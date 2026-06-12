Röhl deve colocar o clube em dificuldades de volta nos trilhos e levá-lo de volta aos palcos europeus. O técnico de 37 anos, atualmente sob contrato com o Rangers de Glasgow, é considerado um treinador com uma visão moderna, que defende uma filosofia de jogo clara e é reconhecido como um excelente formador de jovens talentos.
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Após o pior resultado da era Red Bull: Jürgen Klopp parece querer trazer o ex-técnico do Bayern de Munique para Salzburgo
Sob o comando de Hansi Flick, Röhl já atuou como assistente técnico no FC Bayern de Munique e na seleção alemã. Recentemente, ele provou de forma impressionante, em seu atual clube na Escócia, que também é capaz de tirar uma equipe da crise como técnico principal.
Em outubro de 2025, Röhl assumiu o comando do Rangers, que na época passava por dificuldades. Ele estabilizou o tradicional clube escocês em tempo recorde e levou a equipe de volta à trajetória de sucesso. O fato de não ter sido possível conquistar o título na reta final do campeonato deveu-se, principalmente, a uma série extrema de lesões. O trabalho de Röhl no Ibrox Stadium despertou interesse. É aí que reside o maior obstáculo para um possível acordo com o Salzburg.
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Röhl assina contrato de longo prazo com o Rangers
O jogador, natural de Zwickau, ainda tem contrato de longo prazo com o clube escocês até 2028. Para conseguir contratar o técnico desejado, o Red Bull provavelmente teria que abrir os bolsos.
Segundo informações, no entanto, o grupo já teria entrado em contato direto com os dirigentes do Rangers para sondar se e a que preço o alemão receberia a liberação.
O próprio Röhl manteve-se discreto diante das especulações sobre seu futuro e mostrou-se profissional na entrevista ao Bild: “Meu foco está aqui em Glasgow. Gosto do trabalho porque aqui posso disputar títulos. E também internacionalmente. E essa é uma tarefa muito boa, que dá muito prazer.”
Danny Röhl já era assunto no RB Leipzig
Já no verão passado, Röhl era um nome em alta e figurava na lista de candidatos ao cargo de técnico do RB Leipzig. Na época, a diretoria da equipe da Saxônia acabou optando por Ole Werner, e Röhl seguiu para a Inglaterra. Agora, Werner estaria em risco de ser demitido em Leipzig no meio do ano, apesar do retorno à Liga dos Campeões.
No clube líder do futebol austríaco, a situação esportiva também está em crise. Terceiro lugar na Bundesliga nacional, a classificação para a Liga dos Campeões perdida de forma dramática – a última temporada foi um desastre absoluto para o time de Salzburgo, acostumado ao sucesso.
Os dirigentes nunca tiveram que engolir uma classificação pior em toda a era Red Bull. O ponto mais baixo aconteceu na última rodada da fase final do campeonato, quando o time entrou nas férias de verão com uma vergonhosa derrota por 1 a 3 para o time de segunda divisão TSV Hartberg.
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O Salzburgo teve o pior ano da era Red Bull
As consequências não demoraram a aparecer. O técnico interino Daniel Beichler, que havia assumido o comando da equipe em meados de fevereiro, substituindo Thomas Letsch, foi demitido após apenas 14 jogos no cargo. O técnico de 37 anos não conseguiu, em nenhum momento, promover uma reviravolta duradoura.
Agora, os dirigentes da cidade de Mozart se deparam com um cenário desolador e buscam freneticamente uma solução de longo prazo para o cargo de técnico. Enquanto na filial japonesa RB Omiya Ardija o novo comandante, o espanhol Narcís Pelach, já está pronto para assumir, em Salzburgo é preciso encontrar um novo técnico.