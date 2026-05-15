Após a saída do golfe: o fundo soberano da Arábia Saudita, PIF, fecha novo mega-patrocínio no futebol

Recentemente, houve agitação devido à decisão do fundo soberano de se retirar da polêmica série de golfe LIV Tour e suspender seu apoio de bilhões de dólares. A LIV receberá apoio financeiro apenas até o final de agosto, ou seja, pelo restante da temporada. “Os investimentos significativos de que a LIV Golf necessita a longo prazo não são mais compatíveis com a fase atual da estratégia de investimento do PIF”, afirmou o comunicado.

O PIF apresentou recentemente sua nova estratégia para o período de 2026 a 2030, na qual o esporte não foi mencionado. A Arábia Saudita investiu maciçamente no esporte nos últimos anos, principalmente no futebol, na Fórmula 1, no boxe, no tênis, nos e-sports e no golfe. O país foi escolhido no ano passado para sediar a Copa do Mundo de 2034.