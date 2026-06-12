Após conquistar seu primeiro título de Grand Slam: Alexander Zverev ainda tem um grande objetivo na carreira

“Espero”, disse Zverev, “que com o meu título em Paris ‘algo tenha se desbloqueado’ e que eu possa continuar por esse caminho. Ganhei apenas um dos quatro Grand Slams. Quero continuar trabalhando para realizar meus sonhos”, afirmou o tenista de Hamburgo.

O caminho até o topo do ranking mundial, que Zverev quase alcançou antes de sua grave lesão no tornozelo em 2022, deve ser difícil. O italiano Jannik Sinner tem uma grande vantagem, apesar de sua sensacional eliminação na segunda rodada em Paris. Ele está em primeiro lugar com 13.500 pontos – à frente do espanhol Carlos Alcaraz (9.960), atualmente lesionado, e de Zverev, que soma 7.305 pontos.

No clássico torneio de grama de Wimbledon (a partir de 29 de junho), Zverev poderia, no entanto, pelo menos ultrapassar Alcaraz caso chegue à final pela primeira vez. Antes do início do torneio, ele acredita ter boas chances de conseguir mais uma conquista. “Um título de Grand Slam sempre ajuda. Estou em melhor forma do que no ano passado e acredito que também posso fazer algo em Wimbledon”, disse Zverev.