Após as derrotas para a Austrália (0 a 2) e o Paraguai (0 a 1) nas duas primeiras partidas da fase de grupos, a eliminação precoce da seleção turca já está confirmada. O fato de a equipe de Vincenzo Montella não ter conseguido avançar para a fase eliminatória também está relacionado a uma mudança nas regras do formato do torneio — e é justamente isso que torna a situação particularmente amarga.
Traduzido por
Após a eliminação surpreendente na fase de grupos: a Turquia corre o risco de enfrentar um paradoxo amargo na Copa do Mundo
Um cenário hipotético apresentado pelo The Athletic ilustra isso: se a Turquia vencesse sua última partida da fase de grupos contra os EUA por 2 a 0 e, ao mesmo tempo, o Paraguai perdesse por 0 a 2 para a Austrália, ambas as seleções teriam três pontos na tabela. Mesmo assim, a Turquia continuaria em último lugar na tabela do grupo. A razão para isso é a nova regra, segundo a qual, em caso de empate em pontos, o confronto direto é o fator decisivo, e não mais o saldo de gols. Como o Paraguai venceu o confronto direto contra a Turquia, permaneceria à frente dos turcos.
Nesse caso, a Turquia teria, inclusive, um saldo de gols significativamente melhor. A seleção ficaria com -1, enquanto o Paraguai ficaria com -4. De acordo com cálculos do The Athletic, uma equipe com três pontos e saldo de gols de -1 teria 83% de probabilidade de chegar às oitavas de final como uma das oito melhores terceiras colocadas. Uma equipe com saldo de gols de -4, por outro lado, teria apenas cerca de 32% de chance.
- AFP
Arda Güler sobre a eliminação da Copa do Mundo: “É vergonhoso”
Seria, portanto, uma situação extremamente curiosa: a Turquia teria melhores condições estatísticas para avançar, mas, devido ao confronto direto, ficaria mesmo assim atrás do Paraguai. No fim das contas, porém, nada disso adianta.
Para a Turquia, que havia começado o torneio nos EUA, no México e no Canadá com grandes expectativas, a terceira participação na Copa do Mundo — depois de 1954 e 2002 — termina, assim, em uma amarga decepção. Desta vez, a seleção nem sequer conseguiu chegar perto do sucesso histórico de 2002, quando os turcos conquistaram o terceiro lugar. “Estamos muito, muito tristes, é até vergonhoso. Pedimos desculpas ao nosso povo. Estamos chorando no vestiário. Temos que fazer de tudo para compensar isso”, explicou o astro Arda Güler, do Real Madrid, sobre a eliminação.
“Não há nenhum problema dentro da equipe. Simplesmente não conseguimos nos sair bem em campo. Não conseguimos colocar em prática o que havíamos planejado. Tivemos nossas chances. Faremos de tudo para que este torneio caia no esquecimento”, continuou Güler à TRT Spor.