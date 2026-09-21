Ao fim da partida vencida contra o Lecce, o dono do Milan Gerry Cardinale fez questão de divulgar uma declaração de apoio a Amorim e ao time: "Foram, de longe, os melhores 90 minutos de futebol que vimos. Quero parabenizar Ruben e nossos jogadores por terem continuado lutando nestas primeiras partidas antes da pausa para as seleções. Ninguém deve ignorar que um novo treinador, com um novo estilo de jogo e novos jogadores, vai precisar de tempo para encontrar o entrosamento certo. E agradeço aos nossos torcedores por nos apoiarem nesta fase de transição, enquanto tentamos colocar as coisas em ordem e levar o AC Milan de volta à sua tradição vencedora".





É justamente o tempo que não atua como aliado do técnico português, porque na volta da pausa o Milan terá pela frente um calendário bastante exigente, com nada menos que sete partidas apenas no mês de outubro.