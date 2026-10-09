Após empate na Vila, Neymar aponta Santos e Flamengo no topo do futebol brasileiro: “Os dois melhores”

Santos e Flamengo empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro, nesta sexta-feira (9), pela 28ª rodada do Brasileirão. Após sair perdendo por 2 a 0, o Peixe reagiu com dois gols de Neymar, ambos de pênalti, e evitou a derrota diante de sua torcida.

Danilo abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, e Lucas Paquetá ampliou nos acréscimos. Neymar entrou no intervalo e mudou o cenário da partida ao converter as duas penalidades na etapa final.

Apesar da reação, o camisa 10 avaliou que o Santos poderia ter conquistado a vitória. O atacante elogiou o desempenho das duas equipes e apontou o Flamengo como o principal time do país ao lado do Peixe.

“No final, não [ficou satisfeito]. Depois que a gente fez o primeiro gol, tomou conta do jogo. Poderia ter feito um resultado melhor, obviamente. Mas se trata do Flamengo do outro lado, é a melhor equipe do país, não tem jeito”, afirmou Neymar após a partida.

"Foi um grande jogo para quem gosta de ver futebol, com os dois times se atacando o tempo inteiro. Acho que hoje, no Brasil, são os dois melhores times”, finalizou o camisa 10.