Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica cardinale amorim 2027
Traduzido por

Após a pausa, o Milan enfrentará um outubro de fogo: Sassuolo, Salzburg, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter

Milan

O nível de dificuldade aumenta para o Milan de Amorim: na volta após a pausa, calendário apertado com 4 jogos fora de casa em 7 partidas

Ao fim da partida vencida contra o Lecce, o dono do Milan Gerry Cardinale fez questão de divulgar uma declaração de apoio a Amorim e ao time: "Foram, de longe, os melhores 90 minutos de futebol que vimos. Quero parabenizar Ruben e nossos jogadores por terem continuado lutando nestas primeiras partidas antes da pausa para as seleções. Ninguém deve ignorar que um novo treinador, com um novo estilo de jogo e novos jogadores, vai precisar de tempo para encontrar o entrosamento certo. E agradeço aos nossos torcedores por nos apoiarem nesta fase de transição, enquanto tentamos colocar as coisas em ordem e levar o AC Milan de volta à sua tradição vencedora".


É justamente o tempo que não atua como aliado do técnico português, porque na volta da pausa o Milan terá pela frente um calendário bastante exigente, com nada menos que sete partidas apenas no mês de outubro.

  • OS COMPROMISSOS

     Depois da pausa, o Milan enfrentará um outubro de fogo: começa no dia 11 com a visita ao Mapei, no campo do Sassuolo, adversário historicamente indigesto para o Milan. Quatro dias depois, haverá um jogo que não pode ser errado na Europa, no campo do Salzburg, enquanto três dias depois, em San Siro, chegará a Atalanta do técnico Sarri.


    No dia 22 de outubro, outra missão europeia longe de San Siro, no campo do Bornemouth, enquanto no dia 25 entrará em cena na temível visita ao Blue Energy Stadium contra a Udinese. A rodada no meio de semana de 28 de outubro, em San Siro, contra o Bologna, antes do grande compromisso de 31 de outubro no dérbi contra a Inter de Chivu.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Milan crest
Milan
MIL