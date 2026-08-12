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Omar ArtanGetty Images

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Após eliminação escandalosa na Copa do Mundo: árbitro Omar Artan recebe grande honra da Uefa

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PSG x Aston Villa
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Enquanto a Fifa assistia sem fazer nada a um de seus árbitros ter a entrada nos Estados Unidos negada por motivos duvidosos, foi justamente a Uefa que, à sua maneira, promoveu uma pequena reparação.

Depois que os Estados Unidos negaram sua entrada no país, a Uefa escalou Omar Artan, inicialmente previsto como árbitro da Copa do Mundo, para apitar a Supercopa da Uefa. Artan comandará na noite de quarta-feira o duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, e o vencedor da Liga Europa, Aston Villa, em Salzburgo. 

  • Artan (34) é "um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que provou seu valor no mais alto nível de competição da Confederação Africana de Futebol. O futebol existe para unir as pessoas, e a Uefa quer demonstrar seu respeito por Omar e por suas extraordinárias qualidades como árbitro, que lhe renderam uma nomeação tão prestigiosa", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ao anunciar a designação em junho.

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  • Referee Omar ArtanGetty

    Ligações terroristas? Árbitro da Fifa Artan tem entrada negada para a Copa do Mundo

    Artan, árbitro africano do ano de 2025, havia sido indicado pela entidade máxima do futebol, a FIFA, para a Copa do Mundo, mas foi barrado no aeroporto de Miami pelas autoridades dos Estados Unidos. 

    Em entrevista ao New York Times, o somali ressaltou ter tido "os documentos corretos e tudo". Um representante do Departamento de Estado dos EUA informou à agência de notícias AFP na terça-feira que Artan tem "ligação com supostos membros de organizações terroristas" e, por isso, "não está autorizado a entrar nos Estados Unidos".

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