Após o pior resultado da era Red Bull: Jürgen Klopp parece querer trazer o ex-técnico do Bayern de Munique para Salzburgo

Sob o comando de Hansi Flick, Röhl já atuou como assistente técnico no FC Bayern de Munique e na seleção alemã. Recentemente, ele provou de forma impressionante, em seu atual clube na Escócia, que também é capaz de tirar uma equipe da crise como técnico principal.

Em outubro de 2025, Röhl assumiu o comando do Rangers, que na época passava por dificuldades. Ele estabilizou o tradicional clube escocês em tempo recorde e levou a equipe de volta à trajetória de sucesso. O fato de não ter sido possível conquistar o título na reta final do campeonato deveu-se, principalmente, a uma série extrema de lesões. O trabalho de Röhl no Ibrox Stadium despertou interesse. É aí que reside o maior obstáculo para um possível acordo com o Salzburg.