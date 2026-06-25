Antes mesmo que um único repórter pudesse fazer uma pergunta na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Equador, Julian Nagelsmann já havia dado a resposta mais importante. Em sua declaração inicial, o técnico da seleção alemã se posicionou claramente sobre os debates em torno de possíveis rodízios — e, nesse contexto, sobretudo sobre eventuais vagas no time titular para o “super-reserva” Deniz Undav e o goleiro reserva Oliver Baumann.
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Após discussões sobre Deniz Undav: Julian Nagelsmann revela a escalação completa da seleção alemã para a partida da Copa do Mundo contra o Equador
"Faremos as substituições que for necessário fazer. Caso contrário, entraremos em campo da mesma forma que nos últimos jogos", anunciou Nagelsmann no estádio de East Rutherford, nos arredores de Nova York. Assim, da escalação inicial da Copa do Mundo até agora, apenas o zagueiro central Nico Schlotterbeck, gravemente lesionado (ruptura do ligamento medial do tornozelo), e o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, que sofre de dores nos adutores, ficarão de fora na partida contra o Equador, na quinta-feira, às 22h. Questionado sobre o assunto, Nagelsmann confirmou que os dois serão substituídos por Antonio Rüdiger e David Raum.
Como a liderança do grupo já está garantida e o confronto com o Equador é, portanto, irrelevante para o desfecho do torneio, a realização de rodízios seria perfeitamente viável. Nagelsmann, porém, quer que seu time titular preferido mantenha o ritmo, na medida do possível, e, acima de tudo, que Kai Havertz, Jamal Musiala e Felix Nmecha — que estiveram lesionados por um longo período nos últimos meses — ganhem experiência jogando juntos.
“Se considerarmos as últimas semanas antes da Copa do Mundo, um dos temas mais decisivos era que a equipe precisava se entrosar e que tínhamos poucos jogos juntos”, disse Nagelsmann. “Agora, já disputamos duas partidas e já se discute o quanto devemos fazer alterações. Não vejo muito sentido nisso.”
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Deniz Undav continua sendo o “coringa”: “Aceito esse papel”
Assim, Undav também terá que continuar assumindo seu papel de reserva. Nos dois primeiros jogos contra Curaçao (7 a 1) e a Costa do Marfim (2 a 1), o atacante do VfB Stuttgart marcou dois gols e deu três assistências em 56 minutos, após duas entradas em campo. “Excelente”, elogiou o técnico da seleção alemã. “Entendo todas as discussões de que Deniz conquistou seu lugar no time titular. É possível concordar com isso.” No entanto, Nagelsmann decidiu não escalar Undav, que também participou da coletiva de imprensa e estava sentado ao lado do técnico da seleção alemã. “Aceito esse papel”, disse ele. “Se não estivesse tudo bem para mim, eu não estaria aqui.”
No gol contra o Equador, Manuel Neuer volta a ser titular. O reserva Oliver Baumann terá, portanto, que continuar esperando por sua primeira participação em uma Copa do Mundo. “Oli entendeu a situação”, disse Nagelsmann. Ele acrescentou que, “do ponto de vista humano”, compreende que muitos especialistas e torcedores gostariam que Baumann, que foi preterido pouco antes do início do torneio devido ao retorno de Neuer, tivesse a chance de jogar.
Até o momento, Neuer vem vivendo uma Copa do Mundo ingrata. O jogador de 40 anos enfrentou apenas quatro chutes a gol: dois foram inofensivos, dois entraram e foram impossíveis de defender. “Se a gente analisar os dois jogos, percebe que não foram, de forma alguma, partidas para um goleiro se destacar”, disse Nagelsmann. “Não houve situações em que ele pudesse defender bolas ou entrar no ritmo.”