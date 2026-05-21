Após o desastre no Eintracht Frankfurt: Albert Riera voltaria rapidamente como técnico de um clube recordista de títulos?

Agora, aparentemente, cabe a Riera colocar o campeão em crise de volta nos trilhos. O mesmo Riera que fracassou retumbantemente nessa tarefa recentemente no Eintracht Frankfurt e que, no fim das contas, fez com que o clube perdesse completamente a chance de disputar competições internacionais. Sua passagem de apenas 14 jogos na metrópole da Hesse foi marcada por inúmeros desentendimentos, alguns dos quais vazaram da equipe para a mídia, ou por apresentações excêntricas do técnico de 44 anos em coletivas de imprensa.

“Eu o coloquei em uma situação em que ele mal teve a chance de ter sucesso”, disse o diretor esportivo do Eintracht, Krösche, na coletiva de imprensa há poucos dias, no encerramento da temporada. A contratação do espanhol foi “minha decisão errada. Minha avaliação equivocada”, disse ele, assumindo assim também a responsabilidade pela perda da vaga nas competições europeias.

Ao contratar Riera, o experiente dirigente agiu contra suas próprias convicções. “O princípio mais importante que desconsiderei: se você precisa trocar de técnico durante a temporada, não contrate um técnico que não conheça a liga e não tenha experiência.” Por que isso aconteceu? “Eu tinha o pressentimento e a convicção. Sempre ajo por convicção. Ela era tão forte que desconsiderei o princípio da cautela.”

Enquanto Riera aparentemente já poderá assumir um novo cargo em breve, o Eintracht também estaria já na fase final de sua busca por um técnico. Os favoritos atualmente são Matthias Jaissle, que ainda tem contrato até 2027 na Arábia Saudita, no Al Ahly, e Adi Hütter. O austríaco, que já esteve no comando do Eintracht de 2018 a 2021, está sem clube desde que se demitiu do AS Monaco em outubro do ano passado.