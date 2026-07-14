Após o desastre na Copa do Mundo: a DFB provavelmente perderá um grande talento para uma nação emergente no futebol

Até o momento, Mohya também havia jogado exclusivamente pelas seleções de base da DFB. Pelas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-18, ele soma sete partidas e três gols. O fato de Mohya estar considerando mudar de federação já vinha se desenhando há meses, quando ele cancelou de última hora sua participação em importantes jogos das eliminatórias do Campeonato Europeu com a Sub-18 e, em vez disso, treinou com os profissionais do Gladbach. Ele acabou perdendo o Campeonato Europeu Sub-19, no qual a seleção da DFB, comandada por Christian Wörns, chegou à final.

O jogador de 17 anos provavelmente não está motivado apenas pela perspectiva de ter mais tempo de jogo pela seleção marroquina; afinal, ele teria uma concorrência muito acirrada em sua posição nos próximos anos, com Florian Wirtz e Jamal Musiala. Além disso, em 2030, a Copa do Mundo será disputada no Marrocos, ao lado dos outros países anfitriões, Portugal e Espanha. Mohya terá então 21 anos e, diante de seu rápido desenvolvimento, poderá desempenhar um papel bastante importante.