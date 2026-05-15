A FIFA anunciou que várias subsidiárias do fundo estão envolvidas no negócio, incluindo o Savvy Games Group e a Qiddiya City.
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Após a saída do golfe: o fundo soberano da Arábia Saudita, PIF, fecha novo mega-patrocínio no futebol
"O PIF continua a expandir sua presença global no setor esportivo, tendo o futebol como foco desse crescimento", afirmou Mohamed AlSayyad, representante do PIF. O fundo agora faz parte da terceira categoria de parceiros da FIFA. A primeira categoria inclui empresas como a adidas, a Coca-Cola e a Visa, e, a partir de 2024, também a petrolífera saudita Aramco. A segunda categoria abrange empresas dos três países anfitriões da Copa do Mundo.
A PIF se retira da polêmica série de golfe LIV Tour
Recentemente, houve agitação devido à decisão do fundo soberano de se retirar da polêmica série de golfe LIV Tour e suspender seu apoio de bilhões de dólares. A LIV receberá apoio financeiro apenas até o final de agosto, ou seja, pelo restante da temporada. “Os investimentos significativos de que a LIV Golf necessita a longo prazo não são mais compatíveis com a fase atual da estratégia de investimento do PIF”, afirmou o comunicado.
O PIF apresentou recentemente sua nova estratégia para o período de 2026 a 2030, na qual o esporte não foi mencionado. A Arábia Saudita investiu maciçamente no esporte nos últimos anos, principalmente no futebol, na Fórmula 1, no boxe, no tênis, nos e-sports e no golfe. O país foi escolhido no ano passado para sediar a Copa do Mundo de 2034.