"Faremos as substituições que for necessário fazer. Caso contrário, entraremos em campo da mesma forma que nos últimos jogos", anunciou Nagelsmann no estádio de East Rutherford, nos arredores de Nova York. Assim, da escalação inicial da Copa do Mundo até agora, apenas o zagueiro central Nico Schlotterbeck, gravemente lesionado (ruptura do ligamento medial do tornozelo), e o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, que sofre de dores nos adutores, ficarão de fora na partida contra o Equador, na quinta-feira, às 22h. Questionado sobre o assunto, Nagelsmann confirmou que os dois serão substituídos por Antonio Rüdiger e David Raum.

Como a liderança do grupo já está garantida e o confronto com o Equador é, portanto, irrelevante para o desfecho do torneio, a realização de rodízios seria perfeitamente viável. Nagelsmann, porém, quer que seu time titular preferido mantenha o ritmo, na medida do possível, e, acima de tudo, que Kai Havertz, Jamal Musiala e Felix Nmecha — que estiveram lesionados por um longo período nos últimos meses — ganhem experiência jogando juntos.

“Se considerarmos as últimas semanas antes da Copa do Mundo, um dos temas mais decisivos era que a equipe precisava se entrosar e que tínhamos poucos jogos juntos”, disse Nagelsmann. “Agora, já disputamos duas partidas e já se discute o quanto devemos fazer alterações. Não vejo muito sentido nisso.”