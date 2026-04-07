Após o desastre na Copa do Mundo... Será que os sonhos da Itália na Eurocopa estão desmoronando?

À medida que as missões de pouso na Lua continuam, ressalta-se a famosa frase do engenheiro aeronáutico Edward Murphy Jr.: “Se há uma possibilidade de erro, ele acontecerá”, tornando-se uma descrição adequada para a situação atual do futebol italiano. A terceira ausência consecutiva da Copa do Mundo de 2026 representa um duro golpe para um sistema que exige reformas abrangentes, tanto no nível técnico quanto na infraestrutura.

A Itália, juntamente com a Turquia, sediará o Campeonato Europeu de 2032, o que constitui uma oportunidade de ouro para lançar projetos de desenvolvimento de infraestrutura cujas raízes remontam às “noites mágicas” da Copa do Mundo de 1990, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

Por outro lado, os turcos melhoraram suas instalações de forma notável, desde o Vodafone Park, em Beşiktaş, até o Ali Sami Yen, no Galatasaray, passando pelo Yeni Hatay, em Antakya, entre outros. Enquanto isso, o futuro dos estádios italianos permanece incerto, já que parece que o Allianz Stadium, em Turim, reduto da Juventus, é o único capaz de atender aos padrões atuais.

Por outro lado, apenas a Juventus possui seu próprio estádio, além do Udinese (Estádio Blu Energy), da Atalanta (Estádio New Balance Arena) e do Sassuolo (Estádio Mapei). Já o Milan e a Inter anunciaram planos para a construção de um novo San Siro. Já a Roma revelou um projeto de estádio em Pietralata, e a Lazio, em Flaminio. O Cagliari está fazendo alguns progressos, mas todos esses projetos ainda estão no papel e em fase de projeto, e nenhum deles começou ainda.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

Arbeloa em apuros por causa de estrela do Real Madrid

Após o desastre... um nome surpreendente se aproxima da liderança da seleção italiana

