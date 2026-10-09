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Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Após empate na Vila, Neymar aponta Santos e Flamengo no topo do futebol brasileiro: “Os dois melhores”

Santos
Neymar
Santos x Flamengo
Flamengo
Brasileirão

Camisa 10 entrou no intervalo, marcou dois gols de pênalti e destacou a qualidade do Rubro-Negro após a reação santista

Santos e Flamengo empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro, nesta sexta-feira (9), pela 28ª rodada do Brasileirão. Após sair perdendo por 2 a 0, o Peixe reagiu com dois gols de Neymar, ambos de pênalti, e evitou a derrota diante de sua torcida.

Danilo abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, e Lucas Paquetá ampliou nos acréscimos. Neymar entrou no intervalo e mudou o cenário da partida ao converter as duas penalidades na etapa final.

Apesar da reação, o camisa 10 avaliou que o Santos poderia ter conquistado a vitória. O atacante elogiou o desempenho das duas equipes e apontou o Flamengo como o principal time do país ao lado do Peixe.

“No final, não [ficou satisfeito]. Depois que a gente fez o primeiro gol, tomou conta do jogo. Poderia ter feito um resultado melhor, obviamente. Mas se trata do Flamengo do outro lado, é a melhor equipe do país, não tem jeito”, afirmou Neymar após a partida.

"Foi um grande jogo para quem gosta de ver futebol, com os dois times se atacando o tempo inteiro. Acho que hoje, no Brasil, são os dois melhores times”, finalizou o camisa 10.

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    Cuidados após retorno

    Neymar também explicou que evitou arriscar chutes de longa distância por orientação da comissão técnica, já que está retomando o ritmo após uma lesão muscular. O atacante contou que cobrou uma falta com a perna esquerda por não haver outro jogador posicionado para a batida.

    “Eu sou ambidestro, mas errei mesmo ali no chute. Faz parte, poderia ter sido com a direita. Chutei de esquerda porque não poderia chutar muito forte, porque estou voltando de lesão. Pediram para eu não ficar chutando de muito longe, então não arrisquei passes de longa distância”, explicou.

    O camisa 10 acrescentou que está acostumado a cobrar faltas e escanteios com os dois pés desde a infância e tratou o erro com naturalidade.

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    Expectativa sobre dupla

    O técnico Cuca adotou cautela ao comentar a possibilidade de escalar Neymar e Philippe Coutinho juntos no Santos. Segundo o treinador, ainda é cedo para avaliar a parceria, já que os dois estão recuperando o ritmo após períodos afastados.

    “É muito cedo para falar dos dois juntos. Os dois estão voltando agora, cada um por uma situação. Era um risco muito grande. Temos que ir julgando jogo a jogo”, afirmou Cuca em entrevista coletiva.

    Neymar voltou a atuar após mais de um mês afastado por uma lesão muscular na coxa direita, sofrida em 2 de setembro, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Diante do Flamengo, começou no banco e entrou no intervalo justamente no lugar de Coutinho, quando o Santos perdia por 2 a 0.

    A alteração teve impacto direto no placar. Com os dois gols de pênalti, Neymar garantiu o empate e recebeu elogios do treinador pelo efeito que sua presença tem sobre o elenco.

    “O Neymar encorpa muito a equipe, os companheiros ficam mais fortes com ele em campo. Isso é típico de um jogador tão grande como ele. Está de parabéns por ter voltado depois de muito tempo e jogado muito bem. Foi importante no resultado”, concluiu Cuca.

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