Após o fracasso da mega negociação por Maxx Crosby: Baltimore Ravens fecha acordo bombástico e contrata estrela da defesa

Após o fracasso da negociação por Maxx Crosby, o Baltimore Ravens aparentemente encontrou rapidamente uma alternativa para resolver seu problema com o passe. Conforme relatado pelo especialista em NFL Adam Schefter, o vencedor do Super Bowl de 2012 contratou Trey Hendrickson, do rival da divisão Cincinnati Bengals, que também é uma estrela absoluta da liga.
De acordo com a reportagem, os Ravens e Hendrickson chegaram a um acordo para um contrato de quatro anos no valor de US$ 112 milhões. O contrato de Hendrickson com os Bengals expirou após a temporada. De acordo com relatos da mídia, os Bengals consideraram aplicá-lo com a tag de franquia, mas acabaram decidindo não fazê-lo. Hendrickson já se despediu dos torcedores de Cincinnati no Instagram.
Na última temporada, Hendrickson disputou apenas sete partidas pelo Cincinnati devido a uma lesão, mas ainda assim conseguiu 4,0 sacks. No entanto, quando está em forma, ele é sem dúvida um dos melhores pass rushers da liga. Os Ravens tiveram problemas justamente nessa área – em 2025, eles ficaram em penúltimo lugar na estatística de sacks, com apenas 30.
Em seus nove anos como profissional da NFL, Hendrickson foi selecionado quatro vezes para o Pro Bowl. Em 2024, ele liderou a liga com 17,5 sacks e foi eleito para o First-Team All-Pro.
Devido a exame médico: negociação de Crosby fracassou na reta final
No entanto, inicialmente, Baltimore tinha um plano completamente diferente. A franquia já havia chegado a um acordo com o Las Vegas Raiders para a troca de Maxx Crosby, em troca de duas escolhas na primeira rodada.
Na terça-feira, houve uma reviravolta surpreendente: conforme relatado pelo The Athletic, o defensive end de 28 anos foi reprovado no exame médico obrigatório. Em seguida, os Ravens cancelaram a troca na reta final. A franquia “não fará” mais comentários sobre o assunto por enquanto, informaram os Raiders.
Baltimore, com o quarterback Lamar Jackson, teve uma temporada 2025 decepcionante, na qual perdeu por pouco a classificação para os playoffs na última partida da temporada regular contra o Pittsburgh Steelers, com um saldo de oito vitórias e nove derrotas. Após 17 anos, os Ravens se separaram do técnico John Harbaugh. Jesse Minter assumiu seu lugar.
Trey Hendrickson: Estatísticas na NFL
Jogos Total de tackles Tackles individuais Sacks Fumbles forçados Fumbles recuperados Passes desviados 117 236 162 81,0 15 0 16