Após a saída de Alexander Nübel, emprestado pelo Bayern, e uma importante renovação de contrato: a questão do goleiro no VfB Stuttgart parece estar resolvida

"Jogar na 3ª Divisão na minha idade é algo especial. Nem todo mundo tem esse privilégio. Ao mesmo tempo, sei que ainda há muitos aspectos nos quais preciso trabalhar; ainda tenho muito a dar de mim. Isso vale para todas as facetas do meu jogo como goleiro", explicou Hellstern durante a assinatura do contrato, que, segundo o jornal *Bild*, o vincula ao VfB até pelo menos 2030.

E Nübel? O goleiro que já vestiu três vezes a camisa da seleção nacional, que viajará com a Alemanha para a Copa do Mundo no exterior, provavelmente também não tem futuro em Munique. Ele já enfatizou várias vezes que não quer mais abrir mão de seu status de titular no clube.

No FC Bayern, porém, muitos indícios apontam para uma nova renovação de contrato com Manuel Neuer. Segundo informações, o capitão deve facilitar a transição do reserva Jonas Urbig antes que o jogador de 22 anos assuma definitivamente a sucessão do experiente goleiro.

Permanecer em Stuttgart seria provavelmente muito caro para o VfB. Nübel ganha em Munique, supostamente, cerca de onze milhões de euros por ano, valor que o Stuttgart divide com o Bayern. O contrato do jogador de 29 anos vai até 2029.

No âmbito das economias salariais, que continuam na agenda do diretor esportivo Max Eberl, considera-se provável uma saída definitiva no verão. Estima-se que o FCB possa receber entre 20 e 25 milhões de euros em caso de transferência.