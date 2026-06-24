Após duas partidas decepcionantes na Copa do Mundo: Manuel Neuer terá que ficar no banco da seleção alemã?

Neuer não teve nenhuma oportunidade de brilhar nesse evento festivo. Na verdade, ele estava tão entediado que nem aproveitou a polêmica pausa para hidratação no primeiro tempo para beber. Em vez disso, deixou que um assistente técnico o ajudasse a aquecer na linha lateral. Não adiantou nada: dois minutos após o reinício da partida, ele teve que tirar a bola da rede após um chute imparável de Franck Kessie. Essa sequência resume muito bem a participação de Neuer na Copa do Mundo até agora.

O goleiro, que voltou à seleção nacional antes do torneio em meio a grande alvoroço após meses de debates e que agora tem 40 anos, não teve praticamente nada para fazer nos dois jogos disputados até agora. A defesa da Alemanha pareceu um pouco instável em alguns momentos, mas Curaçao e a Costa do Marfim conseguiram apenas dois chutes a gol cada.

Newer defendeu um deles com uma defesa obrigatória, que até mesmo Oliver Baumann e qualquer goleiro de liga regional teria conseguido fazer. Os outros dois foram gols impossíveis de defender. Com isso, continuou-se uma sequência assustadora da seleção alemã (e, portanto, também de Neuer) na Copa do Mundo. Desde a vitória na final contra a Argentina em 2014, a seleção alemã sofreu pelo menos um gol em cada um dos jogos da Copa do Mundo (já são oito até o momento).