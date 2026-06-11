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Omar ArtanGetty Images

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Após a escandalosa eliminação da Copa do Mundo: o árbitro Omar Artan recebe grande homenagem da UEFA

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PSG x Aston Villa
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Enquanto a FIFA assistia passivamente à recusa de entrada de um de seus árbitros nos EUA por motivos duvidosos, foi justamente a UEFA que, à sua maneira, tentou reparar um pouco a situação.

Depois que os EUA recusaram sua entrada no país, a UEFA designou Omar Artan, inicialmente previsto para arbitrar a Copa do Mundo, como árbitro da Supercopa da UEFA. 

  • O somali deve apitar, no dia 12 de agosto, em Salzburgo, a partida entre o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, conforme informou a UEFA.

    Artan (34) é “um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que se destacou no mais alto nível competitivo da Confederação Africana de Futebol. “O futebol existe para unir as pessoas, e a UEFA deseja demonstrar seu respeito por Omar e suas excelentes qualidades como árbitro, que lhe renderam uma indicação tão prestigiada”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

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  • Referee Omar ArtanGetty

    Vínculos com o terrorismo? Árbitro da FIFA Artan tem entrada na Copa do Mundo negada

    Artan, eleito o Árbitro Africano do Ano de 2025, havia sido indicado pela FIFA para a Copa do Mundo, mas foi impedido de entrar no país pelas autoridades americanas no aeroporto de Miami. 

    Em entrevista ao New York Times, o somali enfatizou que tinha “os documentos corretos e tudo mais”. Um representante do Departamento de Estado dos EUA informou à agência de notícias AFP na terça-feira que Artan mantinha “ligações com supostos membros de organizações terroristas”, razão pela qual ele “não foi autorizado a entrar nos Estados Unidos”.

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