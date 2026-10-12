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Após os lucros obtidos com a negociação de Salah, novo feito financeiro no Trabzonspor

KuPS x Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
Trabzonspor x Besiktas
Besiktas
Campeonato Turco
M. Salah
Finlândia
Turquia
Egito

"Suspendam a punição": mais um comunicado contundente sobre o clássico do Besiktas

O Trabzonspor anunciou nesta segunda-feira um novo avanço financeiro positivo, que se soma aos ganhos revelados anteriormente pelo presidente do clube, Ertuğrul Doğan, após a contratação do astro egípcio Mohamed Salah.

O clube turco conseguiu reduzir sua dívida líquida a um nível bem inferior ao total de suas obrigações declaradas.


  • Um passo financeiro importante

    O Trabzonspor divulgou nesta data um comunicado oficial por meio da plataforma turca de divulgação pública (KAP), no qual afirmou: "A Trabzonspor Investimento Esportivo e Gestão de Futebol anunciou suas demonstrações financeiras referentes ao período de 1º de junho a 31 de agosto de 2026. Após o cômputo dos ativos circulantes, que totalizam 6,7 bilhões de liras, e da reivindicação do clube por indenização relativa à desapropriação, no valor de 2,6 bilhões de liras, fora das demonstrações financeiras consolidadas, além da rubrica de contabilidade de inflação no valor de 1,8 bilhão de liras, que não representa uma saída efetiva de caixa, a dívida líquida da companhia alcançou 2,9 bilhões de liras até 31 de agosto de 2026".

    O clube esclareceu em seu comunicado que sua reivindicação por indenização relativa à desapropriação, que soma 4,9 bilhões de liras, foi deduzida do total das dívidas no cálculo do endividamento líquido, assegurando que todos os valores devidos em transferências apurados até a data de elaboração do relatório, incluindo as quantias a vencer no futuro, foram incluídos na conta das dívidas.


    Leia também: Salah capitão do Trabzonspor? Jornalista turco: o papel dele é maior do que isso


  • Esta conquista financeira chega alguns meses após a conclusão da transferência de Mohamed Salah, que rendeu ao clube um amplo retorno comercial, embora o comunicado de hoje não inclua qualquer número ou informação que relacione os ganhos da transação com a dívida líquida divulgada, e não se possa considerar as receitas geradas pelo jogador como causa direta da redução do endividamento.

    O presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, havia revelado em declarações anteriores à rede turca HT Sport a dimensão do retorno comercial da contratação de Salah, afirmando que o clube registrou vendas de ingressos de temporada da ordem de 550 milhões de liras em apenas três dias após o anúncio do acordo, sem contabilizar a venda de camisas.

    Doğan disse na ocasião que essas receitas, somadas à venda de camisas, contribuíram para cobrir mais da metade do custo anual da contratação de Salah, apontando que o clube conseguiu recuperar grande parte de seu investimento no jogador em um período muito curto.

    A BBC Türkçe também noticiou a declaração do presidente do clube de que cerca de 70% do salário anual de Salah já havia sido coberto previamente pelas vendas de ingressos de temporada, um indicativo do amplo impacto comercial provocado pela transferência do astro egípcio para o futebol turco.

    Vale lembrar que Salah se transferiu para o Trabzonspor de graça após o fim de seu contrato com o Liverpool, assinando um vínculo de dois anos, com salário anual garantido de 17 milhões de euros, o que faz com que seu impacto financeiro sobre o clube esteja ligado a salários e direitos comerciais, e não a dívidas de transferências.

    Leia também: Salah capitão do Trabzonspor? Jornalista turco: seu papel é maior do que isso

  • O segundo comunicado: suspendam o bloqueio

    Em outro contexto, o Trabzonspor pediu o fim da proibição da presença de torcedores visitantes no Campeonato Turco, antes do seu aguardado duelo contra o Besiktas, em casa, na segunda-feira, 19 de outubro.

    O clube publicou um comunicado oficial no qual afirmou: "Acabem com a proibição nos jogos fora de casa! Não existe nenhum problema entre as torcidas do Trabzonspor e do Besiktas que impeça os torcedores das duas equipes de estarem mutuamente presentes nas arquibancadas".

    O comunicado acrescentou: "Queremos que os torcedores do Besiktas possam apoiar seu time em Trabzon durante a partida que faremos em nosso estádio na segunda-feira, 19 de outubro, e que os torcedores do Trabzonspor possam fazer o mesmo na partida que será realizada em Istambul".


    O clube reforçou acreditar que a proibição de torcedores visitantes "não é digna do espírito do futebol e das arquibancadas", pedindo sua remoção completa do futebol turco.

    O Trabzonspor encerrou seu comunicado dizendo: "Nesse sentido, aguardamos o apoio de todas as partes envolvidas, em primeiro lugar da província de Trabzon, para que sejam tomadas as medidas necessárias".

    Número inédito: Salah se impõe na história do Campeonato Turco

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