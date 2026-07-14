Pois, conforme noticiado pelo jornal *Bild*, Wael Mohya está em negociações “muito concretas” com a federação marroquina sobre uma transferência. Os “Leões do Atlas” tiveram sua segunda boa participação consecutiva na Copa do Mundo, enquanto a seleção alemã mais uma vez passou vergonha em uma fase final. O Marrocos foi eliminado pela França, assim como quatro anos antes no Catar — só que desta vez não nas semifinais, mas nas quartas de final.
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Após o desastre na Copa do Mundo: a DFB provavelmente perderá um grande talento para uma nação emergente no futebol
Mohya foi um dos poucos destaques do Borussia Mönchengladbach na última temporada e, em seus primeiros 549 minutos na Bundesliga, já marcou dois gols e deu uma assistência. Ele havia feito sua estreia na Bundesliga apenas em dezembro, depois de ter passado por todas as categorias de base do Borussia.
- Getty Images
Mohya passou por todas as seleções de base da Alemanha — será que a Copa do Mundo em casa contra o Marrocos serve de incentivo?
Até o momento, Mohya também havia jogado exclusivamente pelas seleções de base da DFB. Pelas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-18, ele soma sete partidas e três gols. O fato de Mohya estar considerando mudar de federação já vinha se desenhando há meses, quando ele cancelou de última hora sua participação em importantes jogos das eliminatórias do Campeonato Europeu com a Sub-18 e, em vez disso, treinou com os profissionais do Gladbach. Ele acabou perdendo o Campeonato Europeu Sub-19, no qual a seleção da DFB, comandada por Christian Wörns, chegou à final.
O jogador de 17 anos provavelmente não está motivado apenas pela perspectiva de ter mais tempo de jogo pela seleção marroquina; afinal, ele teria uma concorrência muito acirrada em sua posição nos próximos anos, com Florian Wirtz e Jamal Musiala. Além disso, em 2030, a Copa do Mundo será disputada no Marrocos, ao lado dos outros países anfitriões, Portugal e Espanha. Mohya terá então 21 anos e, diante de seu rápido desenvolvimento, poderá desempenhar um papel bastante importante.
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