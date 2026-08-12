Artan, árbitro africano do ano de 2025, havia sido indicado pela entidade máxima do futebol, a FIFA, para a Copa do Mundo, mas foi barrado no aeroporto de Miami pelas autoridades dos Estados Unidos.

Em entrevista ao New York Times, o somali ressaltou ter tido "os documentos corretos e tudo". Um representante do Departamento de Estado dos EUA informou à agência de notícias AFP na terça-feira que Artan tem "ligação com supostos membros de organizações terroristas" e, por isso, "não está autorizado a entrar nos Estados Unidos".