Manuel Neuer disputou, no confronto contra a Costa do Marfim no sábado, sua 21ª partida em uma Copa do Mundo, tornando-se assim o único detentor do recorde de partidas disputadas em Copas do Mundo. Anteriormente, o jogador de 40 anos dividia esse recorde com o francês Hugo Lloris, que já havia se aposentado da seleção nacional.
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Após duas partidas decepcionantes na Copa do Mundo: Manuel Neuer terá que ficar no banco da seleção alemã?
Neuer não teve nenhuma oportunidade de brilhar nesse evento festivo. Na verdade, ele estava tão entediado que nem aproveitou a polêmica pausa para hidratação no primeiro tempo para beber. Em vez disso, deixou que um assistente técnico o ajudasse a aquecer na linha lateral. Não adiantou nada: dois minutos após o reinício da partida, ele teve que tirar a bola da rede após um chute imparável de Franck Kessie. Essa sequência resume muito bem a participação de Neuer na Copa do Mundo até agora.
O goleiro, que voltou à seleção nacional antes do torneio em meio a grande alvoroço após meses de debates e que agora tem 40 anos, não teve praticamente nada para fazer nos dois jogos disputados até agora. A defesa da Alemanha pareceu um pouco instável em alguns momentos, mas Curaçao e a Costa do Marfim conseguiram apenas dois chutes a gol cada.
Newer defendeu um deles com uma defesa obrigatória, que até mesmo Oliver Baumann e qualquer goleiro de liga regional teria conseguido fazer. Os outros dois foram gols impossíveis de defender. Com isso, continuou-se uma sequência assustadora da seleção alemã (e, portanto, também de Neuer) na Copa do Mundo. Desde a vitória na final contra a Argentina em 2014, a seleção alemã sofreu pelo menos um gol em cada um dos jogos da Copa do Mundo (já são oito até o momento).
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A notável atuação de Manuel Neuer contra a Costa do Marfim
Embora Neuer não tenha conseguido brilhar na função principal de qualquer goleiro, ele pelo menos se destacou em outra de suas especialidades: os passes. Contra a Costa do Marfim, ele acertou todos os passes que tentou, o que, para um goleiro, é um desempenho extremamente notável. Já na estreia contra Curaçao, Neuer registrou uma excelente taxa de precisão nos passes de 86%.
Além disso, ele certamente intimidou seus adversários com sua tão citada “aura”. Talvez isso também motive seus colegas, alguns dos quais poderiam ser seus filhos. “Ele nos dá muita tranquilidade, tem muita experiência”, elogiou recentemente o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Os jovens, em especial, se beneficiam disso.” A relação com Baumann também é considerada impecável — seu reserva, apenas quatro anos mais novo, que teve de ceder a vaga de titular nas eliminatórias devido ao retorno de Neuer, pouco antes do início da Copa do Mundo.
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Seleção da DFB: Oliver Baumann vai jogar contra o Equador?
Baumann lida com essa situação difícil com uma serenidade impressionante e se coloca totalmente a serviço da equipe. Talvez ele seja recompensado por isso com uma escalação na partida final da fase de grupos, na quinta-feira, contra o Equador, que não terá mais importância para a classificação; ele certamente mereceria. A seleção alemã já está garantida como campeã do grupo, mesmo que venha a sofrer uma derrota.
Com uma rotação na posição de goleiro, Nagelsmann, por um lado, enviaria um sinal de valorização ao seu leal goleiro reserva. Por outro lado, Neuer, que havia sofrido com problemas na panturrilha antes do torneio, poderia ter mais tempo para se recuperar antes das oitavas de final. O comentarista de TV Bastian Schweinsteiger, entre outros, já se manifestou a favor dessa opção: “Baumann merece estar no gol e disputar uma partida da Copa do Mundo. Isso é algo especial.”
Com isso, porém, Neuer teria que interromper sua busca pelo recorde. Atualmente, a cada partida que disputa, ele amplia seu recorde como o jogador mais velho da história da seleção alemã. No ranking de jogadores com mais partidas pela Alemanha em Copas do Mundo, ele está com 21 partidas, ainda quatro atrás de Lothar Matthäus (25). Caso ele não jogue contra o Equador, a Alemanha teria, portanto, que chegar às semifinais para igualar o recorde.