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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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Após o desastre na Copa do Mundo... Será que os sonhos da Itália na Eurocopa estão desmoronando?

Especiais e Opinião
Bósnia e Herzegovina x Itália
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A hora H está se aproximando!

À medida que as missões de pouso na Lua continuam, ressalta-se a famosa frase do engenheiro aeronáutico Edward Murphy Jr.: “Se há uma possibilidade de erro, ele acontecerá”, tornando-se uma descrição adequada para a situação atual do futebol italiano. A terceira ausência consecutiva da Copa do Mundo de 2026 representa um duro golpe para um sistema que exige reformas abrangentes, tanto no nível técnico quanto na infraestrutura.

A Itália, juntamente com a Turquia, sediará o Campeonato Europeu de 2032, o que constitui uma oportunidade de ouro para lançar projetos de desenvolvimento de infraestrutura cujas raízes remontam às “noites mágicas” da Copa do Mundo de 1990, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

Por outro lado, os turcos melhoraram suas instalações de forma notável, desde o Vodafone Park, em Beşiktaş, até o Ali Sami Yen, no Galatasaray, passando pelo Yeni Hatay, em Antakya, entre outros. Enquanto isso, o futuro dos estádios italianos permanece incerto, já que parece que o Allianz Stadium, em Turim, reduto da Juventus, é o único capaz de atender aos padrões atuais.

Por outro lado, apenas a Juventus possui seu próprio estádio, além do Udinese (Estádio Blu Energy), da Atalanta (Estádio New Balance Arena) e do Sassuolo (Estádio Mapei). Já o Milan e a Inter anunciaram planos para a construção de um novo San Siro. Já a Roma revelou um projeto de estádio em Pietralata, e a Lazio, em Flaminio. O Cagliari está fazendo alguns progressos, mas todos esses projetos ainda estão no papel e em fase de projeto, e nenhum deles começou ainda.

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    A corrida contra o tempo e os alertas europeus

    Embora o campeonato europeu ainda esteja a seis anos de distância, esse prazo é curto para concluir todos os trâmites burocráticos e construir os novos estádios.

    O presidente da Federação Europeia de Futebol, Aleksander Čeferin, dirigiu uma advertência direta à Itália após a eliminação do país na repescagem para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bósnia, afirmando: “Vocês têm uma das piores infraestruturas de futebol da Europa. Espero que estejam prontos; caso contrário, o campeonato não será realizado na Itália”.

    O verdadeiro risco é a possibilidade de a Turquia se tornar o único país anfitrião, já que a Itália possui apenas um estádio que atende aos padrões da UEFA, enquanto outros cinco estão necessários.

    Até julho, as prefeituras das cidades deverão apresentar documentos à Federação Italiana de Futebol, que anunciará seu novo presidente em 22 de junho de 2026, comprovando o andamento das obras. Em seguida, a Federação Italiana iniciará as discussões sobre os estádios selecionados com a UEFA em setembro/outubro, com o início efetivo das obras em março de 2027.

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    A disputa pelo poder e pelo financiamento

    Trata-se de uma verdadeira corrida contra o tempo e de uma disputa de poder entre a Federação e o governo. O sucesso depende da geração de receitas ainda não concretizadas, a começar pelo reconhecimento das receitas provenientes das apostas esportivas, estimadas em cerca de 200 milhões de euros por ano, o que permitirá o desenvolvimento da infraestrutura, incluindo centros de treinamento. Também se espera avançar nas questões tributárias por meio de incentivos ao investimento e da criação de um fundo de investimento para transformar a infraestrutura esportiva em ativos lucrativos, o que reforçará a rentabilidade do futebol e sua posição na Itália.

    Em uma medida prática, o ministro do Esporte italiano, Andrea Abodi, em sua conta nas redes sociais, que o Tribunal de Contas nomeou um comissário especial para concluir os trabalhos finais necessários para sediar o Campeonato Europeu de 2032, o engenheiro Massimo Cisa, encarregado de providenciar cinco estádios que atendam aos requisitos dentro do prazo estabelecido pela União Europeia e conforme a proposta da Federação Italiana de Futebol.