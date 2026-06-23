Após a eliminação surpreendente na fase de grupos: a Turquia corre o risco de enfrentar um paradoxo amargo na Copa do Mundo

Um cenário hipotético apresentado pelo The Athletic ilustra isso: se a Turquia vencesse sua última partida da fase de grupos contra os EUA por 2 a 0 e, ao mesmo tempo, o Paraguai perdesse por 0 a 2 para a Austrália, ambas as seleções teriam três pontos na tabela. Mesmo assim, a Turquia continuaria em último lugar na tabela do grupo. A razão para isso é a nova regra, segundo a qual, em caso de empate em pontos, o confronto direto é o fator decisivo, e não mais o saldo de gols. Como o Paraguai venceu o confronto direto contra a Turquia, permaneceria à frente dos turcos.

Nesse caso, a Turquia teria, inclusive, um saldo de gols significativamente melhor. A seleção ficaria com -1, enquanto o Paraguai ficaria com -4. De acordo com cálculos do The Athletic, uma equipe com três pontos e saldo de gols de -1 teria 83% de probabilidade de chegar às oitavas de final como uma das oito melhores terceiras colocadas. Uma equipe com saldo de gols de -4, por outro lado, teria apenas cerca de 32% de chance.