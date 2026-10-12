Esta conquista financeira chega alguns meses após a conclusão da transferência de Mohamed Salah, que rendeu ao clube um amplo retorno comercial, embora o comunicado de hoje não inclua qualquer número ou informação que relacione os ganhos da transação com a dívida líquida divulgada, e não se possa considerar as receitas geradas pelo jogador como causa direta da redução do endividamento.

O presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, havia revelado em declarações anteriores à rede turca HT Sport a dimensão do retorno comercial da contratação de Salah, afirmando que o clube registrou vendas de ingressos de temporada da ordem de 550 milhões de liras em apenas três dias após o anúncio do acordo, sem contabilizar a venda de camisas.

Doğan disse na ocasião que essas receitas, somadas à venda de camisas, contribuíram para cobrir mais da metade do custo anual da contratação de Salah, apontando que o clube conseguiu recuperar grande parte de seu investimento no jogador em um período muito curto.

A BBC Türkçe também noticiou a declaração do presidente do clube de que cerca de 70% do salário anual de Salah já havia sido coberto previamente pelas vendas de ingressos de temporada, um indicativo do amplo impacto comercial provocado pela transferência do astro egípcio para o futebol turco.

Vale lembrar que Salah se transferiu para o Trabzonspor de graça após o fim de seu contrato com o Liverpool, assinando um vínculo de dois anos, com salário anual garantido de 17 milhões de euros, o que faz com que seu impacto financeiro sobre o clube esteja ligado a salários e direitos comerciais, e não a dívidas de transferências.