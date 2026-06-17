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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

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Após o choque com o Marrocos... O escândalo das “duas amantes” abala a Confederação Brasileira de Futebol

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Um caso de corrupção...

A seleção brasileira iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um resultado chocante para milhões de torcedores, ao empatar em 1 a 1 com a seleção marroquina na partida de estreia do grupo — um confronto em que todos esperavam uma vitória confortável, reflexo da tradicional força do Brasil. 

Esse empate se tornou motivo de profunda decepção, especialmente porque o Marrocos apresentou um desempenho organizado e uma forte resistência, o que levantou muitas dúvidas sobre a preparação da equipe sob o comando de Carlo Ancelotti.

Enquanto a mídia e o público discutiam o desempenho técnico e os erros defensivos que levaram ao gol do Marrocos, a situação fora de campo explodiu de forma ainda mais dramática: o polêmico jornalista brasileiro Leo Dias lançou uma grande bomba jornalística, que não teve como alvo nenhum jogador, como todos esperavam, mas direcionou suas críticas ao topo da hierarquia da Confederação Brasileira de Futebol.

Nesse momento extremamente delicado da trajetória do Brasil no torneio, surgiram acusações graves que ameaçam a estabilidade da Confederação e seu foco no apoio à seleção. 

O escândalo administrativo tornou-se o principal assunto nas ruas brasileiras, ofuscando as discussões técnicas, o que aumentou a pressão sobre a “Seleção” antes de seus próximos confrontos.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Detalhes do escândalo que causou indignação

    Samir Saud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde maio de 2025, enfrenta graves acusações de uso indevido de recursos da confederação para fins pessoais. 

    Segundo o jornal espanhol “Sport”, ele teria levado duas amantes diferentes em viagens internacionais durante o desempenho de suas funções oficiais; a primeira o acompanhou no Catar durante a participação do Flamengo na Copa Intercontinental, enquanto a segunda viajou com ele para Nova York nos dias que antecederam o início da Copa do Mundo de 2026. 

    Nessa última viagem, sua esposa seguia diretamente para a Cidade do México para assistir à partida de abertura, enquanto surgiram fotos do presidente jantando com sua suposta amante em um restaurante de luxo em Nova York.

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    Utilização dos recursos do sindicato para despesas pessoais

    O aspecto mais grave do caso reside no fato de Samir Saud ser acusado de incluir todas as despesas das viagens — incluindo passagens aéreas, hospedagem em hotéis de luxo e despesas diárias — no orçamento da Confederação Brasileira de Futebol.

    Isso ocorre em um momento em que a seleção brasileira disputa uma grande competição mundial, e se esperava que todos os recursos financeiros fossem direcionados para reforçar os preparativos e apoiar os jogadores.

    Analistas consideram que essas acusações, se comprovadas, representam um claro desperdício de dinheiro público em uma instituição nacional, o que provocou uma onda de indignação entre a torcida brasileira, que acompanha a trajetória da “Seleção” com grande interesse após o empate decepcionante contra o Marrocos.

  • Conflitos de poder dentro de “Uma Casa de Cartão”

    Os vazamentos não foram apenas um escândalo ético passageiro, mas são vistos como parte de um acirrado conflito interno pelo controle da Confederação. A maioria da mídia brasileira concorda que as informações foram vazadas propositalmente com o objetivo de enfraquecer Samir Zaoud e levá-lo à renúncia.

    Existem grupos rivais poderosos dentro da CBF, alguns com sede em Brasília e outros ligados a figuras influentes; aponta-se para um possível papel do filho de um dos juízes mais poderosos do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que aspira chegar ao topo da Confederação. 

    A Confederação Brasileira de Futebol é uma instituição gigantesca que fatura mais de 185 milhões de euros por ano, o que torna o controle sobre ela um grande objetivo estratégico em uma disputa que se assemelha a “Game of Thrones” no futebol brasileiro.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    O impacto do escândalo na trajetória da Seleção na Copa do Mundo

    Esse escândalo lançou uma sombra pesada sobre a seleção brasileira. Samir Saud se afastou do campo de treinamento da equipe, não compareceu à visita às famílias autorizada por Ancelotti e seguiu para a Flórida.

    A “Seleção” se prepara atualmente para enfrentar o Haiti na Filadélfia, e o presidente acusado será obrigado a comparecer por motivos institucionais. Essa turbulência chega em um momento muito ruim, já que os jogadores e a comissão técnica tentam se reerguer após o empate contra o Marrocos e recuperar a confiança e o foco antes de confrontos mais difíceis na fase de grupos.

    A grande questão permanece no ar: será que o Brasil conseguirá separar seus problemas administrativos de seu desempenho em campo, ou será que o escândalo afetará negativamente o ânimo da equipe ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026?

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