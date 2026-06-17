Após o choque com o Marrocos... O escândalo das “duas amantes” abala a Confederação Brasileira de Futebol

A seleção brasileira iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um resultado chocante para milhões de torcedores, ao empatar em 1 a 1 com a seleção marroquina na partida de estreia do grupo — um confronto em que todos esperavam uma vitória confortável, reflexo da tradicional força do Brasil.

Esse empate se tornou motivo de profunda decepção, especialmente porque o Marrocos apresentou um desempenho organizado e uma forte resistência, o que levantou muitas dúvidas sobre a preparação da equipe sob o comando de Carlo Ancelotti.

Enquanto a mídia e o público discutiam o desempenho técnico e os erros defensivos que levaram ao gol do Marrocos, a situação fora de campo explodiu de forma ainda mais dramática: o polêmico jornalista brasileiro Leo Dias lançou uma grande bomba jornalística, que não teve como alvo nenhum jogador, como todos esperavam, mas direcionou suas críticas ao topo da hierarquia da Confederação Brasileira de Futebol.

Nesse momento extremamente delicado da trajetória do Brasil no torneio, surgiram acusações graves que ameaçam a estabilidade da Confederação e seu foco no apoio à seleção.

O escândalo administrativo tornou-se o principal assunto nas ruas brasileiras, ofuscando as discussões técnicas, o que aumentou a pressão sobre a “Seleção” antes de seus próximos confrontos.