua equipe masculina de futebol. O treinador holandês de 50 anos chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027.


  • PARADO HÁ 7 ANOS

    Depois de estrear como treinador do Milan e de também comandar a seleção de Camarões, que até hoje representa sua última passagem como treinador, após assumir o cargo de assessor do Esteghal e o de membro do comitê diretivo da seleção holandesa.

  • AS PRIMEIRAS PALAVRAS

    Terá no elenco seu compatriota Memphis Depay para o que deverá ser uma missão difícil: "Aceitar este desafio é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Estou aqui para dar o meu máximo e construir uma equipe que lute por cada bola, a cada minuto, por cada vitória"

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