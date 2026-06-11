Após a escandalosa eliminação da Copa do Mundo: o árbitro Omar Artan recebe grande homenagem da UEFA

O somali deve apitar, no dia 12 de agosto, em Salzburgo, a partida entre o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, conforme informou a UEFA.

Artan (34) é “um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que se destacou no mais alto nível competitivo da Confederação Africana de Futebol. “O futebol existe para unir as pessoas, e a UEFA deseja demonstrar seu respeito por Omar e suas excelentes qualidades como árbitro, que lhe renderam uma indicação tão prestigiada”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.